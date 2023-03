Ce țări și-au schimbat numele de-a lungul timpului. Cea mai veche denumire e chiar lângă România

Mai multe țări și-au schimbat numele de-a lungul timpului, iar vechile denumiri erau total diferite de cele din prezent. Cea mai veche denumire de țară se află chiar lângă România.

În prezent, pe Pământ există 195 de țări, iar în ultima perioadă unele dintre ele și-au schimbat numele. De-a lungul istoriei, cei careu au decis denumirea țării au fost conducătorii acestora, din motive politice. Sunt țări care și-au schimbat complet numele. în timp ce altele au adăugat sau au șters anumite părți din denumirea inițială.

În istoria omenirii au avut loc care au rezultat în descoperirea de noi teritorii pe planetă. Anumite puteri coloniale din Europa au vrut să dețină controlul altor teritorii aflate pe alte continente.

Imperiul Britanic, Francez, Spaniol, Portughez și Olandez au fost cele mai importante puteri coloniale care au dus la descoperirea și colonizare Australiei sau a continentului American.

După , zeci de țări au devenit independente. Acestea și-au dorit să schimbe numele unor orașe sau chiar pe cele ale țărilor cu denumiri autohtone. Denumirile au fost alese de către conducătorii țărilor pentru a simboliza zonele din care provin, un fost lider, o zeitate sau schimbări ale granițelor.

În SUA, mai multe orașe sunt denumite după orașele coloniale ale Europei. Dintre ele amintim New York, New Hampshire, Boston și New Orleans. Un alt exemplu este Macedonia a devenit Republica Macedonia de Nord în 2019, pentru a pune capăt conflictului regional pe care îl avea cu Grecia, notează .

Multe țări și-au schimbat numele, însă Bulgaria a rămas cu același de când l-a adoptat, adică în anul 681 d.Hr. În același timp, denumirea statului vecin României este chiar cea mai veche denumire de țară din toată lumea.

Cum se numea Thailanda în trecut. Numele era total diferit

Thailanda se numără printre puținele țări din Asia de Sud-Est care nu au fost colonizate. Timp de mai multe secole, aceasta a fost condusă de un rege, iar în trecut se numea Siam. În 1939, țara a devenit monarhie constituțională, iar regele a schimbat numele. În limba locală se pronunță Prathet Thai, care se traduce prin “țara oamenilor liberi”.

Statul Liber Irlandez a devenit Irlanda în 1937, pentru a rupe legăturile cu Regatul Unit, în urma unui război sângeros care a durat doi ani. Myanmar s-a numit inițial Burma/Birmania în 1989, atunci când au venit la putere conducătorii militari.

În anul 1505, Imperiul Portughez a descoperit tărâmul pe care acum se află Sri Lanka, iar în secolul al XIX-lea, Imperiul Britanic i-a schimbat numele în Ceylon. După ce a căpătat independența, țara a devenit Sri Lanka, denumire pe care o păstrează și acum.