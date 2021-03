Ce ţară europeană trece la săptămâna de lucru de 4 zile. “Angajaţii sunt stresaţi, epuizaţi, suprasolicitaţi!”

Spania ar putea deveni una dintre primele țări din lume care testează săptămâna de lucru de patru zile după ce guvernul a fost de acord să lanseze un proiect pilot pentru companiile interesate de această idee.

Este un proiect al partidului de stânga Más País care a propus ca în primii trei ani costurile unei companii să fie acoperite 100% în primul an, 50% în al doilea an și 33% în al treilea an.

Ideea săptămânii de lucru de patru zile câștigă din ce în ce mai mult teren la nivel mondial, fiind văzută ca un mijloc de a crește productivitatea, de a îmbunătăți sănătatea mintală a lucrătorilor și de a lupta împotriva schimbărilor climatice.

Spania, una dintre primele țări care testează săptămâna de lucru de patru zile

La începutul acestui an, micul partid spaniol de stânga Más País a anunțat că guvernul a acceptat propunerea sa de a testa ideea. De atunci au avut loc discuții, urmând ca următoarea întâlnire să aibă loc în următoarele săptămâni. „Cu săptămâna de lucru de patru zile (32 de ore), ne lansăm în dezbaterea reală a vremurilor noastre”, a declarat Iñigo Errejón de la Más País pe Twitter. „Este o idee al cărei timp a sosit”, relatează The Guardian.

Din Noua Zeelandă până în Germania, ideea a câștigat constant teren la nivel global. Salutată de susținătorii săi ca un mijloc de a crește productivitatea, de a îmbunătăți sănătatea mintală a lucrătorilor și de a lupta împotriva schimbărilor climatice, propunerea a căpătat o nouă semnificație pe măsură ce pandemia accentuează problemele legate de bunăstare, epuizare și echilibrul dintre viața profesională și cea profesională.

Partidele de stânga din Spania – unde o grevă de 44 de zile la Barcelona în 1919 a dus la transformarea țării în una din primele din Europa de Vest care a adoptat ziua de lucru de opt ore – au profitat de această idee. „Spania este una dintre țările în care angajații lucrează mai multe ore decât media europeană. Dar nu suntem printre cele mai productive țări”, a spus Errejón. „Susțin că a lucra mai multe ore nu înseamnă a lucra mai bine.”

Cum va funcționa proiectul spaniol?

În timp ce detaliile exacte ale proiectului pilot vor fi dezvăluite de guvern, partidul Más País a propus un proiect de trei ani, în valoare de 50 de milioane de euro, care ar permite companiilor să testeze săptămâna de lucru redusă cu un risc minim. Costurile unei companii, de exemplu, ar putea fi acoperite la 100% în primul an, 50% în al doilea an și 33% în al treilea an.

„Cu aceste cifre, calculăm că am putea asigura participarea a aproximativ 200 de companii, cu un total de 3.000 până la 6.000 de angajați”, a spus Héctor Tejero de la Más País. „Singurele limitări sunt că vrem să vedem o reducere reală a orelor de muncă și fără pierderi de salariu sau locuri de muncă.”

Tejero a estimat că proiectul pilot ar putea începe chiar din toamnă, deschizând prima inițiativă națională de reducere a orelor de muncă, de când Franța a început să plafoneze săptămâna de lucru la 35 de ore în 1998. „Spania va fi prima țară care va întreprinde un proces de această amploare ”, a spus Tejero. „Un astfel de proiect pilot nu a fost întreprins nicăieri în lume.”

Partidul a sugerat ca proiectul pilot să fie ghidat de un grup de experți – inclusiv reprezentanți ai guvernului, sindicatelor muncitorilor și lobby-urilor de afaceri – care vor ajuta, de asemenea, la analiza rezultatelor.

Ceea ce speră Más País să vadă este un ecou al experienței Software Delsol, firma din sudul Spaniei care anul trecut a devenit prima din țară care a implementat săptămâna de lucru de patru zile. „Au observat o reducere a absenteismului, productivitatea a crescut și lucrătorii spun că sunt mai fericiți”, a spus Tejero.

O sursă din ministerul spaniol al industriei a declarat că discuțiile despre proiectul pilot se află în faza inițială. În acest moment, totul este în dezbatere, de la costul proiectului la numărul de companii implicate și calendarul, a adăugat ea.

Ideea s-a confruntat cu opoziție în unele zone, unul dintre liderii din principalele asociații de afaceri din țară descriind-o drept „nebunie” în urma celei mai grave recesiuni a țării de după războiul civil. „Ieșirea din această criză necesită mai multă muncă, nu mai puțină”, a declarat Ricardo Mur de la CEOE la un forum în decembrie.

Pe măsură ce Spania face pași înainte cu acest proiect, progresele sale sunt urmărite îndeaproape în Marea Britanie și în întreaga lume. „Am înțeles că acesta ar fi primul pilot la nivel național din săptămâna de patru zile”, a spus Joe Ryle de la 4 Day Week Campaign. „Facem apel la guvernele din întreaga lume să urmeze exemplul spaniol în pregătirea drumului pentru săptămâna de lucru de patru zile.”

El a descris reducerea programului de lucru ca fiind de mult întârziată. „În mod clar, modul în care lucrăm îi face pe oameni stresați, epuizați, suprasolicitați și cauzează probleme masive la locul de muncă și pentru sănătatea mintală”, a spus el. „Săptămâna de patru zile ar fi bună pentru economie, bună pentru lucrători și bună pentru mediu.”

