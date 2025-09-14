Ce țeapă uriașă și-a luat soția lui Ilie Năstase, după ce și-a vândut mașina. Ioana a fost păcălită de un român din Alba Iulia

Ioana Năstase a avut parte de un adevărat șoc. Soția lui Ilie Năstase și-a vândut mașina în urmă cu ceva timp, iar în urma tranzacției, au început să apară problemele. Motivul halucinant pentru care Ioana Năstase a fost bună de plată.

Ioana Năstase, țeapă uriașă după ce și-a vândut mașina

În urmă cu ceva timp, Ioana Năstase a ales să își vândă mașina. De obicei, astfel de tranzacții nu sunt deloc complicate, însă pentru Ioana, probleme au apărut după ce a vândut autoturismul. Potrivit , recent, într-un dosar aflat pe rol la Judecătoria Constanța.

Dosarul a fost înregistrat la finalul lunii iunie, iar obiectul procesului este constituit, potrivit Legii 302/2004, de recunoașterea unei hotărâri penale sau a unui alt act judiciar străin. La aflarea unei astfel de vești, Ioana Năstase a fost șocată, așa că a decis să discute cu avocata ei.

Dosarul înregistrat la Judecătoria Constanța vizează o faptă comisă în afara granițelor României, mai exact, în Austria. Bărbatul care a cumpărat mașina de la Ioana Năstase a fost prins circulând cu viteză. Ulterior, Ioana Năstase a luat legătura că făptașul, originar din Alba-Iulia, care a recunoscut greșeala. Ba mai mult, acesta a asigurat-o pe Ioana că își va asuma toate consecințele și că va plăti amenda.

„În urmă cu aproape un an, am vândut o mașină. Actele le-am făcut abia în luna ianuarie. Noul proprietar a circulat cu automobilul încă de când l-a cumpărat. Și a primit o amendă pentru viteză, în Austria. Habar nu am avut de acest lucru.”, a spus Ioana Năstase, în exclusivitate pentru cancan.ro.

Ioana Năstase a plătit 1.000 de euro pentru amendă și pentru onorariile avocaților

Primul termen al dosarului a fost stabilit pentru luna septembrie, astfel că Ioana Năstase s-a văzut nevoită să ia din nou legătura cu bărbatul căruia i-a vândut mașina. Nu mică i-a fost mirarea când a văzut că acesta nu îi răspunde la telefon. Ioana a fost blocată peste tot și s-a trezit și bună de plată.

Din cauză că bărbatul nu și-a asumat răspunderea pentru fapta comisă, , care au reprezentat contravaloarea amenzii și onorariile avocaților. Sfătuită să îl dea în judecată pe făptaș, Ioana Năstase a decis să nu recurgă la această măsură.

„Am plătit eu tot. Și amenda lui, și avocaţii. După ce și-a asumat toată vina și că va plăti, nu am mai dat de el.”, a mai declarat soția lui Ilie Năstase pentru sursa menționată.