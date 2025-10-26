Ce super mașină și-a cumpărat Erling Haaland. Atacantul de la Manchester City a plătit o adevărată avere pentru bolidul de lux

ADVERTISEMENT

Despre Erling Haaland se poate spune că e ”pasionatul” suprem de mașini. Atacantul de la Manchester City și-a cumpărat un bolid de lux recent și a cheltuit o adevărată avere pentru el.

Erling Haaland și-a cumpărat o super mașină

Este vorba despre un Lamborghini Huracán Sterrato. Super mașina a costat nu mai puțin de 250.000 de lire sterline și are o culoare verde mat. Iar odată cu ea, suma totală cheltuită de fotbalist pentru mașini ajunge la peste 10,5 milioane de lire sterline.

ADVERTISEMENT

Erling Haaland, care câștigă puțin sub 1 milion de lire sterline pe săptămână, a fost văzut ieșind de pe terenul de antrenament al lui City la volanul supermașinii de 602 cai putere, care poate atinge 100 km/h în 3,4 secunde.

Lamborghini Huracan Sterrato nu este doar o super mașină. Modelul este conceput pentru utilizare off-road și doar 1.499 de exemplare din acest model , ceea ce îl face și mai exclusivist.

ADVERTISEMENT

Conform celor de la , mașina poate atinge o viteză maximă de 260 km/h. Chiar și așa, prețul de un sfert de milion nici măcar nu îl apropie de cea mai scumpă mașină a lui Erling Haaland. Care este aceasta?

ADVERTISEMENT

Care este cea mai scumpă mașină cumpărată de Erling Haaland

Fotbalistul a făcut echipă cu faimosul colecționar de mașini Ole Ertvaag pentru a cumpăra Bugatti Tourbillion, în valoare de 4 milioane de lire sterline. Această super mașină e una cât se poate de rară.

Mai exact, doar 250 de exemplare au fost fabricate. Iar pe cele mai multe site-uri auto bolidul e catalogat ca fiind dintr-o ”eră spațială”. Bugatti are un motor hibrid V16 pe benzină și electric de 1.800 de cai putere.

ADVERTISEMENT

Asta înseamnă că mașina poate atinge 100 km/h în două secunde și poate atinge 200 km/h în doar cinci secunde. Evident însă, banii nu prea contează pentru Haaland. De altfel fotbalistul .

Cât de mulți bani câștigă fotbalistul

În 2022, Daily Mail Sport a dezvăluit că acesta primea un pachet total de salarii și bonusuri care se ridicau la aproape 865.000 de lire sterline la fiecare șapte zile. Asta se întâmpla după transferul său de 51 de milioane de lire sterline de la Borussia Dortmund.

O serie de bonusuri aproape garantate, bonusuri de loialitate și plăți pentru drepturi de imagine l-au propulsat într-o poziție în care era de departe cel mai bine cotat jucător din țară.

Aceeași sursă mai scria că noul contract nu conține o clauză de reziliere. Acesta este construit pe principii și caracteristici similare cu creșterea salarială, deși nu ajunge să depășească pragul de 1 milion de lire sterline.

Ce alte mașini a mai condus Erling Haaland

Revenind la pasiunea pentru mașini a lui Erling Haaland, de-a lungul timpului, acesta a fost văzut la volanul mai multor bolizi de lux. Spre exemplu, în luna august, fotbalistul a fost surprins conducând un camion Ford Shelby F-150 în valoare de 200.000 de lire sterline.

În luna mai în schimb, Haaland a cheltuit bani pe un Ferrari 812 Superfast decapotabil galben, care ar fi costat 320.000 de lire sterline. Iar colecția sa de mașini nu se oprește doar aici.

Acesta mai deține de asemenea un Aston Martin DBX 4×4 în valoare de 350.000 de lire sterline, un Mercedes Maybach în valoare de 250.000 de lire sterline și un Audi RS6 Avant Quattro în valoare de 120.000 de lire sterline.

Atacantul a fost văzut în trecut conducând un Ferrari Monza SP2, un Rolls-Royce Cullinan și un Range Rover Sport. În același timp, el mai deține un Mercedes AMG-ONE de ultimă generație în valoare de 2,7 milioane de lire sterline.