Ce superstiții au jucătorii de la echipa națională? Dezvăluiri tari din vestiar: „Alibec e cel mai supărăcios!”

Fără doar și poate, actorii principali în viața echipei naționale de fotbal a României sunt jucătorii și antrenorul. Însă, în spatele lor se află o armată de oameni, numiți generic staff, care sunt acolo și la bine, și la greu, și știu cam tot ce se întâmplă în vestiar.

Cornel Mateiași, moment dificil cu Alex Băluță: „Era să mă arunce în bazin”

Este cazul lui Cornel Mateiași, kit managerul (n.r. – responsabilul cu echipamentele) naționalei de aproape 20 de ani. I-a prins la lot pe Mutu și Chivu, dar și pe actualii jucători chemați de Mircea Lucescu. A lucrat cu toți selecționerii de la Victor Pițurcă încoace. Știe, probabil, mai multe povești decât ar vrea vreodată fotbaliștii să se afle. Iar pe unele dintre ele a acceptat să le povestească la , emisiunea moderată de Robert Niță.

Cornel Mateiași este omul cu cele mai multe „selecții” pentru România, 204, mai multe decât orice „tricolor”. Cornel Mateiași are peste 200, mai exact 204! Primul a fost în 2005 pe 17 august, contra Andorrei. Cel cu numărul 200, A văzut multe, știe multe, a povestit câteva. Iată câteva episoade din vestiarul naționalei României.

„Fotbaliștii nu sunt dificili, nu sunt atât de pretențioși. Eu le știu toate tabieturile. Au tabieturi, au superstiții. Ăla să nu-l pui lângă ăla, ăla să nu stea în colț, ăla să stea mai pe mijloc. Știu exact cum să îi pun, cum sunt prieteni, să îi pun unul lângă altul.

„Băluță era supărăcios, dar e băiat ca lumea”

La început am mai avut d-astea (n.r. – ușoare probleme). Mi-am adus aminte acum, am avut cu Băluță de la Craiova. Aveam 24 de locuri și doi trebuiau să stea pe scaun. Și am vorbit cu Bancu, el și cu Băluță veniseră de la Craiova. ‘Nu-i problemă, nea Cornele’, mi-a zis. Pe Băluță nu l-am mai întrebat. A venit, m-a luat… era să mă arunce în bazin. M-a făcut de… Acum sunt foarte bun prieten cu el, dar atunci m-a făcut zob. Am tăcut, ce era să fac? Ăștialalți, Chiricheș și alții, ‘Pune-l în locul lui Niță’, ca să…

Băluță era supărăcios, dar e băiat ca lumea. La Craiova chiar ne-am înțeles foarte bine. M-am dus la Craiova, l-am găsit acolo. S-a supărat că l-am pus pe scaun. Și au fost și două meciuri legate, la Cluj și la București. Și l-am pus la amândouă, că era la început, zero selecții. Unde să-l pun?”, a povestit Cornel Mateiași.

Cornel Mateiași: „Alibec e pretențios și supărăcios”

Alex Băluță nu a fost singurul „tricolor” cu care s-a contrat nea Cornel. „Și cu Alibec, la început, am avut un pic… dar acum e ca și copilul meu. E pretențios și supărăcios! Aoleu, zicea ‘Mamă, nea Cornele, la început, am crezut ce om al dracului ești. Nu puteam să te sufăr’. Era copil, avea 19 ani când a venit. Atunci era Mutu, era Chivu, și mi-era greu să mă mai ocup și de el. Eram și singur atunci, acum suntem doi și ne împărțim treaba”, a mărturisit invitatul lui Robert Niță.

Cornel Mateiași a dezvăluit, însă, și care sunt jucătorii care țin grupul la , atunci când a fost întrebat de Robert Niță. Fără ezitare, kit managerul selecționatei mari a răspuns: „Stanciu. Și Răzvan Marin. Hagi…”.

„Mutu și Chivu sunt normali. De afară par altfel”

Ca în orice echipă, și la națională există o ierarhie printre jucători. Iar în calitate de kit manager, Cornel Mateiași trebuie să țină cont și de acest aspect. Surprinzător, însă, cei mai mari jucători nu sunt și cei mai problematici: „Trebuie să le faci toate tabieturile. Dar jucătorii mari, cum a fost Chivu, cum a fost Mutu, sunt normali. De afară par altfel. Și pe teren”.

Cu o experiență de aproape 20 de ani la lotul național, Cornel Mateiași știe toate trucurile meseriei. Și, mai ales, cum să interacționeze cu fotbaliștii. „Un magazioner trebuie să știe când să se umilească, când să fie fericit. Nu trebuie să te bagi în intimitatea lor. Să stai cât mai retras și să vină ei la tine, când au nevoie. Eu nu am intrat niciodată în cameră la ei, decât când am fost chemat. Le-am mai atras atenția, de-a lungul vieții, prietenește: ‘Nu e bine așa! Nu spun, dar văd’.”.

Cum rezolvă nea Cornel problemele cu jucătorii care vor să încalce regulile

Și la fel cum în orice echipă există jucători mai importanți decât ceilalți, la fel există și fotbaliști mai certați cu disciplina. E cazul, uneori, chiar și la lotul național. Întrebat dacă a fost rugat de vreun „tricolor” să încalce regulile și să furnizeze o sticlă de vin pe ascuns, Cornel Mateiași a mărturisit: „Niciodată în viața mea, în cariera mea, nu am adus (n.r. – vreo sticlă de vin în cantonament) și pot să confirme toți”. Chiar dacă refuzul l-ar putea transforma într-un inamic pentru fotbaliști, nea Cornel nu vrea să încalce deloc regulile. „Le-am zis că văd multe, dar nu fac. Au mai îndrăznit unii, dar când știu că e unul de genul ăsta, închid telefonul, închid camera. Sună o dată, sună de două ori și gata. Prefer să evit. Dar acum nu mai sunt, erau odată”.