Ce sumă va încasa CFR Cluj în schimbul lui Lindon Emerllahu, jucătorul aflat și pe lista lui Gigi Becali la FCSB: “Va plăti clauza de reziliere”

Gigi Becali îl are pe lista cu achiziții pe Lindon Emerllahu, însă mijlocașul defensiv va ajunge, cel mai probabil, la FC Metalist 1925 Kharkiv. Ce sumă ar urma să plătească echipa din Ucraina lui CFR Cluj.
Răzvan Scarlat
18.11.2025 | 21:34
Lindon Emerllahu este aproape de un transfer în Ucraina. Sursa foto: sportpictures.eu
CFR Cluj are o primă parte de sezon sub așteptări, însă fotbaliștii din lotul lui Daniel Pancu sunt, în continuare, interesanți pentru echipele din România și străinătate. Lindon Emerllahu este, în clipa de față, cel mai curtat fotbalist al alb-vișiniilor. De serviciile lui sunt interesate FCSB, campioana României, dar și FC Metalist 1925 Kharkiv, locul 9 în campionatul Ucrainei. Cei din urmă par, însă, favoriți să obțină semnătura kosovarului.

Ce sumă va plăti FC Metalist 1925 Kharkiv în schimbul lui Lindon Emerllahu

Potrivit jurnaliștilor ucraineni, FC Metalist 1925 Kharkiv ar urma să achite clauza de reziliere a lui Lindon Emerllahu, care nu este deloc una mică.

Emerllahu a fost asociat cu o posibilă mutare de la Cluj în ultimele zile, rivala FCSB fiind una dintre favorite, dar se pare că a apărut o altă destinație. Clubul ucrainean va plăti, se pare, clauza de reziliere de 1,8 milioane de euro.

Contractul jucătorului de 22 de ani expiră în iunie 2028, iar transferul va costa 1,8 milioane de euro. Conform surselor, posibilitatea transferului lui Lindon în campionatul ucrainean este de 90%”, scriu jurnaliștii de la sport.ua.

În februarie 2025, CFR Cluj a plătit 700.000 de euro în schimbul lui Lindon Emerllahu, iar FC Ballkani a păstrat un procent de 15% la un viitor transfer.

Cum a ajuns Lindon Emerllahu pe lista FCSB-ului

Lindon Emerllahu reprezintă o țină și pentru FCSB, iar Gigi Becali a dezvăluit, zilele trecute, modul în care mijlocașul defensiv al CFR-ului a ajuns pe lista roș-albaștrilor. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, a avut un rol decisiv.

El avea nevoie de cinci milioane de euro, Neluțu Varga. Așa, ca să ajungă la banii ăștia, mai băga un jucător. Avea nevoie pentru o afacere. Erau 4,5 milioane de euro de la mine. Probabil că mai avea el, cine știe cât băga.

L-am prins într-un moment în care nu-l interesa, voia pentru afacerea aia. L-am întrebat pe MM Stoica ce e mai e pe la CFR Cluj, că eu habar nu am. Și a mai fost ceva. Când am auzit comentatorii la un meci că ziceau numai Emerllahu, Emerllahu. Eu nu știu fotbal, lucrez după ureche”, a spus Gigi Becali, patronul FCSB-ului.

Cifrele lui Lindon Emerllahu. De ce fotbalistul kosovar este atât de interesant

Lindon Emerllahu a promovat la începutul anului 2021 la echipa mare a celor de la FC Ballkani. După patru ani și 9 luni, timp în care a cucerit 3 titluri de campion în Kosovo, dar și o Cupă și o Supercupă a statului Kosovo, mijlocașul defensiv a semnat cu CFR Cluj.

Clubul patronat de Neluțu Varga este doar al doilea din cariera internaționalului kosovar, care a adunat 12 prezența și un gol la prima reprezentativă. Câștigător al Cupei României alături de „feroviari”, dar și desemnat fotbalistul anului în Kosovo, în 2024, Emerllahu a adunat 36 de meciuri în Gruia, în care a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive.

„Pe Emerllahu mi l-aș fi dorit, e un profil de jucător care îmi place, iar noi nu îl avem și ne-ar putea completa”, l-a lăudat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB pe Emerllahu, în exclusivitate, la emisiunea „MM la FANATIK”.

