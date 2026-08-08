Ce studii are, de fapt, Lamine Yamal. Cursurile pe care le urmează starul celor de la FC Barcelona

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Studiile reprezintă o componentă importantă pentru marile academii de fotbal din Europa. La capitolul educație majoritatea sportivilor renunță devreme, dar te-ai întrebat vreodată ce cursuri urmează starul celor de la Barcelona, Lamine Yamal?

Lamine Yamal și studiile pe care le-a finalizat

Lamine Yamal (19 ani) are un contract avantajos cu Barcelona, care este valabil până în vara lui 2031. Starul spaniol primește un salariu anual de 9 milioane de euro. Recent, adolescentul datorită prestației sale de la Campionatul Mondial 2026.

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După ce Spania a câștigat finala cu Argentina, scor 1-0, fanii au dorit să afle mai multe informații despre fotbalist. Tânărul a atins performanțe uriașe până la această vârstă, dar puțini știu ce studii are. Jucătorul supranumit de către jurnaliștii spanioli „Minunea din La Masia” a debutat în prima echipă a Barcelonei la 16 ani.

La momentul respectiv a avut un dialog neașteptat cu mama sa. Femeia, pe numele ei Sheila Ebama, l-a împins mereu spre educație, doar că antrenamentele dificile și zilnice l-au făcut pe fotbalist să nu se bazeze pe școală. Cu toate acestea, a urmat învățământul primar la Escola Pereanton, o școală renumită pentru proiectul său muzical.

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În timpul orelor de curs a învățat să cânte la trombon. Ulterior, Lamine Yamal a urmat învățământul secundar obligatoriu la distanță, prin intermediul centrului de formare La Masía din cadrul FC Barcelona. În plus, a beneficiat de sprijin din partea unor tutori specializați pentru sportivi de elită. A învățat pentru examene în timp ce evolua la EURO 2024.

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”Nu a înțeles și m-a certat, pentru că voia să învăț”

În timpul deplasărilor în Germania și-a luat notițele de la școală, demonstrând că este ambițios. A făcut acest lucru pentru că nu a vrut să rămână în urmă cu lecțiile, deși toate cursurile erau online. Mai târziu, s-a aflat că Lamine Yamal a trecut respectivele teste pe care trebuia să le dea în al patrulea an de ESO (Educación Secundaria Obligatoria).

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„Sper că profesorii se uită la meciurile mele din Germania și mă susțin din fața televizoarelor! Le transmit că voi învăța și voi scrie în perioada în care nu am meciuri sau antrenamente. Sper să dea dovadă de indulgență și nu mă pice la examenele din această vară”, a spus atunci starul celor de la Barcelona, conform .

„Într-o zi i-am spus mamei mele: «Mă duc la școală, dar nu voi face nimic și mă voi pregăti pentru antrenament». Nu a înțeles și m-a certat, pentru că voia să învăț. Chiar și până în ziua în care am debutat la Barcelona, ea a tot spus că ar trebui să fiu la ore. În cele din urmă, mama a înțeles că era visul meu și m-a susținut”, a dezvăluit atacantul în 2025, potrivit presei din Spania.

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Ce face în prezent Lamine Yamal

Lamine Yamal a continuat să meargă la școală, iar acum este înscris la o unitate de învățământ din Barcelona. Aceasta are un program adaptat pentru sportivii de înaltă performanță. Majoritatea cursurilor se desfășoară în mediul online, spaniolul nefiind nevoit să se deplaseze în sălile de curs pentru a lua notițe.

Potrivit unor surse din cadrul instituției, fotbalistul merge acolo doar în anumite situații. Astfel, arată că este foarte responsabil în ceea ce privește educația sa. Are un sprijin real din partea mamei sale, care îl susține necondiționat. Femeia i-a fost aproape în Cupa Mondială 2026, la fel și partenera de viață, Ines Garcia (21 ani).

Superba și a plecat acasă cu trofeul. Vedeta și-a exprimat în public sentimentele pentru Lamine Yamal cu care are o relație amoroasă de câteva luni. Șatena l-a felicitat pentru această nouă reușită. În palmaresul personal spaniolul este primul fotbalist care a reușit să câștige cinci trofee până să împlinească vârsta de 18 ani.

Prin urmare, deține tânărul două titluri de campion în Spania (2023 și 2025), o Cupă a Regelui (2025), o Supercupă a Spaniei (2025). Mai mult decât atât, atacantul a cucerit EURO 2024 cu naționala de fotbal a Spaniei.