Ce surpriză pregătește Adda pentru fani. “Nu mi-e frică”

Adda a adus zâmbetul pe buzele fanilor după ce le-a dat o veste foarte bună pe rețelele de socializare. Cântăreața a anunțat cu entuziasm că urmează să lanseze o nouă piesă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O veste și mai bună este că lansarea are loc mâine la ora 16:00, iar piesa este intitulată “Nu mi-e frică”. Artista a primit mii de like-uri și câțiva dintre fani și-au exprimat bucuria odată cu acest anunț.

Adda este printre cele mai apreciate cântărețe din România și are deja 12 ani de activitate în industria muzicală. Muzica este marea ei pasiune și este foarte fericită că a ajuns până aici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce surpriză pregătește Adda pentru fani

Adda și-a anunțat fanii pe rețelele sociale că le pregătește o surpriză de proporții. Aceștia au reacționat imediat și au primit vestea cu mult entuziasm, după cum se poate vedea din numărul aprecierilor.

Noua piesă, “Nu mi-e frică”, urmează să apară mâine după-amiază, la ora 16. Adda are un număr impresionant de fani care o urmăresc în mediul online și așteaptă cu nerăbdare ca artista să-i încânte din nou cu talentul ei.

ADVERTISEMENT

“Maine la 16:00 vine 💣 NU MI-E FRICA @baladdarecords @catmusicromania”, a scris solista pe Instagram.

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT Vezi această postare pe Instagram Maine la 16:00 vine 💣 NU MI-E FRICA @baladdarecords @catmusicromania ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT O postare distribuită de ADDA (@addabaladda) pe Nov 4, 2020 la 3:06 PST

ADVERTISEMENT

Fanii i-au lăsat comentarii la postare, semn că așteaptă să audă noua melodie. “De când aștept piesa asta bombă”, “Cea mai frumoasă vesteee din ultimele 48 de ore! Te iubesc!”, “De abia aștept!!!”, au scris urmăritorii vedetei.

De data aceasta, cântăreața s-a afișat într-o ipostază inedită, cu părul vopsit într-o nuanță închisă de roz. Noul look a primit atât aprecieri, cât și comentarii răutăcioase din partea internauților. Unii au fost nemulțumiți de culoarea extravagantă pe care cântăreața a ales-o.

ADVERTISEMENT

Adda, 12 ani de muzică

Adda a postat recent un mesaj emoționant legat de activitatea ei în industria muzicală. Vedeta a împlinit de urând 12 ani de când și-a început cariera și le-a împărtășit fanilor gândurile ei.

Aflată pe patul de spital din cauza unei reacții alergice, Adda a postat o fotografie cu ea însoțită de următorul mesaj:

“Sunt emoțională iar azi! Se împlinesc 12 ani de când am lansat prima mea piesă. Inocența, visul, dorința și munca m-au condus pe drumul ăsta și au fost acolo mereu lângă mine în toate clipele frumoase și grele! Muzica e energia mea, salvarea și umarul pe care plâng! Muzica nu dezamăgește niciodată, muzica doar vindecă!

Dacă aș avea voie să beau azi, aș bea 10 pahare pentru entuziasmul care nu ar trebui să se piardă niciodată, pentru toti anii de studio în care am trăit cele mai frumoase și sincere emoții atunci când am compus, pentru toate concertele în care ați cântat ceea ce am compus cuvânt cu cuvânt cu mine, confirmându-mi că ceea ce fac e bine.

Și mai ales acum, în 2020, da! Aș bea pentru muzică punct și pentru sufletele care o duc mai departe! Pentru că ea e emoție, ea e sinceră, ea nu poate fi distrusă de nimeni și de nimic!”

Adda a participat la cel de-al treilea sezon Asia Express împreună cu soțul ei, Cătălin. Deși a fost o experiență destul de grea din punct de vedere fizic și emoțional, solistei i-a plăcut și s-a bucurat că a participat la show. Perechea lor a reușit să ajungă în finală, iar câștigătorii au fost Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor.