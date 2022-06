Ce tatuaj și-a făcut Anamaria Prodan după ce a divorțat de Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan le-a arătat internauților noul tatuaj pe care l-a făcut după divorțul de Laurențiu Reghecampf. Impresara a ales, de data aceasta, un citat după care să se ghideze.

Anamaria Prodan, un nou tatuaj după divorțul de Laurențiu Reghecampf

Impresara și-a făcut , și anume un citat motivațional în limba engleză. Vedeta a împărtășit rezultatul cu urmăritorii de pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT

“Sometimes you have to fall before you can fly (n.r. Uneori trebuie întâi să cazi, ca mai apoi să poți să zbori)”, este citatul pe care Anamaria Prodan și l-a tatuat pe braț. Mai multe desene cu păsări care zboară însoțesc tatuajul.

Acesta nu este singurul tatuaj pe care și l-a făcut fosta lui Laurențiu Reghecampf. Impresara și-a mai tatuaj un alt citat: “Do all the things with love (n.r. Fă totul cu iubire)”.

ADVERTISEMENT

De altfel, se pare că Anamaria Prodan și-a tatuat și inițialele “LR”, care vin de la numele Laurențiu Reghecampf. Acesta nu este doar numele fostului ei partener de viață, ci și al fiului pe care îl au împreună și pe care îl alintă “Bebeto”.

Vezi această postare pe Instagram

Ce va face Anamaria Prodan cu tatuajul cu chipul lui Laurențiu Reghecampf

În timpul mariajului cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan și-a tatuat chipul acestuia. Antrenorul Universității Craiova a apărut în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, acolo unde a vorbit despre divorț.

ADVERTISEMENT

Deranjată de apariția fostului partener în emisiunea de la Kanal D,

“La ce se întâmplă, la când am mers prin țara asta și la felul în care râde lumea de el, crede-mă, săptămâna viitoare îmi fac un mare trandafir, frumos… Pe fața lui.”, a dezvăluit impresara, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, Laurențiu Reghecampf nu are de gând să șteargă tatuajele care au legătură cu cea care i-a fost soție timp de 13 ani.

ADVERTISEMENT

“Nu, nu am șters niciun tatuaj, nici nu m-am interesat de o clinică să îmi șterg tatuajele. Mă gândesc să îmi fac încă un tatuaj pentru că mai am încă un băiat, mă gândesc să fac o poveste, ceva. În curând voi face 47 de ani și nu cred că mai este cazul, mă gândesc.”, a declarat antrenorul Craiovei la