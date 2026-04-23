Ce tatuaj și-a făcut David Popovici! A luat titlul național și s-a mândrit cu el

Sportivul legitimat la CS Dinamo, David Popovici, a apărut într-o ipostază unică la finalul unei competiții importante. Iată ce tatuaj și-a făcut românul înainte de a lua titlul național. Tânărul s-a mândrit cu ”semnul” pe care l-a expus la vederea tuturor, explicând de ce a luat această hotărâre.

David Popovici, detalii despre tatuajul său

Imediat ce a câștigat prima medalie din acest an la Campionatele Naționale pentru seniori, tineret şi juniori, David Popovici (21 ani) a uimit cu apariția sa. Sportivul a fost surprins într-o ipostază complet neașteptată, după proba de 50 m liber care a fost o privită ca o .

„Rechinul”, așa cum este supranumit românul care evoluează pentru CS Dinamo, a vorbit despre desenul de pe pielea sa. Campionul mondial a transmis că este vorba de logo-ul clubului cu care a semnat un contract în octombrie 2024. Înțelegerea dintre cele două părți este valabilă patru ani, până în 2028.

De asemenea, tânărul a subliniat că nu este vorba de un tatuaj permanent, ceea ce înseamnă că în numai câteva săptămâni va fi eliminat complet de pe corpul său. Mai mult decât atât, a ținut să adauge că decizia nu i-a aparținut lui, ci tatălui său, Mihai Popovici care a vrut să apară cu un astfel de sticker inedit.

„A fost ideea tatălui meu. Nu e permanent. A fost ideea tatălui meu să ne punem aceste stickere semi-permanente. Cred că fiecare sportiv legitimat la Dinamo a înotat cu el. Mi se pare drăguţ”, a declarat David Popovici, conform . Logo-ul a mai fost folosit în trecut și pe sigla clubului de fotbal.

Cum se simte David Popovici după o pauză de 8 luni

Celebrul sportiv român a avut parte de o revenire uimitoare în bazinul de înot. David Popovici a demonstrat că pauza nu a fost doar o vacanță binemeritată, ci și o perioadă în care s-a antrenat pentru concursurile pe care le are în plan în perioada următoare.

„Mă simt foarte bine, este pentru prima dată când concurez în 8 luni. Începem cu Naționalele, primul concurs din an, un antrenament mai avansat, vreau să văd unde mă plasez în funcție de tipul de antrenament. Este un test bun și nu e ușor.

Abia ce am concurat, mai am 4 zile de competiție, o să fie bine ca întotdeauna. Mi-a lipsit competiția, sunt foarte multe emoții când te aplaudă, se uită la tine, mă simt foarte bine. Întotdeauna o să am emoții, sper să am emoții și mâine, și poimâine.

A fost bună vacanța, am avut vreo 3 luni”, a mai spus David Popovici, la finalul probei de la Campionatele Naționale de seniori, tineret și juniori I-II de la Otopeni, mai arată sursa menționată anterior.

În altă ordine de idei, americanii au fost ferm convinși că . Iată că nu s-au înșelat deloc pentru că a terminat proba de 50 metri liber, primul, în 22 de secunde și 2 sutimi proba. Cu toate acestea, nu a doborât recordul național pentru că nu a terminat sub 21.83.

Jurnaliștii de peste Ocean cred că tărie că sportivul va da totul la cea mai importantă întrecere a anului 2026. Cu siguranță, David Popovici va excela la Campionatele Europene de Natație (European Aquatics Championships) din Paris.