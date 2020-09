Ce taxe și impozite plătesc cluburile de Liga 1 pe contractele de mii de euro: “Jucătorii o să aibă pensii de 600-700 de lei!” Ce spun echipele. Exclusiv

Salariile jucătorilor de fotbal din ligile de elită ale Europei ajung la sume amețitoare. Chiar și în Casa Pariurilor Liga 1, remunerațiile fotbaliștilor sunt mult mai mari decât în alte domenii, însă imaginea de ansamblu este puțin diferită. Numărăm pe degete fotbaliștii români care reușesc să adune în carieră destul cât să le ajungă toată viața.

Iar jucătorii din plan secund, cei care nu prind un contract bănos în străinătate sau la arabi, au mult de suferit după ce ies din activitate. Asta deoarece contribuțiile sociale sunt plafonate la salariul minim pe economie, nu la suma pe care o încasează fotbalistul, susține președintele AFAN, Emilian Hulubei:

“Impozitele și taxele se plătesc la salariul minim pe economie. Atenție! Sunt plafonate acolo. Este un contract de activitate sportivă, un contract civil. Nu se pune problema de contract de muncă. Există o derogare de la Ministerul Muncii și este un contract civil care se numește contract de activitate sportivă.

Ce taxe și impozite plătesc cluburile din România pentru contractele jucătorilor: “Majoritatea cluburilor optează să plătească aceste contribuții la salariul minim“

Majoritatea cluburilor optează să plătească aceste impozite și taxe la salariul minim. Jucătorii pot să solicite să li se plătească la suma încasată, dar nimeni nu o face. Le afectează contribuția la pensie, la sănătate mai puțin”, a spus Hulubei pentru FANATIK.

Cum funcționează? Cluburile de fotbal și jucătorii încheie un contract de activitate sportivă, un contract civil. Impozitele și taxele sunt, de cele mai multe ori, plafonate la salariul minim pe economie. Indiferent ce salariu ar încasa un fotbalist, taxele și impozitele se plătesc pentru suma de 2230 de lei, care este salariul minim brut în România, conform explicaților președintelui AFAN.

În lege se arată că suma impozitată reprezintă 10% din venitul brut al sportivului, iar în ceea ce privește contribuțiile sociale (CAS și CASS), ele sunt plătite în funcție de nivelul de încadrare în plafonul salarial anual. În lege nu este precizat nimic de plătirea CAS și CASS pe salariul minim, ci din întreaga sumă.

Salariul minim brut în România este de 2230 de lei!

Astfel, clubul este obligat să plătească 10% impozit din suma totală din contract, însă fotbalistul va plăti (teoretic) asigurări sociale (CAS) 25% și asigurări sociale de sănătate (CASS) 10%. Din declarațiile lui Emilian Hulubei, taxele și impozitele sunt plafonate după salariul minim, adică taxele și impozitele ar fi de 934 de lei pe lună.

VEZI AICI CE CUPRINDE UN CONTRACT CADRU ÎNTRE CLUB ȘI JUCĂTOR. DOCUMENT

Suma infimă încasată de stat conform contractului se răsfrânge tot asupra fotbalistului. Puțini fotbaliști din Casa Pariurilor Liga 1 încasează peste 10.000 de euro lunar astfel încât să poată să economisească și să își facă un fond suficient după retragere. Majoritatea fotbaliștilor din prima ligă de la noi au un salariu între 2000 și 5000 de euro, iar la finalul carierei nu rămân cu o sumă importantă în bancă.

“Vă dați seama, 10,5% din salariul minim pe economie ca și contribuție, fotbaliștii o să iasă cu o pensie de 600-700 de lei”

Iar, contractul pe care l-au semnat cu cluburile nu îi ajută. Mulți dintre ei nu știu ce să facă după finalul activității sportive, iar contribuția la pensie fiind infimă, suma pe care o pot ei încasa la finalul carierei este insuficientă:

Mai ales la pensie sunt afectați. Vă dați seama, 10,5% din salariul minim pe economie ca și contribuție, o să iasă cu o pensie de 600-700 de lei. Banii se duc, uitați-vă, majoritatea jucătorilor nu știu de ce să se apuce. Cheltuielile sunt mari, veniturile sunt mici și nu mai poți să te întreții.

