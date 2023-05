Ce studii are, de fapt, Gina Pistol. Puțină lume s-ar fi așteptat la un asemenea domeniu

Ce are, de fapt, celebra moderatoare de la Chefi la cuțite. Puțină lume s-ar fi așteptat la un asemenea domeniu. Frumoasa blondină a lucrat în mai multe locuri înainte de a deveni persoană publică.

Gina Pistol este una dintre cele mai îndrăgite și cunoscute de televiziune, dar care este meseria sa de bază? Foarte puțini oameni cunosc acest amănunt despre proaspăta soție a cântărețului Smiley.

Renumita vedetă de la Antena 1 a terminat Școala de Arte și Meserii, dar nu a continuat studiile superioare. A plecat din orașul natal Roșiori de Vede pentru a-și face un viitor în Capitală, unde s-a angajat la un xerox.

„Eu sunt de meserie optician. Veneai la mine cu rețeta și eu tăiam lentila, șlefuiam, dar nu mai este acum… Stai pe un scaun, îți pun un aparat și scot ochelarii. Voiam să devin bijutier.

M-am angajat ca operator xerox. Am muncit de la 17 ani. Apoi am lucrat și la un magazin de articole sportive. Fiind la o agenție, luau hostesse. M-am angajat la un magazin, de câte ori am spălat vitrinele și am dat cu mopul…

Un prieten mi-a zis că e casting la Playboy”, a mărturisit la un moment dat Gina Pistol în , moderat de Mihai Morar, pe Youtube. Blondina își amintește că la respectivul casting a fost simpatizată doar de Dan Silviu Boerescu.

Gina Pistol și parcursul în domeniul profesional

Gina Pistol a avut un parcurs destul de greu în domeniul profesional, însă lucrurile au devenit mai simple după ce a apărut pe coperta unei reviste pentru adulți. Avea doar 19 ani când s-a afișat goală pentru prima oară.

Ulterior, a început să primească atenție și propuneri din showbiz. În 2005 a prezentat împreună cu Catrinel Sandu emisiunea Nu suntem blonde, la Național TV. Mai târziu, a jucat în drama Margo, regizată de Ioan Cărmăzan.

De asemenea, de-a lungul timpului a luat parte la diverse emisiuni TV, în calitate de concurentă. Printre acestea se numără Dansez pentru tine, Ferma vedetelor și Aventură cu 4 stele. Din 2016 este gazda show-ului culinar Chefi la Cuțite de la Antena 1.

Începând din 2018 a prezentat trei sezoane din Asia Express. A renunțat la proiect când a rămas însărcinată cu fiica sa și a lui Smiley, Josephine. Acum vedeta a anunțat că a luat o pauză de la tot ce înseamnă televiziune.