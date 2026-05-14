Ce surpriză! Omul cheie la ultimele două titluri ale FCSB, dorit de o rivală: „Am avut ofertă din SuperLiga!”. Exclusiv

Unul dintre oamenii cheie în succesul FCSB-ului din ultimii doi ani a fost ofertat de o rivală din SuperLiga, după ce a plecat de la campioana României. Ce răspuns a dat.
Marian Popovici
14.05.2026 | 19:30
FCSB a fost cea mai bună echipă din România în 2024 şi 2025. După patru trofee obţinute în ultimii doi ani, campioana României a avut un sezon dezastruos, care s-a soldat cu plecarea majorităţii membrilor din staff-ul tehnic după ultima etapă a sezonului regulat, în frunte cu Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

Thomas Neubert, ofertat din SuperLiga

Thomas Neubert a fost un om cheie în succesul roş-albaştrilor în ultimele sezoane. Preparatorul fizic a plecat odată cu Charalambous şi Pintilii şi a fost contactat imediat de o rivală din SuperLiga, care a vrut să îl recruteze. Într-un amplu interviu pentru FANATIK, Neubert a vorbit despre ofertele pe care le-a avut:

„După ce am plecat de la FCSB am avut o ofertă din SuperLiga şi alte două din străinătate. De exemplu, am o ofertă foarte bună din Arabia Saudită. Am refuzat-o pentru că toată energia este acum pe proiectul meu de aici (n.r. de la clinica de performanţă şi recuperare pe care o deţine). Nu exclud, sunt deschis şi pentru un cantonament de 10-12 zile. Dacă orice echipă are nevoie de ajutorul meu sunt deschis. Cu formaţia din SuperLiga nu am negociat absolut deloc”, a spus Neubert.

De ce a plecat preparatorul fizic de la FCSB: „Simplu, a venit Mirel cu tot staff-ul”

Preparatorul fizic şi-a încheiat al treilea mandat la FCSB din ultimii 14 ani în luna martie. Thomas Neubert a spus că decizia plecării a venit după discuţia cu Mirel Rădoi, noul antrenor spunând că va veni cu propriul staff. A fost surprins de plecarea rapidă a tehnicianului, dar spune că deocamdată nu se pune problema să revină:

„De ce am plecat? E foarte simplu. A venit Mirel cu tot staff-ul. Am vorbit cu Mirel şi mi-a spus: „Tommy, asta e situaţia. Am venit cu tot staff-ul meu, cu preparatorul meu fizic”. Am spus că înţeleg, ne-am urcat noroc şi am plecat. Pe mine m-a surprins gestul lui de a pleca aşa repede. Dar, după cum a spus Meme, FCSB este cu staff foarte bun şi sunt în căutarea unui antrenor cu licenţa Pro şi un preparator fizic”, a povestit Thomas Neubert pentru FANATIK.

Thomas Neubert a fost în trei mandate la FCSB, între 2012 şi 2014, respectiv 2015-2016, cu Laurenţiu Reghecampf antrenor. A revenit la roş-albaştri în 2020 şi a stat până în martie 2026. A câştigat nu mai puţin de patru titluri la echipa patronată de Gigi Becali.

  • 57 de ani are Thomas Neubert
  • 4 titluri a câştigat Neubert cu FCSB

Thomas Neubert interviu amplu pentru Fanatik

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
