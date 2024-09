Ce ținută a purtat Bianca Drăgușanu în prima zi de școală a Sofiei. Vedeta a atras privirile tuturor

Bianca Drăgușanu a fost prezentă în prima zi de școală a Sofiei. Micuța a trecut în clasa a II-a, iar emoțiile au fost la cote maxime, atât pentru ea, cât și pentru mama ei. Atentă la detalii, ca de obicei, Bianca Drăgușanu și-a făcut apariția într-o ținută impecabilă.

Cum s-a îmbrăcat Bianca Drăgușanu în prima zi de școală a Sofiei

Azi a sunat clopoțelul pentru milioane de elevi din întreaga țară. Printre ei s-a numărat și Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav. Micuța a trecut în clasa a II-a și a început un nou capitol în viața ei de elev.

Într-o zi atât de importantă, Bianca Drăgușanu nu avea cum să o lase singură pe Sofia. Bianca a demonstrat de multe ori că, înainte de a fi vedetă, este o mamă care se ocupă exemplar de fiica ei.

Astfel, în prima zi de școală din clasa a II-a, . Cele două s-au bucurat de moment și nu au ratat ocazia de a se poza în curtea școlii. Imaginea a ajuns pe rețelele sociale, acolo unde fanii au putut admira ținuta Biancăi.

Ca de obicei, vedeta nu dă niciodată greș în alegerea ținutelor și știe cum să se îmbrace perfect pentru orice context. De data asta, , elegantă, alcătuită din piese vestimentare de brand.

În prima zi de școală a Sofiei, Bianca Drăgușanu a purtat o pereche de pantaloni Elisabetta Franchi și un sacou cu fermoar care i-a ascuns decolteul. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari de soare și de piesa de rezistență, geanta Hermes.

Victor Slav a fost și el prezent alături de Sofia în prima zi de școală

În prima zi de școală, Sofia nu a avut-o alături doar pe mama ei, ci și pe Victor Slav. Deși Bianca și Victor s-a despărțit în urmă cu mult timp, cei doi sunt mereu prezenți în viața micuței Sofia.

În ciuda faptului că dispune de suficienți bani, Bianca Drăgușanu a decis să nu își înscrie fiica la o școală privată. Vedeta este de părere că, în continuare, în școlile de stat există personal foarte bine pregătit.

”Deși eu sunt genul acela de mamă care își permite să își ducă copilul la o școală privată, am ales o școală de stat. Dacă eu am crescut la o școală de stat și am reușit pe propriile forțe tot în viață, consider că și ea ar putea să facă la fel.

Dacă eu am crescut normal, la o școală de stat, ea de ce nu ar face asta? Eu la 6 ani stăteam cu cheia de gât în fața blocului.”, a declarat Bianca Drăgușanu într-un interviu mai vechi pentru