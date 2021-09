Află ce studii are, de fapt, Nicolae Guță. Unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de manele s-a însurat la vârsta de 14 ani, însă a terminat liceul, astfel că are studii medii.

Cântărețul are 12 clase, însă nu a promovat examenul de Bacalaureat. Nicolae Guță este foarte iubit de publicul său, iar vocea și talentul l-au ajutat să devină cunoscut în industria muzicală românească.

Ce studii are, de fapt, Nicolae Guță. Cum se descurca manelistul la școală şi ce note a luat la BAC

este unul dintre cei mai apreciați maneliști din România și activează în industria muzicală încă din anii ’90. Cu toate că este celebru de ani buni, manelistul a trecut prin greutăți în adolescență, atunci când și-a pierdut tatăl.

Cântărețul are 12 clase, însă nu a reușit să treacă de examenul de Bacalaureat. Acesta a obținut 1 la proba de Limba Română, 3 la Matematică și 2 la Geografie, scrie cancan.ro. Artistul a absolvit liceul „Apollonius” din Petroșani.

Nicolae Guță a avut probleme serioase atunci când era adolescent, fiind nevoit să preia rolul de bărbat în casă după ce tatăl lui a murit. Manelistul s-a căsătorit la 14 ani și jumătate, moment în care a fost nevoit să dea dovadă de mai multă responsabilitate.

„Vitregiile vieţii m-au lovit, am trecut prin nişte etape în care nu am crezut că voi mai exista sau că nu voi mai avea puterea să merg mai departe sau pur şi simplu am zis aici este sfârşitul meu de la nişte ani foarte fragezi.

Eu la 14 ani am rămas fără tată. La 15, munceam cu târnăcopu şi lopata. M-am căsătorit la 14 ani jumate şi a trebuit să-mi asum rolul de soţ. Eu asa am fost educat de tatăl meu.

Atunci când te numeşti ce te numeşti în casă, bărbat, şi porţi curea la pantaloni, îţi revin şi nişte responsabilităţi”, spunea Nicolae Guță la

Beyonce de România, dezvăluiri despre Nicolae Guță

Recent, a făcut dezvăluiri despre Nicolae Guță, cu care a fost împreună în urmă cu câțiva ani. Aceasta susține că interpretul de manele se vede foarte rar cu fiica lui, căreia îi trimite o pensie alimentară destul de mică.

Artistul nu vine deloc să-și vadă fetița, Anais, și alege să-i trimită banii prin intermediul unui șofer, după cum a dezvăluit Beyonce de România.

Nicolae Guță nu sună pentru a se interesa de starea micuței Anais. Acesta îi trimite fetei o pensie alimentară în valoare de 270 de lei pe lună.

„Mă sună o dată pe an. N-am mai insistat. Dacă vrea să mă caute… nu pe mine, pe ea, pe fiica noastră, cu toate ca are numărul ei de telefon, ar putea să o sune. Dacă vrea să o caute, bine. Dacă vrea să îi dea pensia alimentară, bine.

O trimite șoferul. 270 de lei pe lună trimite. Au mai fost și excepții când au fost 500, de Crăciun a pus 300. Nu știu cu ceilalți copii cum se comportă, dar pe ea o vede o dată pe an”, a declarat Beyonce de România la Antena Stars.