Ce surpriză! Fotbalistul care a jucat la CM 2026 a semnat în SuperLiga: „Bine ai venit!”

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CM 2026 s-a încheiat de mult, dar rămâne în amintirea microbiștilor. Turneul final din vara acestui an a fost prilejul ideal pentru mulți fotbaliști să se afirme. Unul dintre jucătorii care și-a reprezentat țara în competiție a semnat acum în SuperLiga.

FC Voluntari l-a prezentat pe jucătorul care a evoluat la CM 2026

Perioada de transferuri s-a încheiat de aproape o lună în România, dar echipele mai pot semna încă cu jucători liberi de contract. Nou-promovata FC Voluntari l-a prezentat oficial pe Godfried Roemeratoe (27 de ani). Este vorba de un mijlocaș defensiv, adus din eșalonul secund al Olandei, care a jucat la CM 2026 cu naționala din Curaçao. Gofried Roemeratoe a bifat ultimele 12 minute de joc din remiza „albă” cu Ecuador, după ce fusese rezervă neutilizată în (1-7) și (0-2).

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„Bine ai venit, Godfried Roemeratoe! FC Voluntari își întărește linia de mijloc cu Godfried Roemeratoe, internațional din Curaçao, care se alătură echipei noastre pentru acest sezon. Născut pe 19 august 1999, la Oost-Souburg, în Țările de Jos, Godfried are 1,78 m și evoluează în principal ca mijlocaș defensiv. Este un jucător polivalent, care poate fi folosit și în centrul liniei de mijloc sau ca fundaș dreapta.

A făcut primii pași în fotbal la RCS Oost-Souburg și JVOZ Zeeland, iar la 14 ani a ajuns în academia celor de la FC Twente. După perioada petrecută la juniori, a evoluat pentru Jong FC Twente, înainte de a debuta la prima echipă a clubului. În perioada petrecută la FC Twente, Godfried a contribuit la promovarea echipei în Eredivisie. A mai evoluat pentru Willem II, sub formă de împrumut, și pentru Hapoel Tel Aviv, înainte de a ajunge la RKC Waalwijk, în 2023. Pentru formația olandeză a adunat peste 80 de apariții.

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La nivel internațional, Roemeratoe a reprezentat Țările de Jos la U17 și U20, iar din 2023 evoluează pentru naționala din Curaçao. A strâns până acum 29 de selecții și un gol pentru prima reprezentativă. În 2026, a făcut parte din lotul Curaçao la Cupa Mondială. Bine ai venit la FC Voluntari, Godfried! Îți dorim cât mai multe meciuri bune și cât mai multe reușite în tricoul bleu”, a transmis FC Voluntari pe pagina oficială.

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Eșec pentru FC Voluntari în ultima etapă din SuperLiga

FC Voluntari a intrat în pauza competițională cu un rezultat neplăcut. , însă au cedat în fața acestora. Ardelenii au plecat cu toate cele 3 puncte după ce s-au impus cu 2-0. Echipa lui Florin Pîrvu a acumulat doar 8 puncte și se regăsește în prezent pe locul 15, penultimul.