Ce superstiții aveau jucătorii „Craiovei Maxima”. Dezvăluiri spumoase la 40 de ani de la calificarea Universității în semifinalele Cupei UEFA. Exclusiv

Universitatea Craiova a fost semifinalistă în sezonul 1982-1983 din Cupa UEFA, oltenii izbutind să înfrângă formații de renume ale fotbalului european precum Fiorentina, Bordeaux și FC Kaiserslautern. Pe 16 martie 2023 se împlinesc 40 de ani de la victoria istorică de pe fostul „Central” și cea mai mare performanță a „alb-albaștrilor”: calificarea în penultimul act al competiției.

Universitatea Craiova a scris istorie cu FC Kaiserslautern pe fostul „Central” pe 16 martie 1983. Aurel Țicleanu, despre sacrificiile din dubla manșă cu nemții: „M-a aruncat în luptă din disperare de cauză”

Pe 16 martie 1983, se impunea cu 1-0 în fața celor de la FC Kaiserslautern și se califica în semifinalele Cupei UEFA, fiind prima formație românească care izbutise această performanță. După victoria nemților cu 3-2 pe terenul propriu, calificarea în următoarea fază a competiției s-a decis în Bănie datorită golului lui Nicolae Negrilă.

ADVERTISEMENT

La 40 de ani de la marea performanță obținută de Universitatea Craiova, Sorin Cârțu a dezvăluit mișcarea care le-a asigurat oltenilor prezența în semifinale. Rodion Cămătaru a declarat ce au făcut jucătorii cu o seară înaintea returului cu FC Kaiserslautern.

Aurel Țicleanu a rememorat în exclusivitate pentru FANATIK meciul retur din Bănie și a mărturisit cu ce probleme medicale s-a confruntat. Legenda din Bănie a declarat că nemții nu s-au lăsat învinși ușor și nu își închipuiau că pot pierde pe terenul „alb-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

„40 de ani, incredibil! Este o continuare a meciului de la Kaiserslautern, care a rămas în istorie pentru că de la 3-0 am revenit la 3-2. La retur a fost un stadion plin, nu am putut să îi împingem prea tare pe nemți, nici ei nu au crezut că pot să piardă împotriva noastră la Craiova.

Povestea de la meciul tur… Dacă n-ar fi fost 3-0, regretatul mare antrenor nea Tică Oțet nu m-ar fi aruncat în luptă, dar în disperare de cauza m-a împins în joc și am dat pasa lui Zoltan la golul doi. La meciul retur, am jucat titular, însă nu mă antrenam”, a declarat Aurel Țicleanu.

ADVERTISEMENT

Aurel Țicleanu: „Avusesem operația la ochi și trei luni nu aveam voie să mă întorc nici pe partea stângă”

Înaintea dublei din sferturile de finală ale Cupei UEFA, Aurel Țicleanu a trecut printr-o operație la ochiul stâng, care l-a ținut departe de teren o perioadă. Titular pe 16 martie 1983 împotriva nemților, fostul mijlocaș al Universității Craiova a mărturisit că a avut probleme în timpul meciurilor.

„Avusesem operația la ochi și trei luni nu aveam voie să mă întorc nici pe partea stângă, dar aminte… Nu era foarte greu, dar am jucat economicos în sensul în care nu am vrut să riscăm nimic, orice gol marcat de nemți ne-ar fi fost finalul, nu le mai dădeam două, trei goluri să îi batem.

ADVERTISEMENT

Aveam un ochi bun și am jucat cu un ochi, dar angrenajul era același și echipa o cunoșteam foarte bine. Eram în controlul jocului, meciul se desfășura în parametrii pe care îi doream noi, nu îmi amintesc dacă au avut o ocazie. Voiam să nu primim gol și să fim aproape de poarta adversă.

ADVERTISEMENT

La pauză, lucrurile țineau să confirme pe lucrul cel bun sau așa trebuie să facem. Dacă pica un gol, nu mai depindea de antrenor, poate doar de jucătorii care sesizează anumite lucruri pe teren. Noi simțeam că putem câștiga, noi în cupele europene aduceam nume mari, poate de asta este și prestigiul acesta care rămâne peste ani”, a spus fostul mijlocaș.

Superstițiile care au adus-o pe Universitatea Craiova în semifinalele Cupei UEFA: „Sorin Cârțu a mângâiat un cal alb ca să avem noroc”

Membrii „Craiovei Maxima” s-au ghidat și pe superstiții în speranța unui parcurs european cât mai lung. Aurel Țicleanu a dezvăluit că jucătorii „alb-albaștrilor” trebuiau să pășească cu dreptul când intrau pe arenă, autocarul nu avea voie să dea cu spatele și oltenii nu făceau poze înaintea partidelor.

„Toți eram superstițioși să intrăm cu dreptul, mașina, să nu dea cu spatele, să nu porți nu știu ce. Înaintea unui meci, Cârțu a văzut un căluț alb la grădina zoologică și Sorin voia să îl mângăie, să pună mâna pentru că însemna noroc.