Ești obișnuit cu un standard de viață după care venitul nu mai este același și te duci în cap. Contractul de activitate sportivă este reglementat. S-a înlocuit Convenția Civilă din 2018 din Legea Sportului.

În loc de convenție civilă a apărut acest contract de activitate sportivă. La ședința de la Parlament am fost și noi și am spus că nu este ok pentru că este scos contractul în afara codului Muncii. Numai noi am fost împotrivă, restul au fost pentru: COSR, federațiile sportive. Asta e”, a explicat Hulubei pentru FANATIK.

Ce spun cluburile! Iftime: “Noi plătim 10% din valoarea contractului!”

Însă nu toate cluburile plătesc în acest mod taxele și impozitele pentru jucători. Valeriu Iftime a explicat pentru FANATIK ce impozite plătește clubul său și cum a ajutat contractul de activitate sportivă:

“Aceste contracte sunt implementate de câțiva ani. Este foarte bine pentru noi, pentru cluburi. Noi plătim 10% din valoarea contractului, iar jucătorii își plătesc ei contribuțiile pentru alte lucruri, ca și sănătate și altele.

Noi nu plătim la salariul minim. Plătim la contractul pe care îl oferim fotbaliștilor. Îi dăm 6000 de euro pe lună, plătim pentru 6000 de euro pe lună. Deci la valoarea contractului plătim așa. Cum plătesc alții, este problema lor.

Contractul nostru este la vedere, sumele sunt ușor de verificat, n-ai cum să eludez nimic. Nu fac eu lucrurile acestea, le face președintele clubului. Ceea ce știu că aceste contracte de activitate sportivă oferă niște facilități fiscale. Deci noi plătim 10% din contractul pe care îl au”, a explicat Iftime.

Ciprian Paraschiv, președinte Poli Iași: “Contractele de activitate sportivă au ajutat mult cluburile”

Ciprian Paraschiv este președintele celor de la Politehnica Iași și a explicat pentru FANATIK modul în care sunt plătite taxele și impozitele de către echipa sa: “Înainte erau taxele foarte mari și mergeau la 60-70%, insă cu aceste contracte de activitate sportivă se plătește undeva la 30%.

Eu știu că se plătesc 30% din suma totală, nu știu de salariul minim, dar lăsați-mă să verific. Contractele de activitate sportivă au ajutat mult cluburile pentru că, repet, este o diferență de 40%. Este un avantaj pentru sport această formă de remunerare dintr-o întreprindere sportivă că nu este vorba de fotbaliști.

La noi toți jucătorii au contracte de activitate sportivă, nu am avut cazuri prin care cineva să ceară o altă formă”, a spus Ciprian Paraschiv pentru FANATIK.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2018 s-au adus amendamente sistemului de impozitare a veniturilor realizate din contractele de activitate sportivă.

Ce spune legea: “se impozitează prin aplicarea cotei de 10%”

Participanții la activități sportive pot încheia cu o structură sportivă un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă, după caz. Contractul de activitate sportivă reprezintă convenția încheiată pentru o durată determinată între structurile sportive și participanții la activități sportive:

“Veniturile obținute de participanții la activități sportive în baza contractelor de activitate sportivă se impozitează prin aplicarea cotei de 10% la venitul brut. Impozitul se reține la sursă de către plătitorii de venit la momentul plății acestuia, impozitul fiind final.

În ceea ce privește contribuțiile sociale, venitul brut din contractul de activitate sportivă intră în calculul plafonului în funcție de care se stabilește dacă beneficiarul venitului achită CAS/CASS sau nu, respectiv 12 salarii minime brute pe țară (24.960 lei)”, conform CECCAR.