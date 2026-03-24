Ce subiecte le-ar fi putut da bătăi de cap elevilor la proba de matematică, de la simularea Bacalaureatului. Profesor: ”Toate au necesitat capacități riguroase de calcul”

ADVERTISEMENT

Au apărut subiectele la matematică pe care elevii de clasa a XII-a le-au avut de rezolvat în cadrul simulării de la bacalaureat 2026. Astfel, profesorii vorbesc despre dificultatea acestora și despre cerințele care le-ar fi putut da bătăi de cap tinerilor care se pregătesc pentru unul dintre cele mai importante examene din viață.

Cât de grele au fost subiectele de anul acesta

Profesoara de matematică Felicia Zamfirescu a vorbit pentru FANATIK despre subiectele pe care elevii de clasa a XII-a le-au avut de rezolvat în acest an la simulare. Aceasta a declarat că tinerii, atât de la mate-info, cât și de la științe ale naturii și profil tehnologic, au avut multe calcule, subiectele fiind grele, însă menite să-i pregătească pentru facultate.

ADVERTISEMENT

În acest sens, din spusele copiilor, dificultăți au întâmpinat încă de la Subiectul I. Cadrul didactic a subliniat faptul că acest lucru s-a întâmplat deoarece în clasa a IX-a, după examenul de la Evaluarea Națională, toți copiii se relaxează și tind să nu mai acorde o mai mare atenție asupra exercițiilor făcute atunci.

„Bacalaureatul trebuie să verifice noțiunile de bază pe care și le-au însușit elevii. Această simulare cred că are și rolul de a-i determina să muncească mai mult, să constate că nu știu anumite noțiuni. Nu știm subiectele clar de la bacalaureatul oficial, cum vor fi, însă consider că simularea, mai ales că nu se trece nota în catalog, consider că este ca un duș rece, și nu trebuie privită ca o dezamăgire. Într-adevăr, s-a trecut prin foarte multă materie. Am observat, am discutat cu copiii și au spus că au avut mari dificultăți chiar din primul subiect. Deci inclusiv primul subiect le-a creat dificultăți. Pentru că unele lucruri nu și le-au mai adus aminte atât de bine, pentru că poate nici nu le-au înțeles. Da, au fost subiecte grele, au fost subiecte, a fost multe de calcul”, a declarat profesoara de matematică.

ADVERTISEMENT

Unde ar fi putut avea elevii probleme

Întrebată dacă anumite cerințe i-au atras atenția, profesoara Felicia Zamfirescu a menționat că subpunctele c) de la al doilea și al treilea subiect au fost ceva mai grele, ele necesitând calcule riguroase. Aici, cadrul didactic a subliniat faptul că elevii ar fi trebuit să știe să se folosească de și să le îmbine cu teoria pentru o .

ADVERTISEMENT

„Toate au necesitat capacități riguroase de calcul. Deci trebuia să folosească atât noțiunile din exercițiu, adică datele problemei, dar și să fi știut teoria bine, să mai fi lucrat unele dintre ele. Unele ieșeau și efectiv prin calcul, la altele, cumva, trebuia să mai fi lucrat modelul respectiv sau să înțelegi noțiunea respectivă, dar toate subpunctele c) de la II și III au fost destul de grele. Acum, pentru faptul că unii vor mai mult, unii se vor duce și la facultăți mai bune, eu zic că nu este rău”, a mai punctat profesoara Felicia Zamfirescu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

În continuare, aceasta subliniază faptul că nu au fost noțiuni atât de grele, însă ele nu au fost înțelese, pe parcurs, bine de copii, ori au fost înțelese parțial. Cu toate acestea, profesoara de matematică menționează că elevii au fost trecuți prin toată materia.

„Ei poate știu noțiunile, dar nu știu să le lege, nu știu să citească bine enunțul unui exercițiu și din mulțimea de cunoștințe pe care ei o au, să extragă exact ceea ce trebuie și să aplice ceea ce trebuie. Pentru că unele noțiuni ei nu le au foarte clare, foarte clarificate. Și atunci, poate că acesta este momentul să facă și acest lucru”, a mai punctat Felicia Zamfirescu.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, cadrul didactic consideră că este un lucru bun faptul că elevii au avut parte de subiecte mai grele. În acest context, ea îndeamnă elevii să învețe logic și să reia chestiunile pe care nu au pus atât de mult accent până acum, deoarece nu se știe ce le va rezerva proba oficială din vară.

„Toate subpunctele, toate exercițiile au necesitat calcul, atenție. Spuneau copiii că au reluat de mai multe ori calculele, deci, de cele mai multe ori se și pregătesc într-un regim de șablon și consideră că dacă știu să facă acele exerciții, dacă recunosc modelul ei deja se apucă să lucreze, însă, uneori trebuie să ținem cont și de calcule și de faptul că trebuie să învățăm și logic. La urma urmei, cei care urmează mai departe facultăți, la facultățile tehnice, le va fi de ajutor înțelegerea noțiunilor acestea din liceu. Deci, eu zic că nu au greșit că au dat mai greu pentru că îi obligă pe copii să treacă prin multă materie”, a conchis profesoara de matematică Felicia Zamfirescu

Subiecte simulare matematică bacalaureat 2026, profil mate-info

Subiecte simulare matematică bacalaureat 2026 – științele naturii

Subiecte simulare matematică bacalaureat 2026, profil tehnologic