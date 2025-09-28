Ce studii are, de fapt, Gică Popescu. Puțini știu asta despre căpitanul ”Generației de Aur”: ”Am luat nota 10”

Președinte la Farul Constanța în prezent, Gică Popescu a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a avut România după Revoluție. A slujit culorile echipei naționale timp de peste un deceniu și jumătate. ”Baciul” a avut timp și de studii, în ciuda unei cariere încărcate.

Ce CV are Gică Popescu, căpitanul ”Generației de Aur!”

În dese rânduri, fanii sportului rege din România și-au spus părerea în veșnica dezbatere din jurul titlului de . În 2020, în cadrul unui sondaj, fanii și-au putut manifesta opinia despre subiect. E arhicunoscut faptul că lupta s-a dat între Gică Hagi și Nicolae Dobrin.

Mai mereu, în toate aceste cercetări, Gică Popescu a fost o prezență constantă în top 5 sau chiar top 3 favoriți. Într-un sondaj de opinie realizat în 2020 de Avangarde, la cererea , românii și-au putut exprima opinia. S-a impus ”Regele”, detașat, fiind urmat de Dobrin. Gică Popescu a completat podiumul, iar Adi Mutu și Ilie Balaci s-au clasat imediat în urma ”Baciului”.

Căpitanul Barcelonei și al echipei naționale, Gică Popescu a fost, nu doar în opinia fanilor, ci și în a specialiștilor avizați, unul dintre cei mai importanți fotbaliști pe care i-a avut țara noastră în toate timpurile.

CV-ul Baciului este unul pe care, cu siguranță, nu mulți români îl vor egala în viitorul apropiat. Popescu a fost jucător, printre altele, la Universitatea Craiova, Steaua, PSV, Tottenham, Barcelona şi Galatasaray.

Reperele cariere sale sunt legate de echipa națională și de rolul său în construcția și succesele ulterioare ale ”Generației de Aur”, de FC Barcelona – a fost căpitanul catalanilor, cu care a câștigat Cupa Cupelor – și de Galatasaray. Cu gruparea ”Cimbom”, Gică Popescu a câștigat Cupa UEFA și Supercupa Europei.

Baciul mai are trofee importante cu Steaua și PSV. Pe plan individual, Gică Popescu e unic la un capitol: de 6 ori a fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului: în anii 1989, 1990, 1991, 1992, 1995 și 1996.

Ce studii are Gică Popescu și cum reușea să învețe căpitanul ”Generației de Aur”

De regulă, în cele mai multe cazuri, performanța fotbalistică nu face ”casă bună” cu școala. În cazul lui Gică Popescu, situația nu a fost deloc așa. Fostul mare fundaș nu și-a neglijat deloc nici traseul educațional.

Așadar, pe plan fotbalistic, Popescu era cunoscut pentru stilul său calm, anticipația, pasele precise și loviturile de cap. Adesea numit ”Baciul” datorită rolului său de mentor pentru generațiile tinere, el a fost respectat atât în România, cât și la nivel internațional. Mereu a fost un model de disciplină și profesionalism.

Aceste calități l-au ajutat să reușească și în zona educațională. Puțini români sunt la curent cu ce studii a absolvit Gică Popescu. ”Baciul” a început facultatea într-un moment în care încă evolua la cel mai înalt nivel, la Galatasaray.

Dată fiind situația sportivă, fostul căpitan al naționalei a ales învățământul la distanță. Cu toate acestea, nu a neglijat ”cartea”. În Turcia fiind, Popescu l-a rugat pe marele Fatih Terim să îi dea o cameră singur. Asta pentru a putea învăța și între cele între cele 3 antrenamente zilnice. ”Am învățat cartea de la un capăt la altul”, spunea Popescu, pentru , în 2014.

Gică Popescu nu numai că și-a luat diploma, dar a făcut-o cu nota maximă, 10! El a absolvit Academia Națională de Educație Fizică și Sport (actuala UNEFS). În primă fază, acesta s-a prezentat nepregătit la un examen. Apoi, primind o carte, a parcurs-o de la un capăt la celălalt și s-a dus ”betonat” în fața profesorului, obținând nota maximă.

”M-am întors la examen, și profesorul m-a întrebat: ‘Ce ai învățat foarte bine?’. L-am rugat să ia cartea și să o deschidă unde dorește. Mi-a dat o anumită temă și, după 10 minute, și-a dat seama că știu. I-am spus: ‘Nu, după cât am învățat, lăsați-mă măcar jumătate de oră’. Așa am luat 10 la examen”, a povestit fostul mare fundaș.

Ce studii au copiii lui Gică Popescu

Ajuns la 57 de ani, Gică Popescu are și o viață de familie exemplară. Din 1999 este căsătorit cu Luminiţa, alături de care are doi copii. Pe Nicolas Popescu, fanii fotbalului îl cunosc deja. .

Fiica ”Baciului”, Maria, este implicată în zona afacerilor, după ce a studiat la câteva instituții importante din Europa. ”Acum i-am dat un business pe mână să se ocupe. ‘Arată ce ai învăţat, ia business-ul’. Sunt atât de mândru de Maria, care vine cu business plan, cu lucrurile bine făcute, sigură pe ea. Ce înseamnă şcoala… Incredibil!”, spunea Popescu, despre fiica sa, la , în 2024.

Până la a ajunge să fie implicată în zona afacerilor, Maria a studiat business administration la ESADE (instituţie privată din Barcelona), una dintre cele mai bune facultăți din Europa. ”Am negociat multe lucruri cu ei (n.r. Maria şi Nicolas), mai puţin una: școala. Şi i-am spus Mariei că niciodată nu voi finanța o facultate medie, de jos nu mai vorbim.

Eu i-am zis ‘Eu am jucat la Barcelona, la echipe de top şi am făcut performanţă. Vrei să faci facultate afară? De top!’. Maria a fost acceptată la Bocconi (n.r. Universitatea Luigi Bocconi din Milano), la ESADE, a făcut la Paris, unde majoritatea președinților francezi au terminat”, a spus Popescu.

Ce funcții a ocupat Gică Popescu după retragerea din fotbal

Spre deosebire de mulți foști colegi ai generației sale, Gică Popescu nu a optat pentru cariera de antrenor. Astfel, după retragerea din fotbal, a intrat în afaceri și și-a deschis propria școală de fotbal (Școala de Fotbal Gică Popescu) la Craiova. În 2005 s-a luptat pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal.

A candidat pe atunci împotriva fostului președinte Mircea Sandu. Avea să primească doar 102 voturi, față de 187 ale contracandidatului său. În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul ”Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru rezultatele obținute la turneele finale din perioada 1990-2000 și pentru întreaga activitate.

Apoi, fostul internațional a fost numit consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului la începutul anului 2018. Pe atunci, premier era Mihai Tudose. Popescu și-a păstrat funcția în Executiv și în mandatul Vioricăi Dăncilă. Din 2020, Popescu a fost consilier onorific pentru premierul Ludovic Orban, pe probleme legate de organizarea unor meciuri de la Campionatul European de fotbal din 2020 la București.

Odată cu venirea la Palatul Victoria, în 2021, a lui Nicolae Ciucă, Gică Popescu a revenit în funcția de consilier în cadrul Guvernului României, poziție pe care a ocupat-o apoi și în perioada Marcel Ciolacu. În prezent, Gică Popescu este președintele celor de la Farul Constanța, echipa lui Gică Hagi.