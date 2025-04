Ce telefon are Serghei Mizil. Concurentul Asia Express nu duce lipsă de bani, dar cu toate astea nu a investit în acest dispozitiv: „Nu mă sună nimeni”

În timp ce mulți dau mii de euro pe cele mai noi telefoane, Serghei Mizil rămâne fidel unui model cu butoane. De ce refuză concurentul de la Asia Express să treacă la smartphone.

Ce telefon are Serghei Mizil

La aproape 71 de ani, Cei doi se cunosc de ani buni și se înțeleg de minune, astfel că s-au gândit că asta îi va ajuta și în cadrul competiției.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu este deloc un show ușor, cei doi nu au dus lipsă de umor, după cum se arată în imaginile publicate chiar de Serghei pe internet, în care făcea autostopul în Filipine cu semințe de floarea-soarelui la purtător.

Filmările s-au încheiat deja, concurenții au și ajuns în țară, luând legătura cu fanii și dezvăluind ce le-a lipsit cel mai mult în această perioadă. Pe lângă dorul de familie, mulți au simțit și lipsa telefonului mobil.

ADVERTISEMENT

Nu este și cazul lui Serghei Mizil, însă, care a mărturisit pe internet că abia aștepta să ajungă acasă la sticlele cu vin. De telefon nici nu se pune problema, căci nu îl aștepta acasă un smartphone de ultimă generație, ci un model cu butoane.

„Câinii. Telefonul nu, că nu mă sună nimeni să-mi dea ceva, toți mă sună să-mi ceară. În plus, eu n-am vreun telefon performant, am din ăla cu butoane. În perioada asta fac repetiții cu un telefon nou, să învăț cum e cu WhatsApp-ul”, a dezvăluit concurentul de la Asia Express pentru

ADVERTISEMENT

Concurentul Asia Express, dezvăluiri despre bani: „Nu am fost niciodată sărac”

În cadrul emisiunii lui Denise Rifai el a dezvăluit că, deși nu i-a plăcut niciodată munca de birou, a știut cum să facă în așa fel încât să ducă o viață mai mult decât confortabilă.

ADVERTISEMENT

„Eu am cât îmi trebuie. Eu nu am fost niciodată sărac. Tot timpul am stat în vile, mașini, șalupe că așa a fost norocul meu, nu că am fost deștept de la Dumnezeu. (…) Niciodată nu am fost înnebunit să fac sute de milioane. Eu mi-am trăit viața.

1.200 de lei, îmi vine în bancă. Primesc mesaj pe telefon când îmi intră banii. Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor. Dacă ar fi să trăiesc dintr-o pensie, este exclus”, a dezvăluit Serghei Mizil despre sursele sale de venit, inclusiv despre pensia pe care o primește.