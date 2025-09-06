Ce studii are, de fapt, Florin Prunea. Secretul a fost dezvăluit, a durat 9 ani

Florin Prunea (57 de ani) este unul dintre protagoniștii rezultatelor obținute de ”Generația de Aur”. Pe fostul portar de națională îl cunoaște aproape orice român. Puțini sunt însă aceia care știu ce studii are acesta. Ce facultate a făcut sportivul de care ne leagă atâtea momente importante din istoria fotbalului românesc.

Cine este Florin Prunea și ce carieră de fotbalist a avut

Dacă vom întreba pe stradă 10 români ”Cine este Florin Prunea?”, cu siguranță că mai mult de jumătate vor ști răspunsul. Cei mai tineri, dar mai ales cei mai în vârstă dintre cetățeni au auzit de Florin Prunea și de performanțele sale în carieră. A evoluat atât în țară, cât și în străinătate.

Născut pe 8 August 1968, în București, Prunea a fost un component de bază în echipa națională de fotbal a României timp de un deceniu. A evoluat la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1994 și 1998.

Cariera și-a început-o la Dinamo. A evoluat în ”Groapă” trei perioade distincte: 1985-1988, 1992-1998 și 2000-2002. Cu ”câinii” a câștigat o Cupă a României. Are în palmares, în 1991, titlul de campion al României alături de Universitatea Craiova. Cu oltenii a câștigat și Cupa României. Din 1992 a revenit la Dinamo, unde a fost titular timp de șase sezoane.

Florin Prunea are în CV și câteva echipe din străinătate. A îmbrăcat tricourile formațiilor Erzurumspor (Turcia, 1998-1999), Litex Loveci (Bulgaria, 2000) și Skoda Xanthi (Grecia, 2004-2005).

Ce meserie are Florin Prunea astăzi

Spre deosebire de , care au luat calea antrenoratului, după retragerea din activitatea de fotbalist, Prunea a preferat ”biroul”. El a lucrat la FRF, în funcția de șef al departamentului de relații internaționale.

A mai ocupat funcția de președinte la FCM Bacău, asta încă înainte de a se retrage din activitate, cât timp juca pentru formația moldavă. De-a lungul timpului, a mai fost conducător la Dinamo (director sportiv), Astra Ploiești (președinte), Poli Iași (președinte) și din nou în Ștefan cel Mare (președinte).

Din 2020, . În prezent, acesta apare zilnic în platourile televiziunii de sport DigiSport. Aici, analizează meciurile din prima ligă a României, confruntările echipei naționale și alte evenimente aflate la ordinea zilei din fotbal și nu numai. Florin Prunea mai poate fi văzut și ca invitat permanent la iAMsport.

Ce studii are, de fapt, Florin Prunea

Încă de la cea mai fragedă vârstă, Florin Prunea a evoluat în tricoul lui Dinamo. Și-a petrecut anii tinereții pe gazon, sau pe marginea sa. Prin urmare, a sacrificat partea ”academică” a vieții, adică studiile. Chiar Prunea a recunoscut recent acest lucru.

Fostul mare portar a terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport, din Craiova. Admite că a avut nevoie de 9 ani pentru a o absolvi cu brio. ”Eu am învățat. Am făcut facultate, sunt absolvent de Educație Fizică și Sport, la Craiova. Am făcut-o la zi. Am făcut-o la zi… a durat, într-adevăr, cam mult, 9 ani, dar am terminat-o până la urmă”, a dezvăluit Prunea, la .

Momentul din cariera lui Florin Prunea pe care îl știu toți românii

Fără îndoială, de numele lui Florin Prunea se leagă momentul ”Suedia 1994”. La Cupa Mondială din 1994, găzduită de Statele Unite ale Americii, naționala României a fost la un pas de careul de ași. Avea să fie însă eliminată de Suedia în sferturile de finală.

În duelul contra scandinavilor, Florin Prunea a comis o gafă care a decis în mare măsură echipa calificată. Acesta nu a anticipat corect un duel aerian câștigat în cele din urmă de Kenneth Anderson. Se întâmplase asta în minutul 115 al partidei, iar suedezii au egalat pentru 2-2. Ulterior, calificarea s-a decis la loviturile de departajare. Aici, Dan Petrescu și Miodrag Belodedici nu l-au putut învinge pe Thomas Ravelli.

În 2022, la un , Prunea a vorbit despre acest moment dureros din cariera sa. A recunoscut că a suferit mult pe seama gafei sale. ”Ca să vezi cum este viața. O minge simplă. Eu nu l-am văzut pe Kenneth Anderson, că dacă-l vedeam… Eu nici n-am sărit. O calitate de bază a mea era detenta, eu aveam forță bună în picioare. Eram și pe reflex, dar săream mult de la pământ. Dar la faza aia nici nu am sărit prea mult.

Nu l-am văzut când a venit și mi-a luat mingea. Parcă am și atins-o. Pe moment atunci, când s-a întâmplat acea fază, îmi venea să fac o groapă și să mă bag acolo, să nu mai văd pe nimeni.

Când am venit din America, prima dată ne-am oprit la Timișoara că erau 100.000 de români. Când am văzut marea aceea de oameni eu nu am vrut să cobor din avion de rușine. I-am zis lui Nea Puiu (n.r. Anghel Iordănescu) că eu nu cobor”, a spus Prunea, la podcastul ”Tare de tot”, realizat de Viorel Grigoroiu.