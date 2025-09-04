Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de Arabella

Ce studii are soția lui Edi Iordănescu. Toată lumea îl cunoaște pe fostul selecționer al României, însă puțini sunt cei care știu cum arată soția acestuia. Arabella nu a lipsit de la niciun meci de-ale naționalei, fiind mereu alături de soțul ei, dar se pare că a reușit să fie discretă și să nu atragă atenția.

Cine este Edi Iordănescu și ce carieră de antrenor are

Edi Iordănescu este un antrenor și fost jucător de fotbal. Pasiunea pentru sport a moștenit-o de la tatăl său, fiind fiul lui Anghel Iordănescu, fost selecționer al echipei naționale a României.

Cariera de jucător de fotbal a lui Edi Iordănescu a început la o vârstă fragedă, mai exact, pe vremea când avea 6 ani. Atunci, tatăl său l-a dus pe stadion pentru a se uita la un meci Steaua București, după care a fost înscris la centrul de copii și juniori al clubului.

În 1996, alături de Alin Stoica, fiul lui Tudorel Stoica, Edi Iordănescu a fost promovat în lotul primei echipe a Stelei. Ulterior, în 1997, din cauză că nu a putut să se impună în lot, Edi Iordănescu a ajuns la Sportul Studențesc.

De-a lungul timpului, Edi Iordănescu a jucat la multe echipe, printre care Unirea Focșani, Rapid București, Petrolul Ploiești și Vaslui. Cariera sa a bifat și apartenența la echipe internaționale, precum Panionios din Grecia și Alki Larnaca din Cipru.

În 2004, Edi Iordănescu a decis să pună punct carierei de fotbalist și a început să facă cursuri de antrenor în Italia, Spania și Anglia. Șase ani mai târziu, acesta a devenit antrenorul secund al lui Ilie Dumitrescu la Steaua București. După demisia lui Dumitrescu, Edi Iordănescu a ajuns antrenor interimar.

În 2013, Edi Iordănescu a semnat contract cu FCM Târgu Mureș, iar în 2014 a devenit antrenor la Pandurii Târgu Jiu. Doi ani mai târziu, Iordănescu a semnat cu ȚSKA, o echipă din Bulgaria. Ulterior, Edi Iordănescu a fost antrenorul echipelor Astra Giurgiu, CFR Cluj, FCSB și Gaz Metan Mediaș.

Din 2022 până în 2024, , cu care a și obținut calificarea la EURO 2024. Începând din acest an, Edi Iordănescu este antrenorul echipei Legia Varșovia din Polonia.

Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu

, este o prezență destul de discretă în spațiul public. În vârstă de 37 de ani, Arabella este nelipsită de la meciurile soțului său, fiind mereu prezentă în tribune pentru a-l susține pe fostul selecționer al echipei naționale.

Soția lui Edi Iordănescu s-a născut în Satu Mare și se poate lăuda cu o carieră în modelling. Deși a defilat o bună perioadă de timp pe marile podiumuri, Arabella nu și-a neglijat nici studiile. Nu multă lume știe, însă soția lui Edi Iordănescu este absolventă a Facultății de Medicină.

Cum arată soția lui Edi Iordănescu

Edi Iordănescu și Arabella s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 17 ani. După 13 ani de relație, în 2020, fostul selecționer al României și frumoasa lui parteneră au decis să facă pasul cel mare. Cei doi s-au căsătorit în secret, iar evenimentul a fost unul spectaculos.

„Ne-am cununat religios în secret, dar bineînțeles că familiile noastre au știut. Ne cunoșteam de patru-cinci ani, dar împreună suntem de vreo trei ani.”, a spus Edi Iordănescu, în 2010.

Arabella Iordănescu este cu 10 ani mai tânără decât soțul ei, însă diferența de vârstă nu a fost niciodată un impediment în relația lor. Cei doi se completează de minune, iar Edi Iordănescu este foarte mândru de soția lui. Nici nu este de mirare, având în vedere că Arabella are un corp de zeiță și este femeia care îl susține și care îl motivează de fiecare data când are nevoie.