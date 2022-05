Ce surpriză pregătește Daniel Pavel de la Survivor România: “Mă va plasa pe modelul maeștrilor olandezi”

Moderatorul a dezvăluit ce surpriză are perioada aceasta, mărturisind că este vorba de un proiect pe care îl are încă din perioada în care lucra la un post de radio din Viena, acolo unde stabilit de câțiva ani buni.

Daniel Pavel, dezvăluiri despre planurile sale. Prezentatorul scrie o carte

Daniel Pavel scrie în momentul de față la prima sa carte, acesta fiind un proiect pe care-l are de ceva vreme. a explicat cum va arăta manuscrisul și ce va curprinde în paginile sale.

„Am proiectul unei cărți pe care l-am început când eram încă pe radio, la Viena. Mai am undeva la 20% de scris din ea și aș vrea să o scriu și să o lansăm împreună cu colegii mei.

Proiecte sunt, dar admit în momentul aceasta că, față de dinamica nebună a filmărilor și a proiectului Survivor, orice aș face nu e acolo.

Cartea este din perspectiva unui moderator de radio, asupra unor povești la granița dintre realitate și ficțiune și fiecare rubrică este introdusă ca o moderare de radio, cu toate detaliile, așa cum făceam comentarii pe trasee.

Sunt 8 povești în care explic clar, cu emoție. Sper să ajung tot la emoție. Povești din sfera ficțiunii istorice pe care le introduce un moderator, un personaj generic, suntem toți moderatori de radio în viețile noastre.

Moderatorul introduce practic rubricile ca pe niște povestioare, 8 la număr. E o premieră, nu am mai vorbit de carte public până acum. E interesant și titlul cărții, pe care nu-l dezvălui încă.

E vorba de procastinare. Am scris întotdeauna, fie că am scris la nivel pragmatic, în sensul că am făcut comunicate de presă sau scrisul de texte, de script, ce urma să spun pe radio sau pe TV.

Genul acesta de scriitură mă va plasa și pe mine pe modelul maeștilor olandezi din secolul XVII. Apar și eu, însă ca un personaj mic într-un context mai mare sau colectiv. Sunt și eu acolo”, a mărturisit prezentatorul pentru .

Daniel Pavel, detalii despre prima sa carte

Daniel Pavel a mai subliniat că autobiografia este realizată ”pictură în pictură”, cartea nefiind despre propria persoană, dar asta nu înseamnă că nu va fi prezent printre personaje.

În plus, manuscrisul scris de nu va conține povești din perioada filmărilor de la Survivor România, precizând că a semnat o convenție prin care nu poate acoperi momentan acest capitol din viața sa.