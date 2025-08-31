Ce studii are, de fapt, soția lui Gabi Tamaș. Puțină lume știe acest detaliu despre Ioana Tamaș

Gabi Tamaș și soția sa, Ioana, formează un cuplu de la o vârstă foarte fragedă. Au un mariaj frumos, însă puțină lume știe ce are, de fapt, frumoasa brunetă. Află care este detaliul la care probabil nu te-ai gândit până acum.

Ce studii are Ioana, soția lui Gabi Tamaș

Sunt împreună de două decenii și au o familie frumoasă și unită alături de fiica lor, Selena. Gabi Tamaș și soția sa, Ioana, se afișează constant pe social media, acolo unde au o comunitate care îi urmărește și le apreciază postările.

Cu toate acestea, puțini sunt cei care cunosc facultatea pe care a urmat-o partenera fotbalistului. Nu mulți internauți s-ar fi gândit la acest aspect legat de frumoasa brunetă. Aceasta este o fire sportivă și este atentă la felul în care arată.

Se menține în formă maximă datorită sportului, fiind pasionată dintotdeauna de mișcare. În ceea ce privește capitolul sportiv tânăra în vârstă de 37 de ani a făcut gimnastică în tinereţe. Mai târziu, a urmat Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.

Soția lui Gabi Tamaș are o specializare în Schi Alpin, iar de ceva vreme este expertă în fitness. Ioana Tamaș și-a deschis o sală de pilates, deținând un certificat de instructor în acest sens. În plus, petrece mult timp în această locație.

Cum se menține Ioana Tamaș în formă maximă

Ioana Tamaș are o siluetă de invidiat și reușește să se mențină în formă maximă datorită sportului. Petrece 2 ore de trei ori pe săptămână în sala de antrenament făcând exerciții care îi tonifiază corpul. În plus, mișcarea îi aduce o energie bună.

Pe social media postează adesea imagini de la pilates, din vacanțele exotice sau de la piscină. Rezultatele eforturilor depuse de lui Gabi Tamaș sunt vizibile cu ochiul liber, frumoasa brunetă arătând senzațional la 37 de ani.

„Pasiunea pentru fitness am descoperit-o după ce am adus-o pe lume pe fetiţa noastră, Selena, deoarece mi-am dorit întotdeauna să fiu o mamă tânără şi în formă. Am început să merg la sală pe vremea când soţul meu juca în Anglia.

După care am revenit în România şi am continuat activitatea alături de antrenoarea mea. Pot spune că ea m-a ambiţionat şi a făcut din asta propriul meu stil de viaţă. Nu pot fără!”, a mărturisit Ioana Tamaș la un moment dat, conform .

De când sunt împreună Ioana și Gabi Tamaș

Fostul internațional român, Gabi Tamaș, și soția sa formează o familie de foarte multă vreme. Ioana Tamaș a dezvăluit că s-au cunoscut în orașul natal, Brașov, când avea doar 16 ani. Sportivul împlinise 20 de ani.

Au făcut nunta după 8 ani de relație și de atunci sunt de nedespărțit. Cuplul are o fată, Selena, care a moștenit multe dintre trăsăturile fostului fotbalist. Cei doi parteneri au evoluat frumos unul lângă celălalt de-a lungul anilor.

„Noi ne-am cunoscut… Eu aveam 16 ani. Am crescut alături de el. Îmi face cadouri, tot ce mi-am dorit. A avut grijă de mine. Nu este un tip romantic, dar întotdeauna mi-a acordat atenţie.

Ne-am căsătorit după opt ani petrecuți ca iubiți”, a spus Ioana Tamaş pentru Antena Stars, relatează . Gabi Tamaș este o prezență discretă în mediul virtual, dar nu ezită să se afișeze alături de frumoasa sa soție.

Gabi Tamaș, despre provocarea Asia Express

Gabi Tamaș s-a retras din activitatea sportivă, dar nu a dispărut din lumina reflectoarelor. A decis să facă echipă cu Dan Alexa într-o emisiune celebră de la Antena 1, care se va difuza cel mai probabil în toamna acestui an.

A filmat deja pentru Asia Express -Drumul Eroilor, provocarea fiind una ieșită din comun pentru fotbalist. Sportivul a dezvăluit care au fost motivele ce l-au împins să accepte experiența propusă de producătoarea Mona Segall.

„De ce am ales Asia Express? Bună întrebare. Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele si sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc eu ce aș putea să fac?

Îmi plac provocările si voiam să incerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia! Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu. Bineinteles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo.

Emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca şi sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică si vom trece peste toate, cu siguranţă!”, a explicat Gabi Tamaș, mai arată sursa citată anterior.