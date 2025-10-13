Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii sale

Ioana, , a marcat un eveniment important în urmă cu puțin timp. Iată ce ținută a purtat șatena când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii sale, fiind foarte atentă la felul în care se pune în valoare.

Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez

Partenera fotbalistului Florinel Coman a împărtășit cu cei care o urmăresc pe social media câteva imagini de colecție. Ioana a participat recent la creștinarea unei fetițe, declarându-se binecuvântată că a făcut acest pas.

Frumoasa șatenă a fost părinte spiritual pentru o fetiță. Micuța a primit numele Serena Elenis, botezul având loc într-o Biserică frumoasă și cu o încărcătură spirituală foarte mare. Cu această ocazie, soția jucătorului a fost în centrul atenției.

A decis să aibă două ținute vestimentare. În incinta lăcașului de cult s-a îmbrăcat într-o rochie neagră lungă, care nu a lăsat multă piele la vedere. Singura porțiune fără material a fost în partea mâinilor, un lănțișor fin marcând zona gâtului.

Pentru că vremea de afară este una destul de rece, Ioana a optat pentru o haină de blană extrem de călduroasă. Partenera lui Florinel Coman a decis ca la restaurant să îmbrace o rochie gri, care a făcut-o să strălucească la propriu datorită paietelor.

Ioana Coman, fericită că este nașă de botez

„Binecuvântată să fie nașă”, este mesajul pe care l-a transmis frumoasa șatenă, la secțiunea Stories, de pe Instagram. Postarea Ioanei Coman este însoțită de o inimă și de un porumbel, semn că bebelușul a venit pe lume cu un suflet curat.

„De astăzi creștină, Selena Elenis”, este o altă descriere emoționantă care apare pe aceeași rețea de socializare. Aceasta a fost lăsată în dreptul unei filmări în care nașii și părinții fetiței înconjoară masa din lăcașul de cult.

Pentru această ocazie specială soția lui Florinel Coman a apelat la un stilist renumit din România. S-a lăsat pe mâinile lui Adrian Trif care i-a realizat o coafură specială și care i-a conturat foarte bine trăsăturile feței.

Daiana Buș a fost make-up artistul pe care Ioana Coman l-a ales pentru momentul în care a fost nașă de botez. Partenera fotbalistului care este una dintre cele mai frumoase din rândul soțiilor de jucători.