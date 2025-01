Ce taxă de școlarizare plătesc studenții care vor să ajungă medici. Topul celor mai ”scumpe” facultăți din România

Drept dovadă aici vin foarte mulți străini, majoritatea din zona Indiei sau Orientul Mijlociu care aleg să studieze medicina în țara noastră. Cu toate acestea, pentru un muritor de rând taxele din țara noastră nu sunt tocmai mici, cu toate că nu vorbim despre zeci sau sute de mii de euro ca ”în străinătate”.

Ce taxă de școlarizare plătesc studenții care vor să ajungă medici

Așadar, conform aflăm că studenții care nu au prins loc la buget sau care sunt la a doua facultate trebuie să scoată sume importante din buzunar. Cei mai ”arși” la buzunare sunt viitorii medici sau artiștii, care resimt majorările din plin.

În ultimii cinci ani, un an de studiu la Medicină a crescut de la 9.000 de lei la 20.000 de lei. UMF, facultatea din Cluj-Napoca cea mai renumită pentru această specializare, spune că taxele au fost majorate după creșterea cheltuielilor administrative, rata inflației și mărirea burselor.

La o facultate privată Medicina poate să coste chiar 9.000 de euro anual, conform datelor oficiale. La fel de costisitoare e și cariera de actor sau regizor. Astfel, la facultatea de film de la UNATC programele de licență au ajuns la 12.000 de lei, în timp ce Universitatea de Arhitectură în limba engleză ”valorează” 8.800 de lei.

Devine un lux și Facultatea de Interpretare muzicală, pentru că pentru o lecție de Canto un student scoate din buzunar 7.000 de lei pe an, în timp ce la Drept taxa e 6.000 de lei la stat și 5.500 de lei pe an la privat. Studenții iau acum în considerare să studieze în alte țări, unde taxele de școlarizare sunt zero.

Cât sunt taxele de studiu în Norvegia, Danemarca sau Suedia

De asemenea, în Olanda, studenții plătesc în jur de 2.000 de euro pentru un an de studiu. Cu toate acestea, studenții trebuie să ia în considerare că aceste țări sunt destul de scumpe, dacă nu foarte scumpe, comparativ cu România.

de mii de euro pentru simplul trai și chirie, astfel că fără un job bun în paralel e aproape imposibil ca cineva să și studieze acolo. Desigur, dacă nu vorbim despre un copil care are părinți dispuși să cheltuie zeci de mii de euro pentru ca odrasla lor să ajungă cineva în viață.

La fel de adevărat e că studenții străini care ajung în România fac aici școala după care pleacă la prima ofertă în străinătate. Lucru de înțeles, în condițiile în care salariile de acolo sunt mult mai mari, astfel că și medicii români sunt ademeniți ușor.

”S-a ivit o ocazie în care eu ca și studentă străină puteam să vin și să primesc bursa și tot ce trebuia să fac era să învăț bine să iau toate examenele. Îmi pare rău că am plecat din țara mea, dar m-am regăsit aici, e poporul meu de suflet. Am parte de un colectiv care m-a ajutat chiar din prima zi”, a explicat Emilia Hornea, medic rezident și fostă studentă la Timișoara, venită din Serbia.