Ce tip de brânză este bună pentru creier. Explicația unui neurochirurg

Brânza este un produs pe care românii îl consumă cu regularitate. La nivel național se produc diferite tipuri de brânză și în mod cert toate sunt o sursă de proteină, fără de care organismul uneori nu se poate lipsi. De altfel, românii sunt mari consumatori și de sortimente de peste hotare.

Tipuri de brânză utile pentru creier

De-a lungul timpului, și efectele acestui obicei alimentar asupra organismului, inclusiv asupra creierului. Neurologul și neurochirurgul dr. Mill Etienne a împărtășit rezultatele unei cercetări japoneze.

Pe un eșantion de 1200 de persoane, în vârstă de peste 65 de ani, s-a făcut un studiu în baza căruia s-a constatat că sortimentele de brânză feta și cheddar contribuie la o memorie mai bună și la o funcție cognitivă mai clară. Contează foarte multă, însă, ca acestea să nu fie procesate, potrivit

De exemplu, variantele ambalate individual sau brânzeturile tartinabile sunt procesate și pot conține aditivi precum diacetilul, o enzimă utilizată pentru aromă și care are ca efect declinul memoriei și creșterea riscului de boli cerebrovasculare.

Cum îți dai seama dacă brânza este bună pentru creier

Pentru a ne da seama dacă brânza are un impact pozitiv sau negativ asupra creierului, dr. Etienne ne recomandă să fim atenți la semnalele pe care ni le dă corpul. Apariția unor probleme digestive înseamnă că nu îți aduce niciun efect bun.

De asemenea, dr. Etienne ne îndeamnă să includem în mesele noastre și brânză cu mai puțină lactoză, precum cea elvețiană, parmezanul și inclusv cheddarul. Totodată, este bună și feta în acest sens,

”Brânza feta are un gust ușor astringent și nu are un înveliș mai gros. Brânza feta tradițională este făcută din lapte de oaie și, dacă acesta este combinat cu cel de capră, laptele de capră nu are voie să fie prezent într-o cantitate mai mare de 30%.

Brânza feta realizată în mod tradițional este mai sănătoasă decât brânza din lapte de vacă întrucât este mai ușor de digerat, are potențial alergic mai mic și generează mai puțină inflamație în organism, ceea ce înseamnă că este o variantă mai bună decât telemeaua de vacă, în special pentru persoanele care suferă de intoleranță la lactoză (…)

O cană de brânză feta are 21,3 grame de proteine. Aceasta reprezintă 43% din aportul zilnic de proteine, făcând brânza feta o sursă importantă de proteine. Fiind o brânză bogată în sodiu, dar care conține și grăsimi saturate, brânza feta este recomandată pentru consumul ocazional, nicidecum pentru consumul zilnic”, explică pe medicul Laura Ene.