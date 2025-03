Ce studii are ”Stegarul dac”. Mulți îl judecă, fără să știe un detaliu important despre el

”Stegarul dac” este unul dintre cele mai cunoscute personaje din spațiul public. În ultima vreme, acesta s-a făcut remarcat și, chiar dacă mulți îl cunosc, puțini știu ce studii are acesta, de fapt.

Ce studii are ”Stegarul dac”

”Stegarul dac” nu mai are nevoie de nicio prezentare. În ultima vreme, nemulțumirile sale l-au făcut să se urce pe unele dintre cele mai cunoscute clădiri din București. De atunci, mulți au început să îl recunoască și să îi pună etichete greșite.

Invitat în emisiunea lui Dan Diaconescu, ”stegarul dac” a ales să vorbească sincer despre viața lui. Pe , acesta are 57 de ani și, spre surprinderea tuturor, a dezvăluit câte clase are, de fapt.

Cezar Cătălin Avrămuță a venit în emisiune îmbrăcat în port popular și nu s-a ferit să răspundă sincer la toate curiozitățile telespectatorilor. Uimitor sau nu, acesta are studii, ba chiar mai multe decât s-ar fi așteptat cei de acasă.

”Este adevărat că am făcut școală, familia spune că am făcut prea multă școală. Am făcut patru facultăți: matematică, informatică, drept administrativ, finanțe bănci și două post-universitare – una cu canadienii. Școală am, dar am studiat și separat de școală, deoarece școala nu mi-a oferit ceea ce căutam eu.”, a spus Stegarul dac, potrivit

”Stegarul dac” putea fi profesor de matematică

Deși a urmat cursurile a mai multe facultăți, ”stegarul dac” nu și-a găsit chemarea în nimic. Pentru el, cursurile și școala au fost o tentativă de a înțelege lumea. Deși a ales să nu urmeze această cale.

”Căutările mele au fost altele, au fost cunoașterea profundă a vieții. Școala a fost o încercare, o tentativă să înțeleg lumea. Îmi imaginam eu că școala e știință, că te pune în legătură cu adevărul, dar este decât începutul adevărului. Am terminat facultatea și de profesorat, deci puteam să fiu profesor de matematică și informatică, dar am venit în București, m-am căsătorit și am urmat facultățile. Am și SNSPA – management.”, a mai spus acesta.

”Stegarul dac” este cunoscut în mediul online. În ultima vreme, acesta s-a urcat pe diverse clădiri, printre care Casa Radio, Înalta Curte de Casație și Justiție sau Ministerul Sănătății. De cele mai multe ori, pentru a-l convinge să coboare, a fost nevoie de intervenția echipajelor speciale și de negocieri.