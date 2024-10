Ce studii are soția lui Flick, domnul Rimă. Denisa răspunde ”haterilor”: ”Am scris la proiecte și când eram în Mauritius”. Exclusiv

Denisa lui Flick a vorbit despre studiile ei și cum au ajutat-o cursurile de digital marketing să îi crească veniturile din activitățile sale din mediul online.

Denisa lui Flick, adevărul despre cursurile terminate la Harvard Business School, după ce lumea a spus că se laudă fals

Vedeta le răspunde haterilor, în exclusivitate pentru FANATIK, mai ales că anumiți cârcotași au acuzat-o că se folosește de numele prestigioasei universități Harvard pentru a-și crește credibilitatea în social media.

Cineva i-a scris, la un moment dat, pe Facebook, la una din postările în care a vorbit de cursurile făcute că oricine se poate alege cu o diplomă și că tot ce a făcut ea nu are legătură cu celebra Harvard.

Ei bine, Denisa lui Flick le transmite răutăcioșilor că nu chiar oricine poate finaliza un astfel de curs. A precizat că examenele, chiar dacă se dau online, sunt destul de grele. Nu este singura școală pe care vedeta a terminat-o, însă. A fost, fizic, și la Oxford!

„Nu e un curs pe care poate să îl facă oricine”

„În momentul în care cineva vrea să facă un lucru, cred că e de datoria lui să se intereseze personal. Eu nu stau acum să fac reclamă sau să le dau link-ul de înscriere. Când am hotărât că îmi doresc să îmi lărgesc orizonturile de cunoaștere în domeniul acesta de branding și digital marketing, am căutat pe internet să văd care sunt cele mai bune cursuri.

Mi-a apărut unul din cele mai bune, care era cel de la Harvard Business School. E un curs 100% online. Nu e un curs pe care poate să-l facă oricine. E un curs foarte greu”, a declarat Denisa Filcea, pentru FANATIK.

ne-a mai zis că pentru a obține calificarea de la ei trebuie să treci niște examene, sunt niște deadline-uri, adică nu e că te înscrii și l-ai făcut. „Se poate înscrie oricine, se poate înscrie și Marinică de la Vaslui dacă își dorește. Acum, depinde de capacitățile intelectuale ale fiecăruia dacă termină cursul sau nu”, adaugă Denisa.

Denisa lui Flick, despre cât de greu a fost să obțină diploma de la Harvard: „Dacă nu respecți termenul-limită ești exmatriculat”

Cât despre cursurile de la acestea au fost online. a trebuit să prezinte constant niște proiecte. Ne-a dat și un exemplu despre ce a avut de făcut.

„Totul a fost online, e pe proiecte, am avut deadline-uri în fiecare săptămână, că eram pe la Paris, în Mauritius eu am stat să-mi fac proiectele înainte de termenul-limită, pentru că dacă nu îl respecți ești exmatriculat. Nu ai posibilitatea să trimiți a doua zi, sunt foarte stricți din punctul acesta de vedere. La proiectul final ți se acordă un buget pe care trebuie să-l împarți, să îți faci o strategie de marketing pentru un brand. Nu e singurul curs pe care l-am făcut. Am făcut un curs și la Oxford University. Am fost, efectiv, în Oxford, la universitate”, a punctat Denisa lui Flick.

În continuare, Denisa Filcea a spus că nu și-a dorit să fie neapărat un om de marketing. Nu a făcut studii pentru a lucra pentru o companie ca sales manager, de exemplu. Tot ce a învățat a folosit pentru a-și crește propriile venituri din campaniile publicitare pe care le desfășoară pe rețelele de socializare. Și nu numai!

„M-a ajutat foarte mult, s-a văzut o îmbunătățire foarte mare în privința încasărilor”

„Eu am intrat în domeniul ăsta nu pentru a profesa neapărat ca un om de marketing. Mi-am dorit să învăț abilități noi și îmi lărgesc orizonturile de cunoaștere în acest domeniu pentru a reuși să promovez foarte bine ceea ce fac eu online. Mi-am dat seama că e loc de mai bine, de a ști exact ce fac. Mi-am dorit să fiu capabilă să îmi structurez o strategie cap-coadă. E strict pentru mine. Acum că mai am clienți, mai am alte branduri…

Am lansat chiar un curs în care am dat exact strategia mea prin care eu reușesc să fac venituri foarte mari din vânzarea cursurilor mele și am zis de la A la Z ce fac eu. Nu pot să zic că am parte de provocări, dat fiind faptul că nu e un job pe care îl fac zi de zi. M-a ajutat foarte mult. S-a văzut o îmbunătățire foarte mare în privința încasărilor”, a încheiat Denisa.