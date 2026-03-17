„Ce ți-a venit să faci în acel moment?”. Giani Kiriță s-a dezlănțuit în direct după greșeala lui Kovacs în Rapid – Dinamo. Mesaj pentru Andrei Nicolescu

Giani Kiriță (49 de ani) nu a avut milă de Istvan Kovacs, arbitrul derby-ului Dinamo – Rapid 3-2. Fostul căpitan al roș-albilor nu înțelege de ce, cel mai bun arbitru român, Giani crede că președintele Andrei Nicolescu ar trebui să fie mai vehement.

Giani Kiriță a pus tunurile pe Istvan Kovacs

Giani Kiriță a povestit cum a trăit meciul dintre Rapid și Dinamo, câștigat cu 3-2 de gazde, în prima etapă a play-off-ului. care nu a anulat golul lui Claudiu Petrila din minutul 67. Eurogolul „decarului” rapidist a fost precedat de un fault al lui Borza la Musi.

„Senzația e următoarea: un arbitru, care arbitrezi în UCL și arbitrezi foarte bine, vii în România, la un meci foarte important, nu ai cum să judeci faza aia decât dacă nu vrei. Ai 6 arbitri. Băi, e un brânci, e un fault pe care îl vezi din avion. S-a văzut că l-a împins cu ambele mâini. E fault, nu are nimeni ce să zică. E un fault care și pe maidan se dă, e fault clar. Nu știi ce să crezi. Cum judeci asta când ai 6 arbitri și nu dai fault la faza asta?

E frustrant. Ce e de dat, dă-mi! E fault, dă-mi! Dacă e invers, dă-l și pe ăla! Trebuie să fim corecți. Dă ce e al meu, ce nu, nu îmi da. Că d-aia muncim. D-aia avem 6 arbitri, d-aia avem VAR!”, a declarat Giani Kiriță, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

Mesaj pentru Andrei Nicolescu

Giani Kiriță și-ar dori ca președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, să aibă un discurs mult mai vehement în momentul în care echipa este dezavantajată de arbitri. Kiriță a dat exemplul lui din Petrolul – FC Argeș 2-1.

„Nu știu dacă Dinamo nu e respectată, dar mi-ar fi plăcut tare mult la Dinamo, ca și președintele nostru să aibă aceeași atitudine pe care o are Dani Coman, Meme Stoica, Angelescu. După meci. A ieșit, dar cu frâna de mână trasă. Cum a ieșit Dani Coman, cu ce atitudine? Bă, gata, vă bateți joc de noi! Așa trebuia să ieșim și noi.

Trebuie să pui suflet. Eu când vorbesc de faza aia pun suflet, simt că sunt acolo! Dar când vii cu frâna de mână trasă și spui Da, nu mai am respect pentru arbitri, și acolo se oprește… Se întâmplă ceva? Eu înțeleg că nu e Andrei genul, dar ai foarte multe de pierdut. Pentru că trebuie să fii vehement și trebuie să mori cu dreptatea în mână, pentru club”, a adăugat fostul căpitan dinamovist.

