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Ce surpriză! El a fost desemnat jucătorul Cupei Mondiale 2026! Lui Messi nu i-a venit să creadă, Mbappe, Ronaldo sau Yamal, OUT și ei din cursă. „E cel mai bun din istorie”

FIFA a anunțat câștigătorul premiului „Golden Ball”, pentru cel mai bun jucător de la Cupa Mondială. Acesta nu a revenit marelui favorit Lionel Messi.
Bogdan Mariș
20.07.2026 | 07:40
Ce surpriza El a fost desemnat jucatorul Cupei Mondiale 2026 Lui Messi nu ia venit sa creada Mbappe Ronaldo sau Yamal OUT si ei din cursa E cel mai bun din istorie
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Rodri (30 de ani), căpitanul Spaniei, a fost desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială. FOTO: Profimedia
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Rodri (30 de ani), căpitanul Spaniei, a fost desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială după ce „La Roja” a învins Argentina cu 1-0 în finală și a cucerit trofeul. La finalul meciului, mijlocașul lui Manchester City a tras concluziile după succesul obținut și a vorbit despre rivalul său din finală, Lionel Messi, care a fost pe locul 2 în ierarhia pentru cel mai important premiu individual de la turneul final.

Rodri, cel mai bun jucător de la CM 2026

Rodri a evoluat în toate cele 8 jocuri disputate de naționala Spaniei la Cupa Mondială, de fiecare dată din postura de titular, fiind integralist în 6 dintre partide. În finala cu Argentina, mijlocașul lui Manchester City a părăsit terenul în minutul 99, înainte ca ibericii să dea lovitura prin Ferran Torres în repriza secundă a prelungirilor. După ce Spania a cucerit trofeul, Rodri a primit trofeul „Golden Ball”, pentru cel mai bun jucător de la Cupa Mondială.

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Decizia forului mondial a fost oarecum surprinzătoare, deoarece premiul părea deja acontat de Lionel Messi, care a avut un turneu fabulos, cu 8 reușite și 4 pase decisive. „Decarul” Argentinei a avut însă o evoluție dezamăgitoare în finala de la New Jersey, iar FIFA a mers pe mâna lui Rodri, fotbalist care a câștigat în 2024 cel mai important premiu individual din lumea fotbalului, Balonul de Aur.

Premiile acordate după Cupa Mondială 2026

  • Golden Ball – Rodri (Spania)
  • Silver Ball – Lionel Messi (Argentina)
  • Bronze Ball – Kylian Mbappe (Franța)
  • Gheata de Aur – Kylian Mbappe (Franța, 10 goluri)
  • Gheata de Argint – Lionel Messi (Argentina, 8 goluri)
  • Gheata de Bronz – Jude Bellingham (Anglia, 7 goluri)
  • Mănușa de Aur – Unai Simon (Spania)
  • Cel mai bun tânăr jucător – Pau Cubarsi (Spania)
  • Premiul Fair Play – Olanda

Ce a declarat Rodri despre Lionel Messi după ce Spania a învins Argentina și a cucerit Cupa Mondială

La finalul meciului, Rodri a vorbit despre traseul foarte dificil pe care Spania l-a avut la Cupa Mondială și a subliniat că Lionel Messi este cel mai mare jucător din istoria fotbalului. „Vreau să le mulțumesc tuturor, acest grup este senzațional și suntem campioni mondiali, este incredibil să spun asta. Este cel mai dificil turneu din istoria Cupei Mondiale, am învins Argentina, care are cel mai bun jucător din istorie. Am doborât toate recordurile.

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Acesta este secretul acestei echipe, nu contează împotriva cui jucăm. Dăm mereu totul. În momentul în care ești curajos, viața te răsplătește. Sunt un exemplu de depășire a adversității. Sunt mulți oameni care nu mă cunosc, dar am simțit sprijinul, afecțiunea oamenilor din Spania”, a declarat căpitanul Spaniei, conform rtve.es.

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După EURO 2024, Rodri a traversat o perioadă foarte dificilă, fiind afectat de mai multe probleme medicale. Totul a pornit de la o accidentare gravă, o ruptură a ligamentului încrucișat, iar mai apoi acesta s-a confruntat și cu probleme musculare. În precedentele două sezoane, mijlocașul a evoluat în doar 41 de jocuri pentru Manchester City în toate competițiile.

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