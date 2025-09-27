Ce surpriză romantică i-a făcut Radu Drăgușin iubitei sale, Ioana Stan. „În fiecare lună”

Ioana Stan și Radu Drăgușin formează un cuplu solid. Cei doi sunt împreună din perioada pandemiei, iar legătura dintre ei este din ce în ce mai strânsă. În continuare, Radu Drăgușin demonstrează că este un romantic incurabil și își surprinde iubita cu mici gesturi.

Cadoul pe care Radu Drăgușin i-l face lunar iubitei sale, Ioana Stan

sunt împreună de patru ani de zile. Începuturile poveștii lor de dragoste par scenariul unui film. Cei doi s-au cunoscut în perioada pandemiei, în mediul online. Ioana Stan i-a atras atenția fotbalistului, care a îndrăznit să îi scrie „La mulți ani!”

Ioana Stan nu i-a răspuns din prima la mesaj, însă la un moment dat a decis să converseze cu fotbalistul. Acela a fost începutul a ceea ce urma să devină o relație stabilă și de lungă durată.

a început în pandemie, ceea ce înseamnă că celor doi le-a fost greu să se întâlnească fizic. Drept dovadă, timp de aproape un an, Ioana și Radu au avut o relația la distanță, iar asta i-a ajutat să se cunoască mult mai bine.

După patru ani de relație, Radu Drăgușin continuă să o surprindă pe iubita lui. Fotbalistul nu a renunțat nicio secundă la a mai face gesturi romantice. În fiecare lună, Radu Drăgușin îi oferă sau îi trimite flori Ioanei Stan. Chiar dacă este lângă ea sau îi separă o distanță considerabilă, Radu Drăgușin vrea să îi arate constant cât de mult o iubește.

Recent, Ioana Stan a postat o imagine cu buchetul de flori primit de la iubitul ei. Fotbalistul i-a oferit un buchet imens de trandafiri roșii, simbol al iubirii pe care i-l poartă. Potrivit descrierii Ioanei, se pare că Radu Drăgușin recurge la astfel de gesturi în fiecare lună.

„În fiecare lună, fără excepție.”, este mesaj scris de Ioana Stan în dreptul imaginii cu buchetul de flori.

Cum se înțelege Ioana Stan cu mama lui Radu Drăgușin

Ioana Stan nu l-a cucerit doar pe Radu Drăgușin, ci a reușit să intre și la inima soacrei sale. Svetlana Simion a povestit că Ioana este o fată excepțională, care îl ajută și îl susține foarte mult pe fotbalist. Aceasta a fost mereu alături de Radu Drăgușin și este persoana care i-a adus echilibru în viață.

Svetlana Simion este fericită dacă și fiul ei este fericit, iar alături de Ioana Stan Radu Drăgușin este împlinit. Mama fotbalistului are numai cuvinte de laudă la adresa tinerei, ba chiar a declarat că i-a cerut să îi spună pe nume, pentru a avea o relație mult mai degajată.

„Multă lume își închipuie că viața de fotbalist este ușoară, iar iubitele au o viață ‘dolce far niente’. Da, este o viață frumoasă și plină de satisfacții, dar nu este pentru oricine. Ai nevoie de disciplină și de multă pasiune, dar mai ales ai nevoie să ai alături o persoană care să te înțeleagă.”, a declarat Svetlana Simion, pentru

Mama lui Radu Drăgușin este recunoscătoare pentru faptul că fiul ei și-a găsit liniștea și fericirea alături de Ioana Stan. Tânăra le-a demonstrat tuturor că își dorește o relație serioasă și că vrea să fie un real sprijin pentru iubitul ei. Tocmai de aceea, Svetlana Simion a spus că Ioana Stan este, fără doar și poate, iubirea vieții lui Radu Drăgușin.

Cine este, de fapt, Ioana Stan

Ioana Stan este o activă pe Instagram, acolo unde are peste 26.000 de urmăritori. În ciuda faptului că este populară, iubita lui Radu Drăgușin preferă să fie discretă și să nu atragă prea mult atenția asupra ei. Totuși, tânăra nu poate trece neobservată și inclusiv presa internațională a scris despre ea.

„În afara terenului, Drăgușin este sprijinit de iubita lui uluitoare, Ioana. Atunci când nu face asta, trăiește viața de iubită de fotbalist. Când vine ziua meciului, o veți găsi susținându-și iubitul din tribune. Bruneta poartă haine de blană de la designeri cunoscuți și se bucură de vacanțe de lux.”, a descris-o publicația pe Ioana Stan.

Ioana Stan provine dintr-o familie bună, părinții săi activând în domeniul imobiliar. Ioana Stan a absolvit cursurile Facultății de Arhitectură, iar alegerea nu a fost deloc una întâmplătoare. Cel mai probabil, aceasta a fost inspirată de profesiile părinților ei.