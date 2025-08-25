Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit

Antrenorul echipei de fotbal PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, este unul dintre cei mai cunoscuți din România. A adunat trofee importante, însă puțini oameni știu care este, de fapt, domeniul pe care l-a studiat în facultate.

Cine este Răzvan Lucescu și ce carieră are ca antrenor

Răzvan Lucescu a devenit celebru datorită carierei sale de antrenor. Tehnicianul român, în vârstă de 56 de ani, este fiul renumitului antrenor de fotbal Mircea Lucescu. S-a născut pe 17 februarie 1969, în București.

De-a lungul anilor a evoluat ca portar și ulterior, a devenit antrenor. A simțit mereu nevoia să se afirme prin propriile forțe, fără să trăiască în umbra figurii paterne. Din mai 2021 este antrenorul echipei elene PAOK Salonic.

În sezonul 2002-2003 a fost numit vicepreședinte al Rapid București, contribuind la cucerirea titlului de campioni. Începând cu iunie 2004 a fost desemnat antrenorul principal al clubului. Cel mai bun rezultat din carieră alături de giuleșteni a fost atins în sezonul 2005-2006 când a ajuns până în sferturile Cupei UEFA.

A părăsit competiția după două rezultate de egalitate cu rivala de moarte, Steaua. Adversarii au marcat un gol în Giulești, în partida încheiată 1 -1, gol care avea să-i ducă pe elevii lui Cosmin Olăroiu în semifinale. Returul de pe fostul stadion 23 august s-a încheiat 0-0.

Răzvan Lucescu a primit Medalia „Meritul Sportiv” – clasa a II-a cu o baretă, din partea președintelui României, Traian Băsescu, pentru performanța de atunci. În noiembrie 2019 a obținut primul titlu continental, câștigând Liga Campionilor Asiei cu echipa clubului Al-Hilal.

În aceeași notă, are în palmares și titlul de Antrenorul anului în România. Trofeul i-a fost acordat în anul 2018, pe când o antrena pe PAOK Salonic, în timp ce doi ani mai târziu se ocupa de destinele formației Al Hilal SFC.

Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu simte că se poate bucura în momentul de față cu adevărat de lucrurile pe care le face. A trăit multe și când ajunge la antrenamente sau pe teren încearcă să fie liniștit și fericit cu meseria de antrenor.

Dacă ne raportăm strict la studiile pe care le-a absolvit, trebuie să știți că sportivul a încheiat cu brio o facultate. Are, așadar, universitare, după ce a absolvit Facultatea de Economia comerțului exterior din cadrul Academiei de Studii Economice din București (ASE).

Fiul lui Mircea Lucescu e printre cei mai cunoscuți români care au terminat studiile acestei instituții de învățământ. La aceeași facultate au studiat Mugur Isărescu, Daniel Dăianu, Viorel Cataramă, Mircea Sandu, Gheorghe Hagi, Cătălin Tolontan și Smiley.

S-a afirmat în timpul facultății, fiind ajutat enorm de cursuri în anii care au urmat carierei sale. Cei care l-au îndrumat și l-au încurajat să învețe după terminarea liceului au fost părinții. Cu toate acestea, nu a vrut niciodată să fie comparat cu tatăl său.

Lecția primită de Răzvan Lucescu de la tatăl său

Privind în urmă Răzvan Lucescu rememorează o lecție dură care și-a pus amprenta asupra sa. Era în clasa a VIII-a când Mircea Lucescu a fost informat de notele proaste ale fiului său. Nu i-a ținut o predică, ci i-a vorbit sincer și deschis.

„A intrat în camera în care stăteam. Eram la birou, îmi făceam temele. Cu mâinile în buzunar, se plimba tacticos de la ușă la fereastră. Mă așteptam să se enerveze, să mă certe foarte tare.

N-a ridicat deloc glasul, dar a avut o discuție cu mine de 10 minute. Nu cred că nu putea să existe o discuție mai eficientă și mai bună, mai motivatoare decât cea de atunci”, a spus el.

„Mi-a spus, și cu asta am rămas: în primul rând, mă faci de râs pe mine, în al doilea rând, dacă tu vrei cu adevărat să obții ceva de la viață, trebuie să înveți să muncești și să înveți să-i respecți pe ceilalți”, a povestit sportivul în podcastul .

De ce l-au ajutat studiile sale în cariera de antrenor

La un moment dat antrenorul lui PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a subliniat faptul că studiile i-au adus un avantaj semnificativ la finalul carierei de fotbalist. Acest pas a avut loc atunci când s-a îndreptat spre antrenorat.

Își amintește că a fost nevoit să învețe pentru a obține licențele necesare în acest domeniu. În plus, tehnicianul român are numai cuvinte de laudă pentru părinții săi. Familia i-a fost mereu alături, lucru care a fost privit ca un suport moral benefic.

Studiile l-au ajutat în cariera de antrenor pentru că i-a fost ușor să învețe. Răzvan Lucescu nu a luat-o de la zero pentru că avea deja antrenamentul din perioada studenției când susținea examene periodic pentru a absolvi.

Cum a vorbit Răzvan Lucescu despre perioada studenției

Răzvan Lucescu a vorbit adesea despre perioada studenției. Antrenorul de la PAOK Salonic nu poate uita ziua de 23 decembrie 1989 când a susținut un examen la economie și apoi a ieșit pe Bulevardul Margheru. Imaginea aceea nu o va uita niciodată.

„Am avut o copilărie frumoasă, și asta datorită părinților mei, care au fost tot timpul aproape de mine. Am fost o familie unită, s-au preocupat să am tot ceea ce-mi trebuie, m-au împins spre carte.

Asta a fost foarte bine, pentru că e important să studiezi, să-ți dezvolți creierul. E important să ai ușurința în a studia.

Aceste lucruri m-au ajutat foarte mult atunci când am terminat cariera de fotbalist”, a declarat Răzvan Lucescu, la emisiunea Înapoi în Viitor, moderată de Andreea Perminova, conform .

Puțină lume știe domeniul absolvit de Răzvan Lucescu

„Am preluat foarte multe de la tatăl meu, fără ca el să fie conștient. Ceea ce am văzut acasă. Am fost ferm convins atunci când eram jucător de fotbal că la finalul carierei voi încerca, cel puțin, pe partea de antrenorat.

Nu eram sigur că voi putea gestiona presiunea care este asupra unui antrenor, că voi reuși să fac această meserie din cauza acestui lucru, dar eram foarte tentat și spuneam că e păcat, măcar să încerc ar trebui.

Și am încercat, și a ieșit bine”, a completat Răzvan Lucescu, pentru sursa de mai sus. În prezent, antrenorul echipei PAOK Salonic are în palmares mai multe trofee, dar și un domeniu pe care l-a absolvit cu laude și aprecieri.