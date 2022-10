Ce studii are, de fapt, Denis Roabeş de la The Motans! Puțină lume s-ar fi așteptat să aibă această meserie

Denis Roabeș este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți din România, prin piesele pe care le lansează alături de colegii de la The Montans. În pofida succesului muzical, solistul nu are studii în domeniu.

Ce studii are Denis Roabeș. Nu sunt în domeniul muzical

Denis Roabeș spune despre sine că este o fire autodidactă și nu s-a sfiit să mărturisească faptul că nu a terminat nicio facultate din cele la care s-a încris.

Inițial, cântărețul și-a încercat norocul la Facultatea de Istorie, dar programul de aici nu corespundea cu cel de la Colegiul de Transporturi. Așadar, a decis să-și urmeze pasiunea pentru fizică, înscriindu-se la Facultatea de Inginerie.

Lucrurile nu au stat nici de această dată așa cum și-a imaginat, așa că Denis a abandonat cursurile de la Facultatea de Inginerie. La un moment dat, s-a aflat printre opțiunile sale și Facultatea de Psihologie.

”După aceea m-am întors și am mai avut o tentativă la facultatea de Psihologie, dar nu am terminat nici o facultate. Consider că sunt un om autodidact, foarte bine informat.

Și m-am convins, nu doar cred, că sistemul de învățământ nu e ceea ce trebuie pentru mine”, a declarat Denis Roabeș pentru

Denis Roabeș, jurat în prezent la Vocea României

Denis Roabeș s-a remarcat în România cu trupa The Montans, în anul 2015. Încă de la primele melodii a câștigat un număr mare de fani, iar unele dintre cele mai cunoscute piese ale lui sunt: ”Înainte să ne fi născut”, ”Poem” sau ”Weekend”.

În prezent, . Ca origine, el provine din Republica Moldova, unde și acolo avea lansate piese înainte de a se muta în țara noastră.

”În momentul în care am primit propunerea nu am ezitat. M-am dus la audiții foarte relaxat, desigur, adică nu m-am setat neapărat că o să fac parte din juriu.

M-am dus de plăcere. Am zis că vreau să văd cum e această experiență, în ce constă. În momentul în care am fost sunat… m-am bucurat”, a declarat Denis Roabeș în exclusivitate pentru FANATIK, despre