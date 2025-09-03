Ce țepe uriașe și-a luat CFR Cluj cu nume mari pe care le-a adus la echipă. Baptista, Konoplyanka și Tachtsidis, eșecuri de milioane

CFR Cluj a dat lovitura în mercato și a bifat unul dintre cele mai tari transferuri din istoria SuperLigii. Kourt Zouma, câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea în 2021, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Fundașul în vârstă de 30 de ani este, totuși, un pariu riscant pentru ardeleni din mai multe motive.

Marile transferuri bifate de CFR Cluj. Cum au eșuat spectaculos

CFR Cluj este probabil echipa care a adus cei mai mulți străini valoroși în fotbalul românesc în ultimele decenii. Dar strategia fostei campioane vine și cu riscuri. Au fost achiziții ratate, unele dintre ele deși la prima vedere erau cu adevărat sonore. De-a lungul anilor, la Cluj au sosit jucători ca Julio Baptista sau Yevgen Konoplyanka. Vorbim despre nume cu mare greutate în fotbalul european.

Doar că ambii aveau să se dovedească doar umbre ale jucătorilor care scriau istorie în Primera Division. Aveau să fie simpli turiști în Cluj, cu zero contribuții la echipă, dar au lăsat în urmă gaură consistentă în buget. Exemple de același tip ar fi și jucători ca Panagiotis Tachtsidis, Giorgi Chianturi, Mikael Dorsin, sau Lars Hirschfeld. Aveau și ei cotă foarte bună, chiar dacă nu la nivelul lui Baptista sau Konoplyanka, dar s-au dovedit și ei investiții ratate.

Julio Baptista – „Bestia” care nu a confirmat niciodată la Cluj

În august 2018, CFR Cluj anunța oficial transferul lui Julio Baptista. A fost un șoc pentru fotbalul autohton, de departe cel mai bine cotat jucător străin care ajungea vreodată în România. „Bestia”, așa cum era poreclit atacantul brazilian, a scris istorie la Sevilla și chiar Real Madrid. A mai jucat în Europa la Arsenal, AS Roma și Malaga.

Ce-i drept, la CFR Cluj ajungea la 37 de ani și la cinci distanță de plecarea de la Malaga, ultima lui echipă din Europa, în 2013. Mai jucase după la Cruzeiro, în Brazilia, și la Orlando, în SUA. Americanii îl cedaseră din cauza unor probleme medicale. La CFR Cluj, Baptista a apucat să joace doar 43 de minute pe parcursul a trei meciuri în cele 7 luni cât a avut contract. Iar pentru o perioadă a fost cel mai bine plătit jucător din România, cu aproximativ 40.000 de euro pe lună.

Asta după ce în primă fază acceptase 10.000 de euro, dar cu o clauză că salariul îi va crește considerabil după 1 ianuarie 2019, când se aștepta să fie la sută la sută din punct de vedere fizic. Până la urmă, Baptista avea să se retragă în martie 2019, imediat după ce a terminat-o cu CFR Cluj. Numeroasele probleme medicale îl făceau incompatibil cu statutul de fotbalist profesionist.

Konoplyanka – transferul care părea o adevărată lovitură

În iulie 2023, CFR Cluj venea cu o altă achiziție de răsunet: ucraineanul Yevgen Konoplyanka, câștigător de Europa League cu Sevilla în 2016. Jucător care în 2015 era evaluat la 25 de milioane de euro. Aceeași sumă a fost și valoarea maximă de piață a lui Julio Baptista, dar în 2005. Cert este că ardelenii au refuzat să facă orice fel de asemănare între cele două achiziții.

Konoplyanka ajungea la CFR Cluj cu puțin timp înainte să împlinească 34 de ani, vârstă la care era de așteptat să poată încă evolua la un nivel bun. În plus, venea tot din Europa, chiar dacă nu dintr-un campionat de top. Venea din Polonia, de la Cracovia, de care se despărțise după un an și jumătate de contract. Konoplyanka avea să primească la Cluj un salariu de 20.000 de euro pe lună, pe care nu l-a justificat nici pe departe.

Konoplyanka a stat mai mult accidentat la CFR Cluj, a avut un conflict cu Andrea Mandorlini și chiar a fost suspectat că iși inventează accidentări pentru a nu juca. Rezultatul a fost un adevărat coșmar pentru CFR Cluj. În 5 luni, Konoplyanka a jucat doar 4 meciuri la CFR Cluj, toate din postura de rezervă. Un total de 54 de minute. Nu a mai prins niciun contract după despărțirea de CFR Cluj, în ianuarie 2024, și apoi s-a retras.

Panagiotis Tachtsidis, experiența care nu a schimbat nimic

În iulie 2023, în afară de Konoplyanka, CFR Cluj a mai luat un jucător cu CV impresionant, pe Panagiotis Tachtsidis. Grecul are peste 100 de meciuri jucate în Serie A, dintre care 21 la Roma, pentru care a și marcat în prima ligă din Italia. A mai jucat și în Anglia, la Nottingham Forest, printre altele. Avea totuși un renume de „bad boy”, ca drept dovadă și numărul mare de echipe pe care le-a schimbat.