La un secol după inventarea weekendului, mai multe companii adaugă încă o zi liberă

Muncitori și chiar mulți lucrători la birou obișnuiau să lucreze șase sau șapte zile pe săptămână, deși, până la sfârșitul secolului al XIX-lea cel puțin, aveau măcar duminica liberă.

În 1926, Henry Ford a decis să ofere lucrătorilor două zile libere în fiecare săptămână, susținând că vor cumpăra mai multe mașini dacă vor avea mai mult timp liber. Au făcut-o și, până la sfârșitul deceniului următor, majoritatea producătorilor americani îl urmaseră. A durat ceva mai mult în altă parte, Germania renunțând la turele de sâmbătă doar în anii 1960, după ce sindicatele au organizat campanii spunând că copiii au nevoie de mai mult timp cu tăticii lor.

În ultimele două decenii, timpul de lucru în țările dezvoltate a scăzut treptat; Franța deschis drumul în 2000 prin adoptarea unei săptămâni de lucru de 35 de ore. „Multe economii dezvoltate se confruntă cu o lipsă de forță de muncă calificată”, spune Terry Gregory, cercetător la Institutul German de Economie a Muncii. „Acest lucru oferă lucrătorilor mai multă putere pentru a solicita program mai scurt”, a explicat el, citat de Bloomberg.

Acceptarea pe scară largă a unei săptămâni de lucru de patru zile poate fi mai dificilă. Jack Ma, miliardarul cofondator al gigantului chinez de comerț electronic Alibaba Group Holding Ltd., salută cultura istovitoare a muncii din țara sa – „996” – 9 a.m.-9 p.m., șase zile pe săptămână – ca fiind vitală pentru succesul pe termen lung. În Marea Britanie, Partidul Laburist a pierdut alegerile generale din 2019, deși a militat pentru angajamentul de a reduce săptămâna de lucru standard la 32 de ore într-un deceniu.

Și șefii sunt reticenți să reducă orele fără a reduce salariile, temându-se că producția va scădea. „Angajații îndeplinesc o sarcină mai eficient cu cât au făcut-o de mai multe ori”, spune Holger Schäfer, analist pe piața muncii la Institutul Economic German din Köln. „Nu cred că vor fi cu adevărat câștiguri de productivitate provenite din timpul de lucru mai scurt.”

Cu toate acestea, întrucât pandemia a încetinit creșterea și a crescut inegalitatea, există o nouă presiune pentru regândirea locurilor de muncă. Aproape două treimi dintre companiile cu săptămâni de lucru de patru zile raportează o productivitate îmbunătățită, potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Reading. Un grup condus de fostul cancelar al U.K. John McDonnell a scris o scrisoare către lideri, printre care Joe Biden, Boris Johnson și Angela Merkel, îndemnându-i să adopte o săptămână de lucru de patru zile pentru a salva locuri de muncă, a regândi tiparele de lucru și a reduce consumul de energie.

În august 2020, sindicatul german IG Metall, cu 2,3 milioane de membri, a propus o săptămână de lucru mai scurtă ca răspuns la criza sănătății și la schimbările seismice din industria auto, care vor avea nevoie de mai puține mâini de producție pe măsură ce se mută la vehiculele electrice. Constructorul francez Renault SA acordă pentru aproximativ 13.000 de angajați vinerea liberă până la mijlocul lunii august, în timp ce încearcă să reducă costurile, deoarece comenzile au scăzut. (Lucrătorii vor fi plătiți la fel, dar numai pentru că salariile lor sunt completate cu ajutorul de șomaj de la stat).

Franța, săptămână de lucru de 35 de ore

Săptămâna de lucru de 35 de ore face parte dintr-o reformă a legislației muncii adoptată în Franța în februarie 2000, sub guvernul premierului Lionel Jospin. Inițiată de ministrul Muncii Martine Aubry, reforma a fost adoptată în două etape: legea „Aubry 1” în iunie 1998 și legea „Aubry 2” în ianuarie 2000.

Săptămâna legală de lucru precedentă a fost de 39 de ore, stabilită de președintele François Mitterrand, de asemenea membru al Partidului Socialist. Săptămâna de lucru de 35 de ore făcuse parte din programul electoral al Partidului Socialist din 1981, intitulat 110 propuneri pentru Franța, dar nu s-a concretizat din cauza stării economice precare.

Timpul lucrat după limita legală standard de 35 de ore urma să fie considerat oră suplimentară.

Obiectivul reformei a fost în primul rând reducerea ratei șomajului, ajuns la un nivel record de 12,5% , încurajând crearea de locuri de muncă cu partajarea muncii.

Legea Aubry 1 a fost adoptată în 1998. A existat un stimulent pentru companii să facă în mod voluntar trecerea la săptămâna de 35 de ore. Acest lucru s-a realizat oferind un impozit pe salariu redus pentru toate firmele care și-au redus programul de lucru actual al angajaților și au angajat lucrători suplimentari înainte de ianuarie 2000.

Legea Aubry 2 a fost adoptată în ianuarie 2000. A redus legal orele standard lucrate pe săptămână de la 39 la 35 pentru companiile cu mai mult de 20 de angajați. Întreprinderile mici au avut până în ianuarie 2002 să se pregătească pentru schimbare. Orele suplimentare lucrate peste cele 35 trebuiau plătite cu prima pentru ore suplimentare de 25% pentru primele opt ore, apoi o primă de 50% pentru fiecare oră suplimentară.

Sindicatele și firmele au semnat un acord pentru a negocia creșterea salariului pe oră pentru a compensa pierderea potențială a veniturilor datorită diminuării timpului de lucru al angajatului. Sindicatele au dorit să se asigure că orele săptămânale reduse nu vor duce la un venit redus. Sloganul lor era „35 de ore plătite ca 39”.