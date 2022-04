Ce țeapă și-au luat doi maramureșeni. Au dat 100 de mii de euro pe o casă cu risc de prăbușire. Cine este vinovat pentru întreaga poveste

Doi maramureșni, care și-au cumpărat o casă de 100.000 de euro, în comuna Apahida, din județul Cluj, locuiesc acum cu chirie. Ei au fost nevoiți să-și părăsească imobilul, după ce un expert i-a avertizat că sunt în risc de prăbușire.

Casa lor , deoarece este iar fundația nici mai există. Cu toate că ar fi știut de problemă, primarul ar fi semnat autorizația de construire.

Cei doi tineri maramureșeni, Andra și Mihai, au acționat acum în instanță.

”Ia uitaţi ce înălţime am eu şi cum e plecat pământul şi sub casa fundaţia a dispărut. Casa asta sta în aer efectiv. Plus fisuri, uitaţi în partea asta se vede. Se vede betonul, partea de fundaţie din casă.

Fisuri în fundaţie neconforme, ia uitaţi. Casa stă în aer pe cel puţin jumătate din suprafaţa ei. Aici suntem pe beton, că o plecat fundaţia cu totul, în zona aia mai mult ca sigur e deja în dreptul copacului.

În zona asta se văd fisurile, cum casa începe să se deplaseze. Fisurile încep de jos în sus. Nimeni nu are ce să ne povestească, că se aşează casa, se simte când calci pe el. Noi nu ne-am făcut un calcul, că nu ne-am gândit vreodată că trebuie să părăsim casa asta”, a declarat Mihai pentru

Ce spune primarul despre situația celor doi tineri maramureșeni

Edilul comunei Apahida nu-și asumă responsabilitatea. El spune că nu se știa despre teren că este instabil.

”Se ştia că e teren instabil? Nu, şi nici nu ştiu dacă este instabil. S-a făcut o umplutură, am înţeles că cineva de jos a săpat ceva groapă şi probabil că s-a ajuns la terasă, s-a umplut, dar nu se presupune a fi o problemă de alunecări la această adâncime”, a reacționat primarul din Apahida, Grigore Fati.

Dar, contrar afirmațiilor edilului, un plan urbanistic al Primăriei, din 2015, arătă că zona unde s-a ridicat locuința scumpă este una cu risc de alunecări de teren și se recomanda interdicție de construire. Însă, instituția ar fi renunțat la contract, așa că autorizația s-a dat în baza unui plan mai vechi.

”Era o propunere, ulterior s-au facut alte studii şi s-a infirmat acea propunere de plan de urbanism general.

Cine face studii geo, cum îl face, să îşi asume răspunderea. Toată lumea are impresia că noi la primărie suntem ultraspecialişti. Nu are nimeni din Primărie această calitate, această pregătire, calitate.”, a mai declarat Grigore Fati.

Cum toți cei responsabili de construire dau din umeri, tinerilor nu le rămâne decât să acționeze mai departe în instanță, în speranța recupărării unui prejudiciu.