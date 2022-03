Ce surpriză le-a făcut Alex Nedelcu fetelor din ambele echipe de la Survivor România, de 1 Martie

Alex Nedelcu a făcut un gest apreciat de telespectatori față de concurentele de la Survivor România. Războinicul s-a gândit la coechipierele sale, dar și la cele care fac parte din tribul Faimoșilor.

Alex Nedelcu, surpriză pentru fetele de la Survivor România cu ocazia Mărțișorului

Întrucât este 1 Martie, acesta și-a amintit de una dintre cele mai frumoase tradiții. Mărțișorul nu a lipsit în Republica Dominicană, asta datorită ingeniozității lui Nede. Concurentul a desfăcut niște funii pe care le aveau în momentul în care și-au construit acoperișul și le-a împletit, transformându-le astfel în mărțișoare.

Alex a făcut totul în mare secret, căci a vrut ca fetele cu care face echipă să fie cu adevărat surprinse. Nu le-a uitat nici pe cele trei Faimoase, , Natalia Duminică și Laura Giurcanu.

„Dacă tot suntem în Dominicană, pe insulă, la Survivor, fetele se vor simți sigur bine când le voi face o surpriză. Astăzi am împletit niște mărțișoare. Am găsit din funiile cu care am legat acoperișul. Aveau și niște sfori alb cu roșu. Le-am despletit și le-am împletit sub forma unui mărțișor. Vreau să le fac și Faimoaselor. Sunt trei fete și vreau să le dau și lor”, a declarat Nedelcu în show-ul de la

Interminabilele discuții pe mâncare. Blaze vs. Ionuț Popa

În timp ce el împletea mărțișoare, în echipa sa au pornit din nou discuții de la mâncare. Veșnica problemă a concurenților este felul în care se împarte hrana pe care o câștigă în urma traseelor. De data aceasta, discuțiile au pornit între Blaze și Ionuț Popa.

Războinicii ar fi convenit să păstreze fiecare cartof câștigat pentru a-i găti la comun, lucru care nu i-a convenit lui Blaze. Fostul participant în show-ul Mireasa de la Antena 1 a spus că Ionuț Popa are tendința să decidă de fiecare dată pentru ceilalți, lucru pe care nu îl acceptă.

Fetele au intervenit în mica răfuială și le-au spus băieților că ar trebui să nu se mai ia de la nimicuri. Spiritele s-au potolit în cele din urmă.