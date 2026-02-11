Ce suspendări vor primi Andrei Cordea şi Cristiano Bergodi după bătaia din meciul CFR Cluj – U Cluj. Verdictul lui Cristi Balaj

ADVERTISEMENT

Meciul CFR Cluj – U Cluj 3-2 s-a încheiat cu o bătaie pe terenul de joc între Cristiano Bergodi și Andrei Cordea. Cristi Balaj a spus în direct ce suspendări vor primi cei doi după evenimentul scandalos din etapa 26 din SuperLiga.

Câte etape va fi suspendat Andrei Cordea după incidentul de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2

Fotbalul românesc a avut parte de primul eveniment major pe anul acesta la finalul unui meci. CFR Cluj a învins U Cluj cu 3-2 în etapa 26 din SuperLiga, iar, după fluierul final,

Cristi Balaj, fostul arbitru FIFA, a spus ce sancțiuni vor primi, de fapt, fotbalistul de la CFR Cluj și antrenorul lui U Cluj.

„Cordea, din punctul meu de vedere, mai mult de două etape nu va primi nici el, pentru că au mai fost cazuri, jucători care au înjurat chiar arbitrii, ceea ce este mult mai grav să înjuri arbitrul. Cum a fost, parcă, Cam asta este practica”, a spus inițial Cristi Balaj.

Ce suspendare va primi Cristiano Bergodi

Ulterior, fostul arbitru român a spus ce suspendare va primi tehnicianul italian,

„Atât timp când nu au fost urmări și repet, nu a fost lovire, nu atât de mult pe cum scriau unii din mass-media. O să meargă spre pedeapsa minimă, din punctul meu de vedere, nu spre maximă!”, a precizat Cristi Balaj.

Sfatul lui Cristi Balaj după conflictul dintre Andrei Cordea și Cristiano Bergodi

Spre final, Cristi Balaj a ținut să ofere un sfat pentru soluționarea definitivă a conflictului dintre cele două tabere. Fostul președinte de la CFR Cluj le-a propus atât lui Andrei Cordea cât și lui Cristiano Bergodi să se întâlnească personal și să discute civilizat.

„Ce mi-aș dori în schimb, pentru că am văzut că i-ar fi trimis Cordea mesaj lui Bergodi, ceea ce este un gest frumos, mi-aș dori ca ei doi să ajungă să stea să povestească pentru că mai urmează meciuri între cele două cluburi. Cunosc conducerile celor de la CFR Cluj și de la U Cluj, doresc să rezolve această stare de tensiune care planează în partidele dintre cele două echipe.

Cred că ar fi potrivit, dacă i-ar ajuta, ca jucătorii care au fost implicați, să spun, în acele momente să spera să povestească și să rezolve! Cordea este un om religios, Bergodi este un om de ținut!”, a mai spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA