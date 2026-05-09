Ce țeapă și-a luat fanul lui Arsenal care voia să ajungă la finala Champions League: „Să nu mergi la București!”

au reușit să obțină biletele pentru , după ce le-au eliminat pe Bayern Munchen, respectiv Atletico Madrid, iar cele două urmează să se întâlnească într-un meci cu trofeul pe masă la Budapesta, în capitala Ungariei.

Gafă uriașă făcută de un fan englez înainte de meciul dintre PSG și Arsenal

Calificarea în ultimul act de Champions League a celor de la Arsenal i-a făcut pe fanii echipei să caute moduri în care să ajungă să-și susțină favoriții pentru marele meci. Totuși, unul dintre suporteri a făcut o eroare mare, care nu este ceva neobișnuit pentru microbiști. Englezul și-a cumpărat bilet de avion pentru confruntarea londonezilor cu PSG, însă a greșit destinația și a ales București în loc de Budapesta, eroare care se va repeta probabil de mai multe ori în următoarele săptămâni până la duelul din Liga Campionilor.

„Un prieten de-al meu și-a luat bilet de avion pentru finala Champions Legue, tur-retur, cu 300 de lire sterline. Nu îi venea să creadă că a găsit un preț atât de bun. A rezervat instant. După a venit cineva și i-a spus că a ales greșit, meciul fiind la Budapesta, nu la București!”, a postat un suporter englez pe .

Național Arena ar putea să găzduiască din nou o finala europeană

În 2012, Arena Națională găzduia finala Europa League dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao, meci care s-a terminat cu victoria trupei lui Diego Simeone, 3-0, după o dublă de senzație a lui Radamel Falcao, plus un gol semnat de Diego. Capitala României a fost o gazdă primitoare pentru ambele grupări iberice, iar acum cei de la FRF încearcă să readucă această bucurie pentru microbiștii români.

Răzvan Burleanu a făcut toate demersurile pentru ca finala Europa League din 2028 sau 2029 să fie jucată din nou la București, iar șansele ca acest obiectiv să se îndeplinească sunt foarte mari, conform informațiilor apărute în presă. Totuși, este nevoie și de o modernizare a arenei, care de la inaugurare și până în prezent a avut parte de mai multe probleme, inclusiv în ceea ce privește acoperișul, care nu poate fi tras, și în privința tabelei de marcaj, care e parțial stricată.