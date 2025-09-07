Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Facultatea pe care patronul de la FCSB și-a șters-o din CV: ”Am făcut-o la mișto”

Gigi Becali este, fără îndoială, este unul dintre cei mai mediatizați oameni din România. Avantajat de poziția sa de patron al echipei de fotbal FCSB și, recent, de cea de parlamentar, omul de afaceri nu lipsește aproape niciun moment din presa scrisă sau cea audiovizuală. În contextul intrării sale în Legislativ, mulți și-au pus întrebării legate de ce studii are latifundiarul. În acest material vom explica pe larg.

Cine e Gigi Becali și cum a ajuns patron la FCSB

Pe 25 iunie, Gigi Becali a împlinit vârsta de 67 de ani. Viața lui din ultimele două decenii se leagă în principal de echipa de fotbal FCSB. El a preluat oficial clubul din Capitală pe 23 ianuarie 2003. S-a întâmplat asta într-o perioadă în care echipa se numea Steaua București și avea alături întreaga suflare roș-albastră din țară.

Între timp, între Becali și Clubul Sportiv al Armatei (CSA) lucrurile s-au răcit radical. și au câștigat în instanță. Mai mult, ”militarii” îi cer omului de afaceri uriașa sumă de 37 de milioane de euro, pentru anii în care ar fi prejudiciat Steaua, folosind însemnele clubului.

În 2023, Gigi Becali a explicat cum s-au desfășurat lucrurile când a preluat formația roș-albastră. Spune că a ajuns patron la FCSB (pe atunci Steaua) cu ajutorul unor oameni importanți din Armată. ”A fost echipa dată de doi miniștri și câțiva generali printr-o hotărâre de guvern semnată de Adrian Năstase. Eu, când am luat echipa asta, în asociația aia erau 5 generali și vreo 5 colonei care au semnat.

Au spus ‘împrumutăm bani pe care-i vom transfera în acțiuni pentru Becali’. Așa au semnat generalii Armatei Române! În loc să spună adevărul, ei spun că Becali a furat Steaua. Bă, n-ai demnitate deloc! Cum să spui așa ceva?”, mărturisea Becali, la .

Ce avere are Gigi Becali

În jurul subiectului legat de averea lui Gigi Becali au curs râuri de cerneală de-a lungul ultimilor ani. În 2008, de exemplu, s-a scris în presă că acesta era cel mai bogat om din România, cu o avere estimată între 2,8 și 3 miliarde de dolari. Un lucru este cert: Becali nu este deloc un om sărac.

Patronul campioanei României la fotbal este un om bogat din toate punctele de vedere. Acesta deține 15 hectare de teren în Ilfov, majoritatea intravilane. Lor li se adaugă alte 7 hectare de baltă tot în Ilfov, precum și 50 de hectare de teren în Vâlcea, dar și 90 de hectare de teren intravilan și extravilan în Pitești. De asemenea, Gigi Becali mai deține astfel de terenuri și în București, dar și în alte zone ale țării.

Din 22 ianuarie 2025, este publică pe site-ul Camerei Deputaților. Mai aflăm de aici că Becali deține și două case, una de 290 mp în Voluntari și una de 453 mp în Iași. Omul de afaceri mai are nu mai puțin de șapte automobile: patru Mercedes-uri, două mașini Land Rover și un Bentley.

În conturile lui Gigi Becali vin bani și din activitățile pe care el le-a avut în cadrul Parlamentului European. Patronul FCSB mai are 560.000 lei în conturi, iar potrivit declarației sale de avere, în 2023 a încasat din pensia specială de la Parlamentul European 71.566 de lei. Dacă tragem linie, vedem că este estimată la 1,2 miliarde de euro.

Ce studii are, de fapt, Gigi Becali

În contextul deselor sale candidaturi pentru diferite funcții în stat, de la cele pentru postul de președinte al țării la cele de parlamentar, Gigi Becali a fost obligat mereu să-și dezvăluie studiile.

În decembrie 2024, chiar în ziua în care și-a luat în primire noul mandat de parlamentar, Becali a făcut o serie de declarații în stilul său caracteristic, atunci când s-a referit la ce studii are. Patronul FCSB a fost sincer și a recunoscut că a absolvit facultatea fără să știe nici măcar unde este sediul universității la care era înscris.

Omul de afaceri a studiat la Facultatea de Drept de la Universitatea Ecologică. Asta doar teoretic. Chiar Becali a mărturisit asta. ”Aia, Facultatea de Ecologie, eu am ajuns în anul trei fără să știu unde este. M-am înscris acolo și am luat note și de 9, și de ce luam atunci…”, a recunoscut Becali, în fața presei.

În CV-ul depus pe site-ul Camerei Deputaților, Gigi Becali nu și-a scris Facultatea de Ecologie pe care ar fi absolvit-o. În acest document, ultima instituție de învățământ pe care a terminat-o șeful FCSB este Liceul ”Iuliu Maniu” din București.

Cariera politică a lui Gigi Becali

În septembrie 2024, Gigi Becali anunța că a intrat în AUR, partidul condus de George Simion. În exclusivitate pentru FANATIK, acesta dezvăluia că . La alegerile din 1 decembrie 2024, omul de afaceri a fost ales pentru un loc în viitorul Legislativ.

Cariera politică a lui Gigi Becali a început însă tocmai în urmă cu un sfert de secol. Ambițiile sale politice au ca punct de pornire anul 2000. Atunci, și-a încercat norocul la alegerile parlamentare din acel an, dar a eșuat.

O mișcare politică interesantă a făcut-o în 2004. Becali a preluat atunci Partidul Noua Generaţie (PNG), care aparținea fostului primar general al Capitalei, Viorel Lis. Gigi Becali a devenit rapid președinte al partidului.

În același an, a candidat și la prezidențiale, la care a obținut doar 1, 77% din voturi. Cinci ani mai târziu, în timp ce se afla în arest preventiv, a intrat în PRM şi câteva luni mai târziu a candidat, împreună cu Vadim Tudor, la europarlamentare.

Afaceristul a fost europarlamentar în perioada 2009-2012, ales pe listele Partidului România Mare (PRM). Apoi, pentru o perioadă scurtă, din decembrie 2012 până în mai 2013, a fost deputat, ales pe listele Partidului Național Liberal (PNL).