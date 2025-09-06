Ce studii are, de fapt, Simona Halep. Deși tenisul i-a dat totul, fostei mare campioane i-a plăcut și școala

Ce studii are Simona Halep și ce meserie are la bază, de fapt? Deși fosta mare campioană a reușit să facă performanță în tenis, iar acum se ocupă și de alte afaceri, aceasta ar putea face și altceva, având în vedere facultatea finalizată.

De ce s-a retras Simona Halep

Pentru Simona Halep, ultimii ani au fost dificili. Deși a bifat numeroase reușite în tenis, sportiva a început să aibă probleme. A fost numărul 1 , dar ulterior a picat două teste anti-doping.

Mai apoi, specialiștii ITIA au găsit nereguli în pașaportul biologic al sportivei. Iar toate acestea, adunate, au dus la o suspendare de patru ani. Ulterior, sportiva părea că a revenit, dar a suferit o accidentare la genunchi.

De asemenea, în 2024, Simona Halep a jucat 5 meciuri, dintre care a câștigat doar unul. În 2025 însă, în prima parte a anului, odată cu această decizie.

„Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis! Cine știe dacă mă voi mai întoarce… E ultima dată când am jucat aici.. nu vreau să plâng”, a spus Simona Halep, pe teren, la Cluj.

Ce studii are Simona Halep

Deși a început să joace tenis de la 4 ani, Simona Halep s-a concentrat și pe studii. A făcut într-adevăr sacrificii pentru a ajunge numărul 1 în clasamentul WTA, dar niciodată nu a regretat deciziile sale.

Amintim și de faptul că aceasta a suferit o operație de micșorare a sânilor. Revenind la studii, Simona Halep a învățat la Școala Gimnazială nr. 30 ”Gheorghe Țițeica” din Constanța. Ulterior, în perioada 2006-2010, a fost elevă la Liceul cu Program Sportiv ”Nicolae Rotaru”, din aceeași localitate.

Examenul de Bacalaureat nu l-a susținut vara, având în vedere că avea un program aglomerat. Pe de altă parte, a susținut sesiunea din toamnă și a reușit să obțină o medie generală de peste 8.

Ce studii superioare are Simona Halep? În 2014, sportiva a obținut licența la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Astfel, aceasta ar putea oricând să urmeze o carieră ca și profesoară de Educație Fizică.

Ce reușite a bifat Simona Halep în tenis

Și se pare că sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului au meritat efortul. De-a lungul carierei sale, Simona Halep a bifat două titluri de Grand Slam. Totodată, aceasta a bifat 24 de titluri câștigate la simplu.

A fost lider mondial timp de 64 de săptămâni și a petrecut 373 de săptămâni în TOP 10 WTA. Sportiva a mai câștigat și 580 de meciuri la simplu și a avut doar 242 de meciuri pierdute.

Iar conform cifrelor, aceasta ar fi acumulat câștiguri totale de peste 40 de milioane de dolari. Sumele câștigate au fost investite însă într-un domeniu cheie și anume în afacerile imobiliare. De altfel sportiva a prosperat în acest domeniu și se află în top 300 de cei mai bogați români.