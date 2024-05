Ce sunt, de fapt, CAS și CASS. Ce diferență există între ele

Diferența dintre CAS și CASS nu este cunoscută de toată lumea. Acestea sunt adesea confundate, motiv pentru care sunt calculate incorect.

Care este diferența dintre CAS și CASS?

În primul rând, CAS se traduce prin Contribuția la Asigurările Sociale, în timp ce CASS înseamnă Contribuția la Asigurările Sociale de Sănătate. Ambele sunt contribuții din salariul brut, dar diferă în funcție de scopul lor și de procentul care este dedus. De aceea, este important să știi care este diferența dintre CAS și CASS.

ADVERTISEMENT

Pentru fiecare salariat al său, angajatorul român are obligația de a plăti către stat taxe și impozite. În plus, există alte sume care trebuie deduse pentru contribuțiile sociale și de sănătate. Astfel că, înainte ca salariul net să ajungă la un angajat, compania la care acesta lucrează va vira către stat contribuțiile sociale cunoscute sub numele de CAS și CASS.

Ce este CAS?

Contribuția la Asigurările Sociale (CAS) este o contribuție socială obligatorie plătită de angajatori și angajați către bugetul de asigurări sociale de stat din România. Aceasta acoperă riscurile sociale și a drepturile de asistență socială ale cetățenilor.

Potrivit legislației în vigoare, Contribuția la Asigurări Sociale (CAS) reprezintă un procent de 25% din venitul brut, extras pentru pensie.

ADVERTISEMENT

Această regulă se aplică atât angajaților, cât și celor care desfășoară activități independente sau câștigă venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Suma veniturilor nete trebuie să fie cel puțin egală cu 12 salarii minine brute pe țară.

Termenul de plată pentru CAS este data de 25 mai inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuția.

ADVERTISEMENT

Cum este calculată CAS

CAS este calculat în funcție de salariu brut al angajatului și și baza lunară de calcul a contribuției la CAS. Pentru un salariu minim pe economie de 3000 de lei pe lună, contribuția CAS se va calcula astfel:

-nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate, cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară;

Venit între 12-24 salarii: CAS = 25% x 3.000 lei x 12 = 9.000 lei

ADVERTISEMENT

-nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară;

Venit peste 24 salarii: CAS= 25% x 3.000 lei x 24 = 18.000 lei

Ce este CASS

Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) este o contribuție obligatorie lunară pe care angajatorii și angajații o achită pentru finanțarea sistemului de sănătate și .

CASS reprezintă 10% din venitul brut. Persoanele fizice datorează CASS dacă au venituri anuale egale sau mai mari cu 6 salarii minime brute pe țară.

Cum se calculează CASS

CASS se aplică la o bază anuală de calcul astfel:

-nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate, cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe țară;

Venit între 6-12 salarii minime: 10% x 3.000 lei x 6 = 1.800 lei

-nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe țară;

Venit între 12-24 salarii minime: 10% x 3.000 lei x 12 = 3.600 lei

-nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară.

Venit peste 24 salarii minime: 10% x 3.000 lei x 24 = 7.200 lei

, dacă venitul va fi sub 6 salarii minime, nu vor fi obligate la plata CASS.