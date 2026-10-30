Ce sumă avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată în tribune la meciul cu Rapid. Managerul FCSB contrazice fanul care i-a luat-o

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Anterior , FCSB înregistra un . Mihai Stoica avea să își arunce geaca de pe el de bucurie, piesa vestimentară ajungând la un suporter al „roș-albaștrilor”. Oficialul fostei campioane a României a lămurit situația banilor pe care îi avea în respectiva geacă, precizând că nu avea mai mult de 500 de lei.

Mihai Stoica a făcut lumină în cazul gecii aruncate la FCSB – Rapid 4-1

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a dezvăluit ce sumă de bani se afla, în realitate, în buzunarul gecii pe care a aruncat-o unui suporter în tribune. Bucuria victoriei din derby-ul cu Rapid l-a făcut pe MM Stoica să recurgă la un gest ieșit din comun: i-a dăruit geaca sa unui fan roș-albastru aflat în tribune. Imediat după meci, au apărut zvonuri conform cărora oficialul campioanei ar fi lăsat în buzunare o adevărată avere, vorbindu-se despre suma de 1.500 de euro. Oficialul FCSB-ului a demontat zvonurile apărute în spațiul public printr-un mesaj postat pe rețelele sociale.

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Mihai Stoica a precizat că suma aflată în geaca sa era mult mai mică decât ce s-a speculat și a glumit pe seama informațiilor apărute în presă. „O avere zice presa că am avut în geaca aruncată suporterului fericit. 500 RON. Pentru 1500 euro săream eu!”, a scris MM Stoica pe pagina sa de Instagram. Astfel, suporterul norocos care a prins geaca s-a ales cu piesa vestimentară a oficialului FCSB și cu suma de 500 de lei din buzunar. , fericitul posesor, declara în exclusivitate pentru FANATIK că „erau în jur de 1.500 de euro în buzunar”.

Cum și-a „pierdut” Mihai Stoica banii

FANATIK l-a găsit pe fericitul suporter al FCSB-ului care a plecat de la meciul contra Rapidului cu geaca lui Mihai Stoica. El a povestit cum s-a petrecut întreaga scenă: „La 4-1, Meme era bucuros sus de tot. I-am făcut și eu semn cu mâna, îl și filmam. A băgat mâna în buzunar, și-a scos telefonul și mi-a aruncat geaca. Eu, bucuros că am luat geaca de la Meme, am pus-o pe mine. El, de sus, în disperare, îmi făcea semn să mă uit pe interior. Mă gândeam că și-a uitat cheia de la mașină, vreun act sau altceva. Dar au fost bani. Am rămas cu ei, l-am salutat pe Meme, i-am făcut semn că e ok și am plecat când s-a terminat meciul!”, a spus Alin Diaconu, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Bucuria succesului la un scor convingător cu rivala din Capitală l-a determinat pe Mihai Stoica să ia o decizie total spontană, pe care nu o regretă însă. „Am dăruit-o. Să fie primit! Am uitat că schimbasem nişte bani. Dar asta este. Bucuria a fost imensă”, avea se declare și Mihai Stoica după episodul de colecție, în exclusivitate la „MM la FANATIK”. Mihai Stoica este recunoscut drept unul dintre cele mai impulsive și temperamentale personaje din fotbalul românesc, fiind implicat de-a lungul anilor în numeroase , gesturi controversate sau reacții neașteptate pe stadioane. Gesturile sale de bucurie extremă completează spiritul său efervescent.