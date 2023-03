Ce sunt, de fapt, ”scamele albe” rămase pe peria de păr după ce te-ai pieptănat. Adevărul te va uimi

Ce sunt, de fapt, “scamele albe” rămase pe peria de după ce te-ai pieptănat. Adevărul te va uimi, o creatoare de conținut de pe TikTok dezvăluind că nu este vorba de mătreață, așa cum a crezut multă lume inițial.

Jenn Marsala, o utilizatoare de pe social media, a împărtășit cu oamenii de pretutindeni ce reprezintă puful alb care se regăsește pe perie după ce ți-ai descurcat . Videoclipul său a strâns peste 3 milioane de vizionări.

De asemenea, internauții au apreciat dezvăluirile creatoarei de conținut de pe TikTok care a spus care este, de fapt, realitatea în privința microparticulelor. Este vorba de reziduri care seamănă cu niște ”scame albe”.

Se pare că acest puf este un amestec de celule moarte de piele și sebum, lucru ce i-a uimit pe mulți după ce au văzut filmarea care poartă descrierea „dacă până acum nu știai, acum știi”. Răspunsul tinerei i-a surprins pe mulți.

„De fapt, puful alb se formează din acele celule de piele moarte și sebum, la care se adaugă păr vechi și mătuit și chiar reziduuri de la diferitele produse cosmetic pe care le folosești.

Se formează astfel bacterii pe peria de păr și, de fiecare dată când te pieptăni, cantitatea acestora crește. În cazul în care nu știai asta deja, atunci acum sigur ai aflat”, a dezvăluit Jenn Marsala pe TikTok.

