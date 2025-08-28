Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după calificarea FCSB în Europa League

și reușește pentru a doua oară consecutiv să se califice în grupa principală de Europa League. Rețeta financiară pentru Gigi Becali se anunță una excelentă, chiar mai bună decât cea din sezonul precedent. Mai ales dacă rezultatele vor fi la fel de bune, sau, de ce nu, chiar mai bune.

Cât încasează FCSB de la UEFA pentru grupa principală de Europa League

UEFA a anunțat premii record pentru ediția 2025-2026 de Europa League, iar suma totală pe care o vor împărți cele 36 de participante este de 565 milioane de euro. Doar pentru calificarea în faza ligii, după ce a trecut de Aberdeen în play-off, FCSB primește 4.310.000 de euro, sumă asigurată pentru fiecare dintre participante.

De aici, suma crește considerabil în funcție de value pillar, un sistem de departajare între echipe nou introdus de UEFA. De fapt, UEFA a combinat două aspecte importante de care ținea cont în distribuirea banilor, market pool și coeficient. În funcție de acestea, UEFA stabilește o valoare de piață a tuturor celor 36 de echipe participante, așa numitul value pillar. În funcție de care se împart nu mai puțin de 198 de milioane de euro.

Ce sumă de bani poate lua Gigi Becali în grupă

Cu 4.310.000 garantați deja în conturi, Gigi Becali poate da o nouă lovitură financiară încă din faza grupelor. Echipa de pe locul 36 în ierarhia value pillar primește 217.000 de euro. Pornind de aici, la fiecare loc avansat se mai adaugă încă 217.000 euro. Astfel, locul 35 primește 434.000, locul 34 ia 651.000 și tot așa. Până la locul 1, care primește 7.812.000 de euro! Și asta doar pentru faza grupei principale.

Iar încasările pe care Gigi Becali ar urma să le bifeze în următoarele luni din partea UEFA nu se opresc aici. Pentru că, desigur, FCSB ar urma să fie recompensată pentru fiecare punct pe care îl face în faza ligii. Iar parcursul din sezonul precedent dă multă încredere că și din acest punct de vedere poate fi un profit consistent.

Câți bani ia FCSB de la UEFA pentru un punct în grupă

Fiecare punct făcut în grupa principală de Europa League este recompensat de UEFA cu 150.000 de euro. Sunt opt partide de disputat, deci multe șanse de a mai adăuga bani în conturi. În ediția precedentă a competiției, FCSB a făcut 14 puncte, ceea ce înseamnă 2.100.000 de euro doar pentru rezultatele obținute.

Sumă victorie grupă Europa League

FCSB a fost pe locul 11 în grupa principală, iar primele clasate au fost Lazio și Athletic Bilbao, cu 19 puncte de fiecare. Asta înseamnă că au încasat 2.850,000 de euro fiecare doar pentru rezultatele din faza ligii. Qarabag și Nice au fost ultimele două clasate, cu doar 3 puncte, atfel că fiecare a primit doar 450.000 de euro.

Gigi Becali, prima reacție după calificarea în grupa principală Europa League

Gigi Becali a dat lovitura după ce FCSB a eliminat-o pe Aberdeen în play-off și a obținut calificarea în grupa principală de Europa League. .

Bonus UEFA ieșire din grupa principală Europa League

Gigi Becali are ambiți mari și a anunțat că . Ar însemna automat calificarea în Champions League pentru ediția 2026-2027, dar și încasări absolut fabuloase de la UEFA. Primele opt clasate în faza ligii merg direct în optimile de finală și ar avea asigurați alți 1.750.000 de euro!

Echipele de pe locurile 9-24 merg într-un play-off pentru calificarea în optimi. Echipele eliminate, cum a fost și cazul lui FCSB în primăvară, primesc 300.000 de euro. Iată câți bani adaugă în cont echipele din Europa League la fiecare fază atinsă după califcarea din grupa principală.

Play-off: 300.000 euro

Optimi: 1.750.000 de euro

Sferturi: 2.500.000 de euro

Semifinale: 4.200.000 de euro

Finală: 7.000.000 de euro

Învingătoare: 6.000.000 de euro

Bani transferuri FCSB vara 2025, ce sumă a cheltuit Becali

Rețeta financiară din Europa League este una cu atât mai impresionantă dacă ținem cont că Gigi Becali nu a cheltuit prea mult în perioada de mercato. Transferul lui Dennis Politic a fost moftul pe care patronul de la FCSB a ținut să și-l facă. Iar pentru asta a plătit 970.000 de euro și l-a trimis pe Alexandru Musi la Dinamo.

Mamadou Thiam, care nu a jucat în preliminariile Europa League, a fost un alt transfer cu bani făcut de Gigi Becali în această vară. Pentru a-l lua pe atacant de la U Cluj, patronul FCSS a plătit 50.000 de euro și l-a trimis la U Cluj pe Andrei Gheorghiță. La FCSB au mai ajuns în perioada de mercato și Daniel Graovac și Denis Alibec, ambii liberi de contract.

Posibili adversari FCSB faza Ligii din Europa League

FCSB va face parte din urna a 3-a la tragerea la sorți. Vor fi câte două adversare din fiecare urnă pentru FCSB. AS Roma, FC Porto, Lille, sau Aston Villa sunt posibile adversare din urna 1. Sau poate fi o reîntâlnire cu scoțienii de la Glasgow Rangers, umiliți în play-off Champions League de Club Brugge, 9-1 la general. Dinamo Zagreb și Betis sunt și ele posibile adversare din urna 1.

Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad, Lyon, Viktoria Plzen sau Celtic sunt printre posibilele adversare pe care le-ar putea înfrunta FCSB din urna 2. Basel, venită tot din preliminariile UCL, ar fi posibilă adversară din urna 3. Nice, Freiburg, Nottingham Forrest sau chiar Ludogoreț pot juca și ele împotriva FCSB, venind din aceeași urnă 3. Sunt ceva nume tari și în urna 4, ca Bologna, Celta Vigo și VfB Stuttgart. Olandezii de la Go Ahead Eagles și Utrecht sunt, de asemenea, variante pentru FCSB.

Valoare piață FCSB după calificare

Cu mari probleme în SuperLiga, jucătorii de la FCSB își păstrează o valoare de piață bună și datorită ultimelelor rezultate din preliminariile Europa League. Iar această calificare în faza ligii ar putea face ca aceste cote să crească în următoarea perioadă. Conform Transfermarkt.de, Darius Olaru rămâne cel mai bine cotat jucător din lotul FCSB.

Cota de piață a lui Darius Olaru a ajuns la 7,5 milioane de euro. Pe locul 2, la egalitate, sunt Ștefan Târnovanu și Daniel Bîrligea. 5 milioane de euro fiecare ar fi cota de piață conform sursei citate. Adrian Șut este și el aproape, cotă 4,5 milioane de euro. Ngezana are 3,5 milioane, iar Miculescu și Tănase câte 2,5 milioane euro de fiecare.

