Ce studii are, de fapt, Irina Manea. Soția lui Cristi Manea este în prezent o voce puternică în mediul online

Ce studii are Irina Manea, soția lui Cristi Manea. Puțini dintre urmăritorii influencerei știu ce notă a luat aceasta la Bacalaureat.
Claudia Şoiogea
05.09.2025 | 14:30
Ce studii are de fapt Irina Manea Sotia lui Cristi Manea este in prezent o voce puternica in mediul online
Ce studii are soția lui Cristi Manea, Irina. Sursa foto: Facebook

Irina Manea, soția lui Cristi Manea, este una dintre cele mai urmărite influencere din România. Tânăra a avut o ascensiune fulminantă în mediul online, iar în prezent are peste un milion de fani. Totuși, puțini sunt cei care știu ce studii are, de fapt, soția lui Cristi Manea.

Ce studii are Irina Manea, soția lui Cristi Manea

Irina Manea se înscrie cu succes pe lista celor mai puternice voci din mediul online. Soția lui Cristi Manea este activă de mai bine de 7 ani în această lume și a reușit să se facă remarcată. Sinceritatea, originalitatea și consecvența au fost câteva dintre cheile succesului pentru ea.

Irina Manea, fostă Deaconescu, a fost mereu deschisă cu fanii ei și nu a avut secrete față de comunitatea sa de urmăritori. Influencera le-a povestit cele mai importante evenimente din viața ei, chiar și acelea care au fost foarte dificile pentru ea.

Irina Manea este originară din Bumbești-Jiu, un orășel situat aproape de Târgu Jiu. Soția lui Cristi Manea a fost elevă la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, un prestigios liceu din Târgu Jiu. Influencera a fost la profil Real, specializarea Matematică-Informatică. Având în vedere nota de la „examenul maturității”, putem spune că a fost o elevă silitoare.

Ce notă a luat Irina Manea la Bacalaureat și la ce facultate s-a înscris

Irina Manea a obținut nota 8.20 la examenul de Bacalaureat. La matematică, blondina a luat 8.40, semn că s-a pregătit destul de bine pentru unul dintre cele mai importante examene din viața ei. Ulterior, după terminarea liceului, Irina Manea s-a înscris la facultate.

Soția lui Cristi Manea a venit la București, unde s-a înscris la Facultatea de Administrație și Afaceri din cadrul Universității București. Destinul a avut alte planuri pentru ea și fix când se aștepta cel mai puțin, tânăra din Gorj a dat lovitura în mediul online.

Irina Manea nu s-a așteptat nicio secundă să aibă atâta succes. Aceasta a filmat primul ei vlog pe Youtube în urmă cu mai bine de 7 ani, fără să aibă mari așteptări. Într-un timp foarte scurt, vlogul său în care și-a povestit o mare parte din viață a ajuns la un număr impresionant de fani.

Irina Manea a fost vloggerul cu cea mai rapidă ascensiune din România. De aici, blondinei i s-au deschis multe uși. Au urmat campanii cu branduri mari, dar și proiecte de succes care îi poartă amprenta. Pe lângă satisfacțiile de pe planul profesional, în prezent, Irina Manea se poate mândri și cu o familie minunată.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
