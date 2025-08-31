Ce studii are Ioana Stan, iubita lui Radu Drăgușin. Tânăra provine dintr-o familie înstărită

Radu Drăgușin nu are noroc doar pe terenul de fotbal, ci și în viața amoroasă. Fotbalistul se iubește de ani buni cu Ioana Stan, tânăra care i-a cucerit inima. Ioana Stan va fi moștenitoarea unui imperiu și puțini sunt cei care știu din ce au făcut avere părinții ei.

Cine este Ioana Stan, iubita lui Radu Drăgușin

trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de patru ani. Ioana Stan este o prezență care atrage toate privirile, făcându-se remarcată prin eleganță și stil. Este mereu alături de Radu Drăgușin în cele mai importante momente ale sale, iar devotamentul ei a fost remarcat inclusiv de faimoasa publicație .

Publicația The Sun a folosit cele mai frumoase cuvinte pentru a o descrie pe Ioana Stan. Prezentarea Ioanei a apărut cu doar o zi înainte ca Fabrizio Romano să anunte că un fotbalist român se va duce la echipa Spurs.

„În afara terenului, Drăgușin este sprijinit de iubita lui uluitoare, Ioana. Atunci când nu face asta, trăiește viața de iubită de fotbalist. Când vine ziua meciului, o veți găsi susținându-și iubitul din tribune. Bruneta poartă haine de blană de la designeri cunoscuți și se bucură de vacanțe de lux.”, au scris jurnaliștii de la The Sun.

Ce studii are Ioana Stan

Ioana Stan este o tânără care a prioritizat studiile. Iubita lui Radu Drăgușin a urmat cursurile Facultății de Arhitectură. Deși nu i-a fost deloc ușor să se împartă între viața de studentă și cea de iubită de fotbalist, Ioana a făcut față cu brio.

Tot publicația The Sun a descris-o pe care studiază în București.” Nici nu este de mirare că iubita lui Radu Drăgușin a ales acest domeniu, având în vedere profesiile părinților săi. Deși familia Ioanei este discretă, la fel cum este și ea, tot s-a aflat în ce domeniu activează părinții ei.

Pentru FANATIK, în urmă cu ceva timp, Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a dezvăluit afacerile familiei Ioanei Stan. Părinții ei activează în sectorul imobiliar, ceea ce înseamnă că Ioana Stan este moștenitoarea unui adevărat imperiu.

„Tatăl ei face blocuri, construiește. Au o situație financiară bună. Pentru standardele României, sunt bogați. Eu nu am nicio suspiciune și cred că îl iubește pe bune.”, a spus Florin Manea.

Cum s-au cunoscut Ioana Stan și Radu Drăgușin

Începutul poveștii de dragoste dintre Ioana Stan și Radu Drăgușin pare desprins din poveștile moderne. Cei doi s-au cunoscut în mediul online, în perioada pandemiei. Pentru că atunci existau restricții, plimbările și ieșirile erau limitate, astfel că mai toată lumea petrecea timp pe internet. În timp ce stătea pe Instagram, lui Radu Drăgușin i-a atras atenția Ioana. Fără să bănuiască ce se va întâmpla pe viitor, acesta a decis să îi ureze „La mulți ani!”.

Mama lui Radu Drugușin a povestit pentru că la început, Ioana a fost destul de reținută. Nu a răspuns din prima la mesajul fotbalistului, însă într-un final, a decis să continue conversația. Apoi, cei doi au început să comunice din ce în ce mai mult, iar sentimentele i-au condus spre formarea unui cuplu.

Timp de un an, Radu Drăgușin și Ioana Stan au avut o relație online, fără să se întâlnească fizic. Au vorbit constant și, după cum a declarat mama lui Radu, cei doi „s-au îndrăgostit înainte să se strângă în brațe”.

„Nu s-au văzut fizic timp de un an. Au vorbit ore în șir, s-au cunoscut și s-au îndrăgostit înainte să se strângă în brațe. Când au sărbătorit doi ani împreună, Ioana i-a făcut un album minunat în care a surprins toate momentele lor. Este acolo o frază care m-a făcut să plâng. Îi spune așa lui Radu: ‘Mi-ai atins sufletul, înainte să-mi atingi pielea.’ Așa de pur, așa de frumos, atât de romantic!”, a spus mama lui Radu Drăgușin, pentru sursa menționată.

Ce relație are Ioana Stan cu mama lui Radu Drăgușin

De obicei, se spune că relația dintre soacră și noră este una destul de tensionată. Ei bine, nu este cazul Ioanei Stan și al Svetlanei Simion. Svetlana, mama lui Radu, a primit-o cu brațele deschise pe șatenă în sânul familiei. Modestă și serioasă, Ioana i-a convins pe toți că are sentimente pure pentru fotbalist și s-a făcut imediat plăcută de cei din jur.

Svetlana Simion nu a vrut ca Ioana să o considere o soacră, ci mai degrabă o mamă. Mama lui Radu Drăgușin i-a cerut Ioanei să îi spună pe nume, astfel încât relația lor să fie una de prietenie și degajată.

Când vine vorba despre Ioana Stan, Svetlana Simion are numai cuvinte de laudă la adresa ei. Mama lui Radu Drăgușin este conștientă că nu este deloc ușor să fii iubită de fotbalist, însă Ioana a dat dovadă de devotament și de înțelegere pentru partenerul ei, fapt ce i-a garantat și Svetlanei liniște.

„Multă lume își închipuie că viața de fotbalist este ușoară, iar iubitele au o viață ‘dolce far niente’. Da, este o viață frumoasă și plină de satisfacții, dar nu este pentru oricine. Ai nevoie de disciplină și de multă pasiune, dar mai ales ai nevoie să ai alături o persoană care să te înțeleagă.”, a declarat Svetlana Simion.

Ce spune mama lui Radu Drăgușin despre relația fiului ei cu Ioana

Svetlana Simion este foarte fericită știindu-l pe Radu Drgușin într-o relație cu Ioana Stan. Tânăra le-a demonstrat tuturor că are sentimente pure pentru fotbalist și este mai mult decât partenera sa. Ioana este sprijinul necondiționat al lui Radu Drăgușin, dar și persoana care îl motivează și îi dă putere.

Mama fotbalistului a declarat că este recunoscătoare pentru iubirea pe care Ioana i-o poartă fiului ei. Pentru că are multă experiență de viață, Svetlana Simion nu s-a ferit să afirme că tânăra Ioana Stan este iubirii vieții lui Radu Drăgușin.

„Sunt foarte fericită că Ioana este iubirea lui Radu, nu mi-aș fi putut dori o fată mai bună pentru Radu. (…) Am îndrăgit-o din prima, am fost cu ‘ochii pe ea’. Glumesc! Ioana este echilibrul și liniștea lui Radu și sunt foarte recunoscătoare pentru acest lucru!”, a mai spus mama lui Radu Drăgușin.

În ce își investeștenii Radu Drăgușin bani

Radu Drăgușin încasează de la Tottenham 3.3 milioane de euro pe an. Fundașul român nu pune banii la ciorap, ci a decis să îi investească inteligent. Surprinzător sau nu, acesta s-a îndreptat spre domeniul în care activează socrii lui și anume, domeniul imobiliar.

Potrivit , Radu Drăgușin are 5.5% din acțiunile companiei care a dezvoltat complexul Quartier Azuga, situat în zona Colentina, din București.