Tachtsidis nu a fost în categoria Baptista, Konoplyanka, asta este clar. Elenul a jucat 64 de meciuri la CFR Cluj, iar în multe dintre ele chiar a impresionat. Se vedea calitatea, peste nivelul SuperLigii, chiar dacă nu a fost niciodată la forma fizică ideală. Cert este că , salariu despre care a scris în exclusivitate FANATIK, Tachtsidis a livrat mult sub așteptări. Și a mai provocat și multe scandaluri la club, inclusiv unul cu antrenorul Adrian Mutu, după ce grecul era eliminat într-un meci de cupă după un gest stupid.

Cum s-a „ars” CFR Cluj cu Giorgi Chanturia, Mikael Dorsin și Lars Hirschfeld

Prima tentativă pentru CFR Cluj de a da lovitura cu un jucător cu CV impresionant a fost în 2008, când semna cu Mikael Dorsin, fost la Strasbourg. Suedezul venea de la Rosenborg, în 2007, perioadă în care în fotbalul românesc se învârteau sume mari. Primea un salariu de 500.000 de euro pe an și o primă consistentă de instalare. După doar un an, cu evoluții sub așteptări, era trimis înapoi la Rosenborg.

După cedarea lui Dorsin, CFR Cluj a luat un alt jucător de la Rosenborg. Pe Lars Hirschfeld, pentru 1,2 milioane de euro, un portar canadian care mai jucase în Anglia, inclusiv cu Tottenham în CV. La Cluj, Hirschfeld a prins doar șase meciuri oficiale. Iar un an mai târziu, ardelenii îl cedau la Energie Cottbus pentru doar 200.000 de euro.

În 2014, CFR Cluj mai încerca un transfer de răsunet. Ardelenii plăteau 1 milion de euro pentru Giorgi Chanturia, care venea din Olanda, de la Vitesse. Fost junior al Barcelonei, Chanturia, 20 de ani la momentul transferului, ar fi trebuit să fie jucător care să facă diferența. A jucat 33 de partide la CFR Cluj, a marcat 7 goluri, dar era cedat doar un an mai târziu și ajungea în Germania, la Duisburg.

Cât a pierdut, de fapt, CFR Cluj din aceste transferuri ratate

Toate aceste transferuri ratate au însemnat și foarte mulți bani pierduți de CFR Cluj. Vorbim despre milioane de euro achitate pentru transfer și salarii unor jucători care au livrat foarte puțin sau deloc. Un avertisment clar înainte de ceea ce se dorește a fi transferul de 5 stele al lui Kurt Zouma. Desigur, francezul ar putea demonstra că rămâne un jucător care poate fi util pentru CFR Cluj.

Salarii uriașe, dar contribuții minime pe teren

Cert este că până acum, acest tip de transfer a fost de fiecare dată un eșec la CFR Cluj. Iar Konoplyanka și Julio Baptista sunt cele mai dure exemple, jucători care au încasat salarii mari, fără să ajute clubul. În plus, astfel de transferuri pot provoca și animozități printre jucătorii pe care clubul se bazează, dar care au salarii considerabil mai mici.

De ce nu au reușit aceste „nume mari” la CFR Cluj

Multă lume s-a întrebat cum a fost posibil ca jucători cu un astfel de CV să nu reușească la CFR Cluj, într-un campionat evident inferior față de cele în care au avut prestații apreciate. Doar că de multe ori acești jucători ajungeau în România la mult timp după perioada lor de glorie, cum au fost cazurile lui Konoplyanka și Baptista.

Adaptarea dificilă în fotbalul românesc

Ucraineanul, spre exemplu, a vorbit după plecare și despre problemele de adaptare la fotbalul românesc. În situații asemănătoare au fost și alți jucători care nu au avut prestații pe măsura așteptărilor. Au mai fost uneori și probleme de disciplină, cum a fost cazul la Panagiotis Tachtsidis. Rămâne de văzut dacă francezul Kurt Zouma va putea sparge bariera de adaptare în România.

Cu ce jucători au dat lovitura cei de la CFR Cluj

Dacă jucătorii cu CV important aduși de CFR Cluj nu au livrat, ardelenii se pot lăuda cu multe achiziții cu adevărat inspirate. Jucători care nu aveau cotă, au venit pe salarii nu neapărat mari, dar au scris istorie în România. Ricardo Cadu este poate cel mai bun exemplu, cu 7 trofee la CFR Cluj, multe obținute din postura de căpitan.

Alvaro Pereira, fundaș care avea să joace pentru Inter Milano și să fie om de bază la naționala Uruguayului, a fost și el un mega transfer realizat de CFR Cluj. La fel cum, din lotul actual, Mario Camora este un jucător care a scris cu adevărat istorie la CFR Cluj. Are 10 trofee câștigate pentru formația din Ardeal.

Emmanuel Culio, Cristian Fabbiani, Sebastian Dubarbier, Lacina Traore și Modou Sogou sunt și ei jucători care nu spuneau prea multe în momentul transferului la CFR Cluj, dar care au fost cu adevărat îndrăgiți de fanii din Gruia și nu numai. Unii dintre ei au și adus sume importante în contul clubului prin transferurile lor. Și cu toții au participat la performanțe uriașe.