Aveam tot felul de supersiții. Aveam o superstiție să nu facem poze și declarații înainte de meci, cu declarațiile nu prea era pe vremea aceea. Dar asta cu pozele era, să nu fim fuduli înainte de meci, prima dată să câștigăm și apoi să ne lăudăm. Erau tot felul de mărunțișuri de genul acesta”, a spus membrul din Craiova Maxima.

Ce s-a întâmplat cu o seară înainte de Universitatea Craiova – FC Kaiserslautern 1-0: „Trecea mai repede timpul, dar am respectat și programul”

Membrii Craiovei Maxima sărbătoresc calificarea în semifinalele Cupei UEFA și la 40 de ani de la marea performanță pentru fotbalul românesc. Rodion Cămătaru a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că o parte dintre foștii săi colegi vor petrece la Vâlcea pentru victoria cu FC Kaiserslautern.

„După 40 de ani este greu să îți amintești, este o viață (n.r. râde). Știu că este o petrecere la Vâlcea, sărbătoresc acolo, dar nu pot să mă duc. Erau sferturile de finală a Cupei UEFA, până la urmă valoarea jucătorilor a făcut diferența, sfaturi dau toți antrenori, dar trebuie să ai cui să le dai.

Era valoare la Craiova și în meciul tur puteam să facem chiar 3-3, am avut ocazii. A fost un meci retur cu foarte multă lume la vremea aceea. Craiova era la mare căutare la vremea aceea, era capitala fotbalului românesc. Este greu să îți aduci aminte de acum 40 de ani, nu am făcut ceva extra pentru un anumit adversar.

Nu îmi mai aduc aminte dacă a fost cineva să îi vadă în campionat sau au avut casete, se mai mergea și la cât un meci de-al lor. Am avut informații la vremea respectivă. Atmosfera și emoțiile au fost imense, am crezut că ne vom califica pentru că aveam valoare, dar exista și posibilitatea să nu ne calificăm”, a spus Rodion Cămătaru.

Bănia fierbea înaintea returului cu FC Kaiserslautern de pe fostul „Central”, iar oltenii își puneau speranțe mari în Rodion Cămătaru, Ilie Balaci, Zoli Crișan și Sorin Cârțu. Fostul mare atacant al Universității Craiova a declarat că membrii Craiovei Maxima au încercat să se relaxeze cu o partidă de rummy înaintea meciului.

„Este adevărat, seara din cantonament o eliminam așa și jucam rummy. S-ar putea ca înaintea meciului retur să fi stat mai mult în cantonament, era la modă rummy și jucam mereu. Aveam echipe mici în cadrul lotului, mai pierdeam o oră, trecea mai repede timpului. S-a respectat programul, la retur la Craiova am jucat rummy înaintea meciului”, a mărturisit Rodion Cămătaru.

Sorin Cârțu, despre detaliul decisiv de pe fostul „Central” din Bănie: „I-am zis să stea în postura de atacant. Am încercat să schimb ceva”

Soarta meciului Universitatea Craiova – FC Kaiserslautern, scor 1-0, a fost decisă de golul lui Nicolae Negrilă, fundașul dreapta al juveților. a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că a schimbat pozițiile în teren pentru a-i surprinde pe nemți după o discuție cu coechipierul său.

„Este o amintiri plăcută, ne plăcea în perioada respectivă să doborăm performanțele anteriore și să fim mai buni. S-a ivit situația aceasta, am exploatat-o, am reușit o calificare în semifinale. Aveam supersițiile noastre, evitau toți și nu prea ajungeai în situații aparte pentru că toți știau ce să facă.

În meciul retur am fost în grafic, cu șanse reale. Senzația a fost mare de tot, este greu de explicat, pentru că eram chiar lângă el. Am făcut schimb amândoi și chiar i-am zis să stea în postura de atacant și îi acopăr eu zona, poate avem mai multă șansă.

Chiar a fost o discuție între mine și el, era o zonă pe care trebuia să o acopăr eu. Am încercat să schimb ceva și ne-a reușit. Este o chestie pe șansă, în general când ești credincios nu te gândești la superstiții. Era o presiune pe care o punem pe nemți la momentul respectiv, am căutat să ieșim din tipar”, a declarat Sorin Cârțu.

Silviu Lung: „Fiecare era capacitat la maxim, la un asemenea nivel nu mai ai nevoie de absolut nimic”

Silviu Lung a securizat poarta Universității Craiova pe stadionul din Bănie în returul cu FC Kaiserslautern. Legendarul portar al „alb-albaștrilor” a declarat în exclusivitate că membrii Craiovei Maxima au fost capacitați la maxim pentru a obține calificarea în semifinale.

„Îți dai seama că stadionul era full de dimineață, eram deja obișnuiți cu performanța pentru că foarte mulți jucam la echipa națională. Era un lucru deosebit să ajungi în semifinalele unei cupe europene, ambiția de a reuși a deschis niște resorturi foarte mare de voință.

Înainte de joc, fiecare avea tabietul lui , fiecare se concentra în felul lui. Fiecare era capacitat la maxim, la un asemenea nivel nu mai ai nevoie de absolut nimic. Mie îmi plăcea să ies cu o oră înainte la gimnastică, să mă pregătesc pentru mental, alții se încălzeau foarte puțin, fiecare cum era obișnuit”, a declarat Silviu Lung.