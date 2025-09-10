Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a plăcut și școala

Poate multă lume s-a întrebat la un moment dat ce studii are Mircea Lucescu. A făcut performanță în fotbal, însă având în vedere facultatea finalizată, acesta ar fi putut avea și o cu totul altă meserie.

Cine este Mircea Lucescu

Mircea Lucescu s-a născut în București la data de 29 iulie 1945. Anul acesta și a bifat o carieră de-a dreptul fabuloasă în fotbal. El a fost legitimat în anul 1961 la Școala Sportivă nr. 2 din București.

Ulterior, acesta a fost s-a transferat la echipa Clubului „Dinamo” București, unde a rămas între 1963-1965. De altfel tot în această perioadă a debutat și în prima divizie a țării, pe 21 iunie 1964.

În perioada 1965-1967, Mircea Lucescu a evoluat în eșalonul secund, la Clubul „Știința” București. Ulterior el a revenit la Dinamo, unde de altfel a făcut performanțe cu adevărat fabuloase în fotbal, pe postul de atacant modern.

A cucerit de cinci ori campionatul național, în anii 1965, 1971, 1973, 1975 și 1977, dar și „Cupa României”, în anul 1968. În total, de-a lungul carierei sale a înregistrat 361 de prezențe în prima divizie.

De asemenea, a marcat 78 de goluri în prima divizie și alte 70 în echipa națională. La acestea se mai adaugă alte 15 în cupele naționale. Astfel, se poate spune că Mircea Lucescu este a făcut istorie în fotbalul românesc.

Ce studii are Mircea Lucescu

Și chiar dacă nu ar fi făcut performanță în fotbal, Mircea Lucescu are și studii superioare. Astfel, ar fi putut oricând să își aleagă o cu totul altă meserie și se pare că i-a plăcut și școala destul de tare.

Ce studii are, deci, Mircea Lucescu? Chiar dacă joacă fotbal de la o vârstă fragedă, acesta a absolvit Academia de Științe Economice în 1969. Asta înseamnă, deci, că ar fi putut să devină economist.

Chiar și așa, selecționerul nu regretă alegea făcută. Mircea Lucescu dezvăluia la un moment dat că își amintește viața de când era la studii. Mai mult de atât, acea perioadă l-a modelat și l-a făcut să fie în mare parte omul care e azi.

„Sunt mulţi ani din 1969, de când am terminat, dar viaţa de student nu am cum să o uit. Mi-a modelat viaţa. Când m-am înscris la facultate era o perioadă în care dosarele erau foarte importante. Ori eu proveneam dintr-o familie săracă, cu foarte mulţi copii.

Eram singur la şcoală, stăteam destul de mult la şcoală şi eram şi printre remarcaţi. Era şi perioada în care un candidat la Comerţ Exterior trebuia să aibă o familie numeroasă, pentru ca statul să fie sigur că îţi duci pînă la capăt treaba, fără să te atragă lumea comercială occidentală”, a spus Lucescu la Money TV.

De ce nu și-a dorit Mircea Lucescu să devină economist

Deși are studii superioare, Mircea Lucescu se bucură că nu a avut nevoie de ele. Mai exact, actualul selecționer spune că nu și-ar fi dorit să devină economist, având în vedere că era nevoie de un sportiv de valoare.

Astfel, în prezent, la ani buni de când a făcut performanță în sport, el recunoaște că a ales ”calea cea bună”. Și chiar și acum își amintește mai tot ceea ce a învățat pe când era tânăr.

„Sunt atât de mulţi economişti şi atât de puţini sportivi de valoare, care să facă performaţă, încât cred că am ales bine calea pe care o urmez şi în prezent. În fond, cunoştinţele acumulate în acea perioadă îmi prind bine chiar şi după o jumătate de secol”, povestea la un moment dar Mircea Lucescu, pentru Ziarul Alb.

În ciuda vârstei sale înaintate, fostul mare fotbalist Spre exemplu, în perioada 2017 – 2019, acesta a fost numit selecționer al Turciei. Ulterior, între 2020 – 2023, Mircea Lucescu a revenit în Ucraina, preluând conducerea tehnică a echipei „Dinamo” Kiev.

În urmă cu doi ani, în luna noiembrie 2023, acesta a demisionat de la conducerea echipei din cauza condițiilor dificile, având în vedere războiul cu Ucraina. Iar aproape un an mai târziu, în august 2024, Mircea Lucescu a acceptat oferta Federației Române de Fotbal.