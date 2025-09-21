Ce studii are, de fapt, Gică Hagi, patronul Farului Constanța. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit

Gică Hagi este, fără îndoială, una dintre cele mai cunoscute figuri din sportul românesc. Un veritabil ”ambasador” al țării noastre peste hotare, acesta și-a pus amprenta asupra ”sportului rege” atât din postura de jucător, cât și din cea de antrenor sau conducător de club. Într-o carieră impresionantă și încărcată, cel mai bun fotbalist român al secolului trecut a avut timp și de studii. Ce facultate a absolvit.

Ce liceu a absolvit Gică Hagi

. Și-a dedicat aproape toată viața acestui sport extrem de iubit în țara noastră. Gică Hagi a debutat pe prima scenă în ziua de 11 septembrie 1982, într-un SC Bacău – FC Constanța 3-0, în tricoul ”marinarilor”. Avea pe atunci doar 17 ani, șapte luni și șapte zile.

Ziua cea mai tristă pentru fanii celui mai mare fotbalist român avea să vină 19 ani mai târziu. În vara lui 2001, după o carieră de excepție pe plan intern și internațional, Gică Hagi a anunțat că agață definitiv ghetele în cui. Avea vârsta de 36 de ani atunci și tocmai încheiase contractul cu turcii de la Galatasaray.

Fostul căpitan al tricolorilor a vorbit, în ultimii ani, despre cum a încercat, încă din copilărie, să îmbine sportul cu școala. Puțini știu că ”Regele” are și studii superioare. Până să ajună la facultate, Gică Hagi a urmat cursurile la Liceul Industrial ”Electroaparataj”, școală care în prezent poartă numele de Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon”.

În ciuda dedicării sale depline pentru fotbal, Gică Hagi a avut și timp pentru școală. În clasele primare era un elev silitor. Nu s-a descurcat rău nici în liceu. Jurnalistul Grigore Cartianu a dezvăluit, în cartea intitulată ”Hagi”, pe care i-a dedicat-o ”Regelui”, ce medii a avut elevul Gheorghe Hagi în cataloagele Liceului Electroaparataj. Diriginte i-a fost profesorul de matematică Marin Mitroi. Hagi a încheiat clasa a X-a cu media 7,08, clasa a XI-a cu media 6,05, respectiv clasa a XII-a cu media 5,88, conform .

Ce studii are Gică Hagi, patronul Farului Constanța

Foarte puțină lume din România știe că Gică Hagi are și studii superioare. În 1983, după un sezon petrecut la Farul Constanța, planul era ca Hagi să ajungă la Craiova. Cum tocmai absolvise liceul, acesta și dorea să învețe mai mult. S-a înscris astfel la Facultatea de Științe Economic din Bănie.

La acea vreme, mutarea de la Constanța la Craiova a căzut. ”Regele” nu a mai ajuns la Universitatea, ci la Sportul Studențesc. Nu avea cum să facă o asemenea navetă pentru a învăța la facultatea unde se înscrisese, astfel că și-a dus dosarul la Academia de Studii Economice (ASE) din București.

Avea să fie o alegere inspirată pentru Gică. În Capitală, a reușit să-și ia examenul de licență la specializarea ”Turism”. S-a întâmplat după ce a trecut de la Steaua la echipa națională. Ulterior, în viață, studiile superioare l-au ajutat să fie manager la Farul Constanța, dar și să-și conducă afacerile din zona HoReCa, notează .

La Academia de Studii Economice (ASE), Hagi avut colegi de renume. Au mai trecut pe aici personalități precum Mircea Sandu, Mircea și Răzvan Lucescu și chiar guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

De altfel, găzduiește un capitol aparte dedicat personalităților care au absolvit cursurile acestei instituții de învățământ de elită. Aici, este menționat și Gică Hagi. ”Între mulți alții, pot fi menționate persoane cu recunoaștere publică (inclusiv absolvenți ai secției de Economia comerțului exterior) precum: academicienii Mugur Isărescu și Daniel Dăianu, Varujan Vosganian, Eugen Ovidiu Chirovici, Florin Pogonaru, Hildegard Puwak, Anca Vlad, Viorel Cataramă, Cornel Găină, Dumitru Burtea, Florian Serac, Mircea și Răzvan Lucescu, Mircea Sandu, Gheorghe Hagi, Cătălin Tolontan, Smiley”.

Cine au fost persoanele care l-au îndrumat spre facultate pe Gică Hagi

În urmă cu cinci ani, într-un podcast, Gică Hagi a vorbit cu umor despre anii de școală. ”Regele” fotbalului românesc a dezvăluit cum a încercat, în copilărie, să îmbine sportul cu învăţătura. El a explicat și cine l-a ”împins” spre studii superioare.

Actualul patron al Farului Constanța spunea, în 2020, că s-a înscris la facultate la îndrumarea părinților lui. ”Tata întotdeauna spunea să ai patalama la mână. Din acest motiv am şi mers la facultate, am şi făcut anumite lucruri spuse de ei.

Eu voiam să joc doar fotbal, dar ei m-au îndrumat spre această direcţie ‘Să ai o diplomă, Doamne fereşte, nu ştii ce se întâmplă!’. Atunci nu te gândeai că dacă te apuci de fotbal poţi să trăieşti bine şi după”, a spus Gică Hagi în cadrul .

Ce carte și-a lansat Gică Hagi în 2025

În luna martie a acestui an, . Cartea ”Regelui” adună o colecție de imagini și fragmente de ziar din cariera marelui jucător, care a terminat Facultatea de Turism din cadrul ASE.

”Aceasta nu este o simplă autobiografie. E povestea mea care a început în urmă cu 60 de ani. Este despre iubirea pentru fotbal, despre încredere și despre curajul de a visa. Fiecare pas, fiecare victorie și fiecare înfrângere m-au învățat să fiu mai puternic, mai dedicat și mai pasionat de tot ceea ce fac!”, a scris Gheorghe Hagi, despre cartea sa autobiografică, pe Facebook.

Lui Gică Hagi i-au fost alături, în ziua lansării cărții, nume uriașe din fotbalul românesc. Putem aminti aici: Gică Popescu, Bogdan Stelea, Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu, Florin Răducioiu, Ioan Andone, Marius Lăcătuș, Mircea Lucescu, Ciprian Marica, Ionel Ganea, Miodrag Belodedici sau Emil Săndoi.