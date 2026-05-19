Ce surpriză le-a făcut Nadia Comăneci românilor în anul în care se celebrează o jumătate de secol de la Montreal: ”Perfect 10”

Nadia Comăneci este, fără îndoială, personalitatea sportivă a anului în România și în tot ceea ce înseamnă perfecțiune în sportul mondial. În 2026, gimnastica celebrează o jumătate de secol de la momentul Montreal 1976. Atunci, în Canada, românca a obținut prima notă perfectă, 10, din istoria Jocurilor Olimpice. Acum, la 50 de ani distanță, Nadia vine cu o surpriză pentru români.

”Zeița de la Montreal” este considerată de majoritatea specialiștilor drept cea mai mare gimnastă a tuturor timpurilor. Performanța sa din urmă cu o jumătate de veac a redefinit conceptul de excelență în sport. La Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, Nadia Comăneci a demonstrat, nu doar României, ci planetei întregi, că perfecțiunea este posibilă și realizabilă.

După cum se știe deja, anul 2026 este dedicat oficial Nadiei Comăneci. România, de la cel mai înalt nivel, al Președinției și Parlamentului, îi recunoaște legendarei sportive rolul de ambasador al excelenței românești în lume și impactul durabil asupra sportului mondial. De cealaltă parte, ”Zeița de la Montreal” vine și ea cu surprize pentru români.

Luni, 18 mai, Nadia Comăneci, 64 de ani, a anunțat oficial că a lansat o colecție vestimentară. Susținută de o fabrică de textile din Focşani, . Totul s-a întâmplat în cadrul unui eveniment organizat la sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR) din București.

Legendara noastră sportivă a spus, după ce a lansat oficial colecția vestimentară ”Perfect 10 by Nadia Comăneci”, că e vorba de un proiect ”de suflet”, .

Într-un mesaj video transmis la lansare și postat și pe pagina ei de , Nadia Comăneci a declarat ca proiectul își propune sa transforme spiritul performantei sportive într-un simbol al feminității și rafinamentului. Marea campioană adaugă faptul că ”perfecțiunea este ascunsă în lucrurile mici”. În plus, aceasta i-a incurajat pe români să își urmeze propriul ”10 perfect”.

”Am onoarea să lansez astăzi Perfect 10 by Nadia Comăneci. Un proiect de suflet născut din dorinţa de a transforma valorile sportului într-un mesaj despre feminitate, încredere şi eleganţă. Această colecţie nu este doar despre haine. Este despre disciplină, pasiune, determinare şi despre curajul de a-ţi urma visurile. Împreună cu designerul Florina Farcaş am creat 11 modele care exprimă simplitate, rafinament şi atenţia pentru detalii. Pentru că, de multe ori, perfecţiunea se ascunde în lucrurile mici.

Sunt mândră că acest proiect a prins viaţă în România, la Focşani, în fabrica Pandora, alături de o echipă extraordinară. Doresc să vă invit să descoperiţi colecţia şi să purtaţi în fiecare zi un mesaj de încredere şi excelenţă. Vă mulţumesc că sunteţi parte din această poveste”, a fost mesajul legendei noastre din gimnastică.